magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο»: Με τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά στο θέατρο 104
inTickets 03 Μαρτίου 2026, 08:00

«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο»: Με τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά στο θέατρο 104

Το έργο Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο έρχεται για 4 μόνο παραστάσεις στις 8, 15, 22, 29 Μαρτίου, για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

Spotlight

«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο», βασισμένη στο πολυβραβευμένο παραμύθι του αγαπημένου στους μικρούς αναγνώστες Αντώνη Παπαθεοδούλου με την υπέροχη μουσική του Φοίβου Δεληβοριά – επιστρέφει τις Κυριακές του Μαρτίου στο Θέατρο 104.

Η επιτυχημένη παράσταση της Παραμυθοχώρας παρουσιάζει μια τρυφερή αλλά και αστεία ιστορία που μας μιλάει για τον πόλεμο και τον θρίαμβο της ειρήνης μέσα από τη φαντασία και την αισιοδοξία.

Τι θα δούν μικροί και μεγάλοι στην παράσταση

Ποιος θα τολμούσε να οδηγήσει σε δρόμους
που αλλάζουν συνέχεια πορεία;

Να κοιτάξει ένα άγαλμα που ξεκαρδίζεται στα γέλια;

Να στείλει επιστολή σε ένα ταχυδρομείο που γράφει
στα γράμματα ό,τι του κατέβει;

Να μπει σε ένα περίεργο μουσείο;

Ο πόλεμος προσπάθησε, αλλά…

Δρόμοι και πλατείες, αγάλματα που κοκκινίζουν όταν τα κοιτάς, δέντρα που ψιθυρίζουν παραμύθια και ένα ταχυδρομείο που διαβάζει τη σκέψη των ανθρώπων. Αυτή η πόλη τα έχει όλα και τους χωράει όλους…εκτός από αυτόν… τον πόλεμο.

Ακολουθήστε μας σε μια περιπλάνηση στην πόλη που έδιωξε τον πόλεμο

Με μία μίξη τεχνικής με αφήγηση, κούκλες άμεσης κίνησης, μαρότ, επίπεδες, γιγαντόκουκλες, τεχνικές θεάτρου, μαύρου θεάτρου και πολυμέσων και…πολύ μουσική και τραγούδι,  η ιστορία προσφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, δείχνοντας πως η ειρήνη μπορεί να θριαμβεύσει χωρίς μάχη.

Μια παράσταση που μιλά για τον πόλεμο και την ειρήνη με τρόπο απλό, ποιητικό και αισιόδοξο, αγγίζοντας μικρούς και μεγάλους.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθεοδούλου

Μουσική – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σχεδιασμός κούκλας – σκηνικών – σκηνοθεσία – ερμηνεία

Μαρία Παπαγεωργίου

Σπυριδούλα Παπαγεωργίου

Σκηνοθέτης –Κουκλοποιός

Σκηνογράφος – Κουκλοποιός

Χορογραφίες: Δήμητρα Κρητικίδη

Σχεδιασμός φωτισμού: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν

Μαρία και Σπυριδούλα Παπαγεωργίου

Πληροφορίες

Κάθε Κυριακή στις 12:30

Για όλη την οικογένεια

Τιμή εισιτηρίου: 11€ το άτομο

Θέατρο 104 (Ευμολπιδών 41 Γκάζι)

Πληροφορίες-κρατήσεις στα τηλ. 2109216346, 6936655925 6936655927

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

Κόσμος
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν
The Christophers 02.03.26

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Με φόντο τη λονδρέζικη ποπ αρτ και ένα επικίνδυνο σχέδιο «μεταθανάτιας ανακάλυψης» έργων, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρνει τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η τέχνη μπλέκεται με την απάτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Ποιητική αδεία 01.03.26

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα
Λογοκρισία 01.03.26

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα

«Απολύθηκα από το πρακτορείο μου, επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της στα βραβεία Goya η Σούζαν Σάραντον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων
Gotta catch ’em all 01.03.26

Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων

Τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή του, ο κόσμος των Pokémon αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι - έχει καταφέρει να επηρεάσει μια νέα γενιά επιστημόνων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
΄Εναν αιώνα χαμένη 01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Αγορά πετρελαιοειδών 03.03.26

Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Δημογραφικό 03.03.26

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύνταξη
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο