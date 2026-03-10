Χωρίς Βεζένκοφ κόντρα στην Παρί ο Ολυμπιακός

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό ματς του Ολυμπιακού με την Παρί για το πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» στη Γαλλιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βούλγαρος φόργουορντ ταξίδεψε με την αποστολή στο Παρίσι, ωστόσο κρίθηκε προτιμότερο να μην αγωνιστεί ώστε να μην υπάρξει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα με τον τραυματισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο σταρ των Πειραιωτών υποφέρει από ένα σφίξιμο στην οσφυϊκή μοίρα από τον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στους πράσινους.

Νοκ-άουτ ο Βεζένκοφ, ερωτηματικό ο Μόντε Μόρις

Ο Βεζένκοφ προπονήθηκε ατομικά στο shoot around σήμερα (10/3) και το επόμενο διάστημα θα κριθεί, το αν θα αγωνιστεί στο επόμενο ματς των Ερυθρόλευκων για τη διαβολοβδομάδα κόντρα στη Μονακό.

Σχετικά με τον Μόντε Μόρις, η συμμετοχή του Αμερικανού στο αποψινό παιχνίδι παραμένει ερωτηματικό, καθώς ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση και δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει να αγωνιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι στις απουσίες για τον Μπαρτζώκα, συμπεριλαμβάνονται και οι Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Ο Γουόκαπ υποφέρει από μυϊκό σπασμό, ενώ ο Λαρεντζάκης έχει ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι.