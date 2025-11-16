Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ παρευρέθηκε στην εκδήλωση «A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s» στη Νέα Υόρκη το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, όπου μίλησε για την υποστήριξη των αγαπημένων του προσώπων εν μέσω του αγώνα που δίνει με τη νόσο του Πάρκινσον.

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Φοξ στο περιοδικό People για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

«Πάντα ήταν δίπλα μου και συνεχίζουν να είναι», πρόσθεσε ο Φοξ στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς όφελος του Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

Από την πλευρά της, η Πόλεν δήλωσε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι τα παιδιά τους «υποστηρίζουν απίστευτα» τον Φοξ.

«Ο Μάικλ είναι πολύ αισιόδοξος, κάτι που είναι υπέροχο και τον βοηθάει πραγματικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση. Είναι πολύ δύσκολο για την οικογένεια, για τους φροντιστές και, προφανώς, για τον ασθενή», είπε. «Είναι λοιπόν σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό και να παραδεχτούμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο», πρόσθεσε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πρόοδο»

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991 και, εννέα χρόνια αργότερα ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία γιόρτασε φέτος την 25η επέτειό της.

Το Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research — το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα χρηματοδότησης της έρευνας για το Πάρκινσον στον κόσμο — έχει διαθέσει περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την νόσο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχουμε καταφέρει. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πρόοδο», δήλωσε ο Φοξ στο People τον περασμένο μήνα σχετικά με τα επιτεύγματα του οργανισμού.

Στην εκδήλωση «A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s» συμμετείχαν οι Φοξ και Πόλαν, οι οποίοι είναι συμπρόεδροι, ενώ ο Ντένις Λίρι ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς.

Άλλοι καλεσμένοι που έδειξαν την υποστήριξή τους ήταν η Μεγκ Ράιαν, ο Κλαρκ Γκρεγκ, ο Ρίτσαρντ Κάιντ, η Τζουλιάνα Μαργκούλις, η Κέιτι Κουρικ, ο Τζον Μόλνερ, ο Γουίλι Γκέιστ και η Κριστίνα Γκέιστ.

*Με πληροφορίες από: People