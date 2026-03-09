Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις
Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψει για τα ματς με την Παρί και την Μονακό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικά τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Μόντε Μόρις. Εκτός και ο Λαρεντζάκης.
Ο Ολυμπιακός πετάει την Δευτέρα (9/3) για την Γαλλία εκεί όπου θα δώσει δύο παιχνίδια για τη Euroleague απέναντι στην Παρί και την Μονακό, με τον Τόμας Γουόκαπ να μένει στην Αθήνα και να μην ταξιδεύει με την υπόλοιπη ομάδα.
Την αποστολή δεν θα ακολουθήσει ούτε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που έχει τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου αριστερό πόδι.
Από την άλλη κανονικά θα μπει στο αεροπλάνο ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος θα προπονηθεί πριν από τα παιχνίδια και η συμμετοχή του σε αυτά θα αποφασιστεί εκεί, σε συνεννόηση με το ιατρικό και τεχνικό τιμ της ομάδας του Πειραιά.
Υπενθυμίζεται πως ο 33χρονος διεθνής με την Εθνική μας ομάδα γκαρντ αντιμετωπίζει μυϊκό σπασμό, μετά το ματς με την Ζαλγκίρις, ακολουθεί εδώ και μέρες ατομικό πρόγραμμα και δεν αγωνίστηκε ούτε απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ματς της 3οης αγωνιστικής.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Δεν θα ταξιδέψουν στο Παρίσι οι τραυματίες Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου αριστερό πόδι). Εκτός αποστολής είναι επίσης οι Φαλ και Μπουρνελές».
