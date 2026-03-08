Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σε ότι αφορά την επιστροφή των τριών παικτών που απουσίασαν από το ντέρμπι με το «τριφύλλι».

Οι πειραιώτες έκαναν ένα σημαντικό βήμα, με την επικράτηση επί των «πράσινων», για το πλεονέκτημα έδρας στην Ευρωλίγκα αλλά παράλληλα «αγόρασαν» και πολύτιμο χρόνο σε ότι έχει να κάνει με την αποθεραπεία του Σάσα Βεζένκοφ, του Τόμας Γουόκαπ αλλά και του Μόντε Μόρις.

Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει δύο παιχνίδια στην Γαλλία με Παρί και Μονακό, και κρίνοντας κάποιος από τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα έχει στη διάθεσή του, τους παίκτες που προαναφέραμε.

Το σίγουρο όμως είναι πως η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής, δίνει την δυνατότητα στους πειραιώτες να μην πάρουν το παραμικρό ρίσκο για Βεζένκοφ και Γουόκαπ, ενόψει των δύο αναμετρήσεων επί γαλλικού εδάφους.

Αν οι δύο παίκτες δεν είναι 100% έτοιμοι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθούν στα παιχνίδια με Παρί και Μονακό για δύο απλούς λόγους.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν ένα πισωγύρισμα με κάποια υποτροπή γιατί πολύ απλά έδειξαν ότι μπορούν ν’ ανταποκριθούν και στις πλέον δύσκολες συνθήκες καθώς υπάρχει το απαραίτητο βάθος στο ρόστερ.

Κι ο δεύτερος λόγος έχει φυσικά να κάνει με το ότι οι πειραιώτες θα έχουν να δώσουν δύο παιχνίδια και την επόμενη εβδομάδα, αλλά αυτή την φορά στο ΣΕΦ.

Το πρώτο μάλιστα στις 17 Μαρτίου, είναι αυτό κόντρα στην Φενέρ, το οποίο είχε αναβληθεί πριν από αρκετό καιρό, ενώ το δεύτερο είναι στις 19 του μήνα απέναντι στην Μπασκόνια.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι θα είναι πολύ προτιμότερο για τους πειραιώτες να έχουν στο 100% τους Βεζένκοφ και Γουόκαπ στον μεγάλο αγώνα απέναντι στην τουρκική ομάδα, η οποία βρίσκεται αυτή την στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας κι αυτό ίσως να είναι και το πλάνο των ανθρώπων του Ολυμπιακού.

Να επιστρέψουν δηλαδή οι τρεις παίκτες στο μεγάλο ντέρμπι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όλα πάντως θα ξεκαθαρίσουν αύριο, καθώς θα μάθουμε αν τελικά Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Μόρις θα είναι στην αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδος που θα ταξιδέψει στην Γαλλία για τα δύο παιχνίδια με Παρί και Μονακό.