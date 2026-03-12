Γιατί δεν αρέσει σε όλους το black humor;

Το μαύρο χιούμορ δεν είναι για όλους. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για άλλα είδη χιούμορ. Το κάθε είδος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και επιδρά διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Μια μελέτη από ερευνητές στην Ουγγαρία έδειξε ότι το ελαφρύ χιούμορ τείνει να μειώνει το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα. Αντίθετα, το μαύρο χιούμορ μπορεί να αυξήσει το άγχος σε ανθρώπους που δεν το προτιμούν. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences.

Τι είναι το χιούμορ;

Το χιούμορ είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε ή να δημιουργούμε καταστάσεις που είναι αστείες ή παράλογες. Συχνά λειτουργεί όταν κάτι παραβιάζει μια προσδοκία, αλλά με τρόπο που δεν φαίνεται επικίνδυνος. Μια γνωστή θεωρία γι’ αυτό είναι η Benign Violation Theory. Σύμφωνα με αυτή, κάτι γίνεται αστείο, όταν παραβιάζει έναν κανόνα αλλά παραμένει «ακίνδυνο».

Το χιούμορ επίσης ενεργοποιεί τα συστήματα ανταμοιβής του εγκεφάλου και προκαλεί γέλιο, το οποίο μπορεί να:

μειώσει την ένταση στους μύες

μειώσει τις ορμόνες του στρες

βοηθήσει τους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα

Επιπλέον, το γέλιο ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις, γιατί δείχνει εμπιστοσύνη και συναισθηματική ασφάλεια.

Σε ποια κατηγορία ανήκει το μαύρο χιούμορ;

Οι ερευνητές στην εν λόγω μελέτη χώρισαν το χιούμορ σε 8 στυλ. Υπάρχουν 4 ελαφριά στυλ:

Πειράγματα και παιχνιδιάρικη διάθεση

Καλοπροαίρετο χιούμορ για καθημερινές καταστάσεις

Παράλογο και αστείο χιούμορ

Έξυπνα λογοπαίγνια και απρόσμενες ατάκες

Αυτά συνδέονται με θετικά συναισθήματα, συνεργασία, κοινωνικότητα.

Το μαύρο χιούμορ ανήκει στα σκοτεινά στυλ χιούμορ, που είναι επίσης 4 και είναι τα ακόλουθα:

Σαρκασμός

Κυνισμός

Σάτιρα

Ειρωνεία

Αυτά συχνά βασίζονται σε κοροϊδία ή κριτική προς άλλους.

Μπορεί το μαύρο χιούμορ να αυξήσει το άγχος;

Οι επιστήμονες μελέτησαν 275 ενήλικες με μέση ηλικία 25 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τεστ για το στυλ χιούμορ τους, αξιολόγησαν τα επίπεδα άγχους και συναισθημάτων τους, παρακολούθησαν 6 αστεία βίντεο, 3 με ελαφρύ και 3 με σκοτεινό χιούμορ.

Με βάση τις προτιμήσεις τους, χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες:

Όσοι είχαν χαμηλή προτίμηση σε όλα τα είδη

Όσοι είχαν προτίμηση στο ελαφρύ χιούμορ

Όσοι είχαν προτίμηση στο μαύρο χιούμορ

Όσοι είχαν προτίμηση και στα δύο

Άτομα που προτιμούν ελαφρύ χιούμορ είχαν αύξηση άγχους όταν είδαν μαύρο χιούμορ, ενώ άτομα που το αγαπούν δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από κανένα είδος. Για πολλούς συμμετέχοντες, το ελαφρύ χιούμορ μείωσε το άγχος.

Το μαύρο χιούμορ είχε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με την προσωπικότητα. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι τα θετικά συναισθήματα μειώθηκαν λίγο σε όλες τις ομάδες, αλλά πιθανόν επειδή το πείραμα ήταν κουραστικό και όχι επειδή τα βίντεο δεν ήταν αστεία. Το αν το μαύρο χιούμορ μας κάνει να γελάμε ή να νιώθουμε άβολα εξαρτάται από τις προσωπικές μας προτιμήσεις και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το χιούμορ. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το ελαφρύ χιούμορ λειτουργεί καλύτερα ως τρόπος μείωσης του άγχους.

* Πηγή: Vita