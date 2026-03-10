Χωρίς Βεζένκοφ κόντρα στην Παρί ο Ολυμπιακός
Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε οριστικά εκτός για το αποψινό ματς του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρί (21:45).
- Μετεωρίτης έπεσε σε σπίτι στη Γερμανία – Χιλιάδες αναφορές για έκρηξη στον ουρανό
- Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους
- Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά του Παίδων «Αγία Σοφία» – Ζώντας μέσα στους τοίχους ενός νοσοκομείου
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό ματς του Ολυμπιακού με την Παρί για το πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» στη Γαλλιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βούλγαρος φόργουορντ ταξίδεψε με την αποστολή στο Παρίσι, ωστόσο κρίθηκε προτιμότερο να μην αγωνιστεί ώστε να μην υπάρξει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα με τον τραυματισμό του.
Υπενθυμίζεται ότι ο σταρ των Πειραιωτών υποφέρει από ένα σφίξιμο στην οσφυϊκή μοίρα από τον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στους πράσινους.
Νοκ-άουτ ο Βεζένκοφ, ερωτηματικό ο Μόντε Μόρις
Ο Βεζένκοφ προπονήθηκε ατομικά στο shoot around σήμερα (10/3) και το επόμενο διάστημα θα κριθεί, το αν θα αγωνιστεί στο επόμενο ματς των Ερυθρόλευκων για τη διαβολοβδομάδα κόντρα στη Μονακό.
Σχετικά με τον Μόντε Μόρις, η συμμετοχή του Αμερικανού στο αποψινό παιχνίδι παραμένει ερωτηματικό, καθώς ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση και δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει να αγωνιστεί.
Υπενθυμίζεται ότι στις απουσίες για τον Μπαρτζώκα, συμπεριλαμβάνονται και οι Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Ο Γουόκαπ υποφέρει από μυϊκό σπασμό, ενώ ο Λαρεντζάκης έχει ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι.
- Χωρίς Βεζένκοφ κόντρα στην Παρί ο Ολυμπιακός
- Ο Χίφι άλλαξε κούρεμα και έγινε… αγνώριστος πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (pic)
- Ιndian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σφιόντεκ, θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο διπλό
- City Football Group: Η μεταβίβαση της Τζιρόνα σε καταπίστευμα για το Champions League
- Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους» (pic)
- Τρομακτικό βίντεο: Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ (vid)
- O Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και φέρνει νέα δεδομένα ενόψει καλοκαιριού
- Σεισμός στο αμερικανικό ποδόσφαιρο: Ισόβιες τιμωρίες σε δύο Γκανέζους παίκτες για στοιχηματισμό σε αγώνες της MLS
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις