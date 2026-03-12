Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία

Τουλάχιστον 64 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή Γκάμο στη νότια Αιθιοπία, σύμφωνα με τον τοπικό επιθεωρητή της αστυνομίας Abraham Buha.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι αρχές είχαν εκτιμήσει τον αριθμό των θυμάτων σε 30.

Δεκάδες άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ορεινές περιοχές, όπου οι πλαγιές υποχώρησαν μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων. Προέτρεψαν τους κατοίκους των ευάλωτων περιοχών να λάβουν προφυλάξεις.

«At least 30 lives lost in southern Ethiopia as heavy rains trigger devastating floods and landslides in Gamo Zone. Heartbreaking tragedy amid intensifying extreme weather. #EthiopiaFloods» pic.twitter.com/5L1Fyv28N5 — Voice of Europe (@Voice7Europe) March 12, 2026

Πλήττεται όλη η Αφρική

Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε όλη την Ανατολική Αφρική τις τελευταίες ημέρες.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους στη γειτονική Κένυα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι καταιγίδες γίνονται όλο και πιο έντονες στην περιοχή, εν μέρει λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πριν από την αναθεώρηση του αριθμού των θυμάτων, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Νότιας Αιθιοπίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Εκ μέρους μου και της περιφερειακής κυβέρνησης, εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια 30 ζωών λόγω των κατολισθήσεων και των πλημμυρών στα ορεινά της ζώνης Γκάμο που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχές», δήλωσε ο Tilahun Kebede σε δήλωση στο Facebook αργά το βράδυ της Τρίτης.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η καταστροφή προκλήθηκε από τις συνεχείς βροχοπτώσεις στις γύρω περιοχές.

Η πόλη Άρμπα Μιντς και οι γειτονικές περιοχές έχουν υποστεί συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές για δύο ημέρες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, υποδομές και αγροτικές εκτάσεις.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι είναι πιθανό να σημειωθούν περαιτέρω πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι κατολισθήσεις λάσπης έχουν μπλοκάρει βασικούς δρόμους και αρκετές γέφυρες έχουν πλημμυρίσει, προτρέποντας το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση. Ομάδες έκτακτης ανάγκης παρακολουθούν την κατάσταση.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την αύξηση τόσο των περιόδων ακραίων βροχοπτώσεων όσο και των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική.

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα – όπως οι έντονες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις – πιο συχνά και πιο σοβαρά.