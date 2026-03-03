«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο»: Με τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά στο θέατρο 104

«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο», βασισμένη στο πολυβραβευμένο παραμύθι του αγαπημένου στους μικρούς αναγνώστες Αντώνη Παπαθεοδούλου με την υπέροχη μουσική του Φοίβου Δεληβοριά – επιστρέφει τις Κυριακές του Μαρτίου στο Θέατρο 104.

Η επιτυχημένη παράσταση της Παραμυθοχώρας παρουσιάζει μια τρυφερή αλλά και αστεία ιστορία που μας μιλάει για τον πόλεμο και τον θρίαμβο της ειρήνης μέσα από τη φαντασία και την αισιοδοξία.

Τι θα δούν μικροί και μεγάλοι στην παράσταση

Ποιος θα τολμούσε να οδηγήσει σε δρόμους

που αλλάζουν συνέχεια πορεία;

Να κοιτάξει ένα άγαλμα που ξεκαρδίζεται στα γέλια;

Να στείλει επιστολή σε ένα ταχυδρομείο που γράφει

στα γράμματα ό,τι του κατέβει;

Να μπει σε ένα περίεργο μουσείο;

Ο πόλεμος προσπάθησε, αλλά…

Δρόμοι και πλατείες, αγάλματα που κοκκινίζουν όταν τα κοιτάς, δέντρα που ψιθυρίζουν παραμύθια και ένα ταχυδρομείο που διαβάζει τη σκέψη των ανθρώπων. Αυτή η πόλη τα έχει όλα και τους χωράει όλους…εκτός από αυτόν… τον πόλεμο.

Ακολουθήστε μας σε μια περιπλάνηση στην πόλη που έδιωξε τον πόλεμο

Με μία μίξη τεχνικής με αφήγηση, κούκλες άμεσης κίνησης, μαρότ, επίπεδες, γιγαντόκουκλες, τεχνικές θεάτρου, μαύρου θεάτρου και πολυμέσων και…πολύ μουσική και τραγούδι, η ιστορία προσφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, δείχνοντας πως η ειρήνη μπορεί να θριαμβεύσει χωρίς μάχη.

Μια παράσταση που μιλά για τον πόλεμο και την ειρήνη με τρόπο απλό, ποιητικό και αισιόδοξο, αγγίζοντας μικρούς και μεγάλους.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθεοδούλου

Μουσική – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σχεδιασμός κούκλας – σκηνικών – σκηνοθεσία – ερμηνεία

Μαρία Παπαγεωργίου

Σπυριδούλα Παπαγεωργίου

Σκηνοθέτης –Κουκλοποιός

Σκηνογράφος – Κουκλοποιός

Χορογραφίες: Δήμητρα Κρητικίδη

Σχεδιασμός φωτισμού: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν

Μαρία και Σπυριδούλα Παπαγεωργίου

Πληροφορίες

Κάθε Κυριακή στις 12:30

Για όλη την οικογένεια

Τιμή εισιτηρίου: 11€ το άτομο

Θέατρο 104 (Ευμολπιδών 41 Γκάζι)

Πληροφορίες-κρατήσεις στα τηλ. 2109216346, 6936655925 6936655927

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.