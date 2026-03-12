magazin
Η επανένωση των Μάικλ Τζ. Φοξ και Κρίστοφερ Λόιντ – «Το Back to the Future γίνεται 41 και ο Κρις 88»
Fizz 12 Μαρτίου 2026, 06:00

Η επανένωση των Μάικλ Τζ. Φοξ και Κρίστοφερ Λόιντ – «Το Back to the Future γίνεται 41 και ο Κρις 88»

«Δείπνο με τον καλύτερό μου φίλο. Του χρόνου το BTTF γίνεται 41. Θεέ μου. Ο Κρις θα γίνει 88. Αυτό είναι σοβαρό», ανέφερε σε ανάρτηση του στο Instagram o Μάικλ Τζ. Φοξ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Spotlight

Οι πρωταγωνιστές του «Back to the Future», Κρίστοφερ Λόιντ και Μάικλ Τζ. Φοξ, μοιράστηκαν μια φωτογραφία στο Instagram, η οποία μας ταξίδεψε πολλές δεκαετίες πίσω.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε ο Φοξ στο επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, έδειχνε τους δύο άνδρες να κάθονται δίπλα-δίπλα σε ένα εστιατόριο.

Ο Φοξ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Δείπνο με τον καλύτερό μου φίλο. Του χρόνου το BTTF γίνεται 41. Θεέ μου. Ο Κρις θα γίνει 88. Αυτό είναι σοβαρό».

Ο Λόιντ απάντησε στα σχόλια γράφοντας: «Φίλε, αυτό είναι βαρύ».

«Πολυάσχολη»

Η λεζάντα ήταν μια αναφορά στην ταινία που γυρίστηκε πριν από 40 χρόνια, στην οποία ο Μάικλ Τζ. Φοξ υποδύθηκε τον Μάρτι ΜακΦλάι και ο Λόιντ τον Ντοκ Μπράουν. Και οι δύο εμφανίστηκαν στην επιτυχημένη ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1985 και στα δύο sequel της, που ακολουθούσε έναν μαθητή λυκείου που ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και αλλάζει τόσο τη ζωή των γονιών του όσο και το μέλλον του.

Μετά την κυκλοφορία της, η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντάς πάνω από 380 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία. Το «Back to the Future» κέρδισε επίσης ένα Όσκαρ, με τέσσερις συνολικά υποψηφιότητες.

Τον Αύγουστο, ο Μάικλ Τζ. Φοξ παρευρέθηκε στην προβολή της ταινίας για τον εορτασμό των 40 χρόνων της στο Southampton Playhouse. Η εκδήλωση περιελάμβανε μια σπάνια προβολή της ταινίας σε IMAX και, στη συνέχεια, ο Φοξ συμμετείχε σε μια συζήτηση με συντονιστή τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Southampton Playhouse, Έρικ Κον.

Τον Μάιο, ο Φοξ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορούσε αυτό το φθινόπωρο τα απομνημονεύματά του, με τίτλο Future Boy, στα οποία θα διηγούνταν πώς ήταν να γυρίζει ταυτόχρονα το Back to the Future και την αγαπημένη του κωμική σειρά Family Ties.

Όπως είχε δηλώσει σε παλαίοτερη συνέντευξή του στο περιοδικό People για εκείνη την περίοδο της ζωής του: «Ο μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχει ο χρόνος είναι για να μην συμβαίνουν όλα ταυτόχρονα. Δεν το είπα εγώ αυτό, αλλά ο Αϊνστάιν. Αναρωτιέμαι αν ακόμη και ο Άλμπερτ θα μπορούσε να καταλάβει τη ζωή μου τους πρώτους μήνες του 1985, όταν ο χρόνος ξέφυγε από τον έλεγχο και με παρέσυρε μαζί του. Πώς ήταν; Με μια λέξη: πολυάσχολη».

*Με πληροφορίες από: People

