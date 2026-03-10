magazin
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
10 Μαρτίου 2026

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες», το βραβευμένο έργο του Andrew Keatley, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Γιάννη Λασπιά, συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium στην οδό Σίνα 2-4, μπαίνοντας πλέον στις τελευταίες τους παραστάσεις. Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ο Γεράσιμος Γεννατάς και η Φαίη Ξυλά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους μαζί με τις Αναστασία Τσιλιμπίου, Αθηνά Χατζηαθανασίου και Παναγιώτα Χαϊδεμένου θέτουν νέα ερωτήματα με το δυνατό ψυχολογικό δράμα του Keatley.

Αρκεί μια καταγγελία για να ανατρέψει μια ολόκληρη ζωή;

Πόσο εύκολα μπορεί να «κατασκευαστεί» μια πληροφορία; Πού αρχίζει και πού τελειώνει η αλήθεια;

Πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η πόλωση και η καταδίκη από την κοινή γνώμη, πριν ληφθεί υπόψη το τεκμήριο της αθωότητας;

Ποιοι είναι τελικά τα θύματα και ποιοι οι θύτες;

Ποιοι είναι οι «Αλιγάτορες» αυτής της κοινωνίας;

Υπόθεση

Ο καθηγητής Ντάνιελ Τέρνερ (Γεράσιμος Γεννατάς) φαίνεται να τα έχει όλα∙ μια δουλειά που υπηρετεί με αγάπη και αφοσίωση και μια υπέροχη σύζυγο (Φαίη Ξυλά) που τον αγαπά και τον στηρίζει. Όλα ανατρέπονται όταν μια πρώην μαθήτριά του τον καταγγέλλει για σεξουαλική κακοποίηση. Ο σπόρος της αμφιβολίας φυτεύεται σε αυτόν τον, φαινομενικά, οικογενειακό παράδεισο.

Μέσα σε λίγες ώρες, η ζωή του αλλάζει, καθώς ο ίδιος, παρότι αρνείται την καταγγελία, βρίσκεται ξαφνικά στη δίνη της προβολής των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απομακρύνεται από τη δουλειά του, παλιοί του φίλοι και συνεργάτες τού γυρνούν την πλάτη, μυστικά και ψέματα βγαίνουν στην επιφάνεια και οι υποψίες εναντίον του αρχίζουν να γίνονται βεβαιότητες. Την υπόθεση αναλαμβάνει η δικηγόρος Ρέιτσελ (Αθηνά Χατζηαθανασίου), η οποία καλείται ν’ ανακαλύψει την αλήθεια. Είναι οι φήμες πιο ισχυρές από τα αποδεικτικά στοιχεία;

Όλα αυτά φαντάζουν σαν ένα σκοτεινό παραμύθι στα μάτια της 9χρονης κόρης του Άλις, όταν η ζούγκλα της ανθρώπινης φύσης μεταφέρεται μέσα στο σπίτι τους. Οι «Αλιγάτορες» βρίσκονται παντού και είναι έτοιμοι σαν αγέλη να κατασπαράξουν εκείνη και τους γονείς της.

12 χρόνια μετά, η Άλις (Αναστασία Τσιλιμπίου) προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει και να ανασυνθέσει τις μνήμες της παιδικής της ηλικίας. Ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας της;

Οι θεατές καλούνται να καταδικάσουν ή να αθωώσουν τον Ντάνιελ, την ώρα που η κοινή γνώμη παραληρεί εναντίον του και ο ίδιος υπερασπίζεται με μανία την αθωότητα του.

Σκηνοθετικό σημείωμα Γιάννη Λασπιά για τους «Αλιγάτορες»

«Στον κόσμο των “Αλιγατόρων” το πιο ευάλωτο πλάσμα είναι το παιδί. Η αθωότητά του απειλείται όταν η ζούγκλα των ενηλίκων εισβάλλει στο σπίτι του, μετατρέποντας τα παραμύθια σε εφιάλτες και τη μνήμη σε πεδίο μάχης. Η προστασία των παιδιών από τη βία, την κακοποίηση και τη διαστρέβλωση της αθωότητάς τους είναι μια αδιαπραγμάτευτη αξία.

Οι Αλιγάτορες του Andrew Keatley δεν είναι μόνο πλάσματα της φαντασίας∙ είναι οι φόβοι μας, οι προκαταλήψεις μας, η ίδια η κοινωνία που άλλοτε προστατεύει και άλλοτε κατασπαράσσει. Η εποχή του #MeToo μας έφερε αντιμέτωπους με αλήθειες που σιωπούσαν επί δεκαετίες, με φωνές που έπρεπε να ακουστούν. Την ίδια στιγμή, μας θύμισε πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στη διεκδίκηση της δικαιοσύνης και στην καταδίκη χωρίς αποδείξεις.

Στη σκηνή, οι ήρωες βρίσκονται στη δίνη αυτού του διλήμματος: ένας άνθρωπος κατηγορείται, μια οικογένεια διαλύεται, ένα παιδί παλεύει να κατανοήσει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Κι εμείς, ως θεατές, γινόμαστε οι δικαστές∙ καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα πιστέψουμε, αν θα αμφισβητήσουμε, αν θα συγχωρήσουμε. Η ανθρώπινη φύση μπορεί να είναι το πιο επικίνδυνο ζώο∙ ικανή να προστατεύει ή να πληγώνει, να καταστρέφει ή να λυτρώνει.

Οι “Αλιγάτορες” δεν είναι μόνο μια ιστορία καταγγελίας. Είναι ένα καθρέφτισμα της κοινωνίας μας, που οφείλει να προστατεύει τα πιο αδύναμα μέλη της, να δίνει χώρο στη φωνή των θυμάτων, αλλά και να διαφυλάσσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας. Σε αυτή την εύθραυστη ισορροπία κρίνεται η ανθρωπιά μας».

Συντελεστές:

Κείμενο: Andrew Keatley

Σκηνοθεσία/Μετάφραση: Γιάννης Λασπιάς

Μουσική σύνθεση: Incirrina

Επιμέλεια κίνησης: Άλκηστις Πολυχρόνη

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Παναγιώτα Χαϊδεμένου

Βοηθός ενδυματολόγου: Ειρήνη Γεωργακίλα

Βοηθός Σκηνογράφου: Ηθικεύρυς Καφαλούκου

Αφίσα / Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Κασαπίδης

Φωτογραφίες πρόβας : Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Trailer: Νικήτας Χάσκας

Επικοινωνία: CALD/Le Canard qui Parle/ lecanardpr@gmail.com

Παραγωγή: Square Theatre Company & Καλλιτεχνική ΕταιρίαCALD

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γεράσιμος Γεννατάς, Φαίη Ξυλά, Αναστασία Τσιλιμπίου, Παναγιώτα Χαϊδεμένου, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Πληροφορίες:

– Kάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 έως 31.3 στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2-4

– Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 18 ευρώ, Μειωμένο (Φοιτητικό / Ανέργων / Άνω των 65): 15 ευρώ, Εξώστης: 16 ευρώ – Ισχύει προσφορά 1+1 εισιτήριο μέσω Magenta Moments

– Διάρκεια Παράστασης: 100’

-Κρατήσεις: more.com, τηλ. 2110088064, email: auditorium.athens@gmail.com και στο ταμείο του θεάτρου Γκλόρια (Ιπποκράτους 7, από 11.00 έως 17.00)

-Για θέματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, συλλόγους και ομαδικές κρατήσεις σε ειδικές τιμές: lecanardpr@gmail.com & Instagram: auditorium.theatre

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets

