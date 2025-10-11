«Έχω πολλά ακόμα να κάνω» – Ο Μάικλ Τζ. Φοξ παραμένει αισιόδοξος στον αγώνα του με το Πάρκινσον

«Κάθε μέρα είναι διαφορετική… Ξυπνάω και λαμβάνω το μήνυμα για το πώς θα πάει η μέρα μου και προσπαθώ να προσαρμοστώ σε αυτό που νιώθω κάθε μέρα» δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό People.

«Κάθε μέρα αντιμετωπίζω νέες σωματικές προκλήσεις και τις ξεπερνάω» συνέχισε. «Περνάω πολύ χρόνο σε αναπηρικό καροτσάκι και μου πήρε λίγο χρόνο να το συνηθίσω…» παραδέχτηκε ενώ πρόσθεσε: «Εστιάζεις στο καλό και το αρπάζεις… κρατιέσαι από αυτό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Δεν υπάρχει θεραπεία

Ο ηθοποιός της σειράς των 80s, «Family Ties», διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον το 1991, σε ηλικία 29 ετών, αλλά δεν το ανακοίνωσε δημόσια μέχρι το 1998. Δύο χρόνια αργότερα, ίδρυσε το Ίδρυμα Michael J. Fox για την Έρευνα του Πάρκινσον, μια κίνηση που έχει βοηθήσει πολλούς να βρουν τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της μάχης τους με την ασθένεια.

Η νόσος του Πάρκινσον επηρεάζει την κίνηση, την ισορροπία και τον συντονισμό και μπορεί να προκαλέσει πανικό, δυσκαμψία, δυσκολία στην ομιλία, σπασμούς του προσώπου και γνωστικές . Δεν υπάρχει θεραπεία.

Ο Φοξ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2020 λόγω της ασθένειάς του, αλλά αναίρεσε την αρχική απόφασή του να υποδυθεί κάποιον που έχει Πάρκινσον στην επερχόμενη σεζόν της κωμικής σειράς «Shrinking» του Apple TV+.

«Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στο πλατό και δεν χρειάστηκε να ανησυχώ αν είμαι πολύ κουρασμένος ή αν βήχω ή οτιδήποτε άλλο» είπε στο People. «Απλά το κάνω».

«Κάποια μέρα θα μου τελειώσει η ενέργεια. Κάποια μέρα θα πω απλά “δεν θα βγω σήμερα”. Αν έρθει αυτή η μέρα, θα το επιτρέψω στον εαυτό μου. Είμαι 62 ετών»

Δε «φοβάται» τον θάνατο

Ο Φοξ ετοιμάζεται επίσης να κυκλοφορήσει το νέο του βιβλίο, «Future Boy», που θα βγει στις 14 Οκτωβρίου. Το βιβλίο περιγράφει την έντονη εμπειρία του ηθοποιού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των σειρών «Family Ties» και «Back to the Future» ταυτόχρονα στη δεκαετία του 1980.

«Βλέπω τη δουλειά των άλλων και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ίσως μπορέσω να βρω κάτι που μου ταιριάζει ως ηθοποιός και ως συγγραφέας» είπε στην συνέντευξη. «Και ως γονιός, σύζυγος και φίλος, έχω πολλά ακόμα να κάνω».

Το 2023, ο Φοξ εξήγησε ότι δε «φοβάται» τον θάνατο εν μέσω της μάχης του με το Πάρκινσον.

«Κάποια μέρα θα μου τελειώσει η ενέργεια. Κάποια μέρα θα πω απλά “δεν θα βγω σήμερα”. Αν έρθει αυτή η μέρα, θα το επιτρέψω στον εαυτό μου. Είμαι 62 ετών», είπε ο αγαπημένος ηθοποιός στο Town & Country.

«Σίγουρα, αν πέθαινα αύριο, θα ήταν πρόωρο, αλλά δεν θα ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Και έτσι, όχι, δεν το φοβάμαι», πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από nypost.com