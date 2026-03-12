Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που κούρεψε την κόρη της μετά από καυγά
Κούρεψε την κόρη της επειδή ήταν άτακτη – Στο αυτόφωρο 33χρονη μητέρα, συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της
- Πιο κοντά στο πρώτο χάπι για την υπνική άπνοια
- Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
- Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
- Ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι Ουκρανοί απείλησαν την οικογένειά του, καθώς εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία
Κούρεψε την 16χρονη κόρη της έπειτα από καβγά, επειδή ήταν άτακτη. Πρόκειται για 33χρονη η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.
Μαζί της συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της, αδελφός της φερόμενης ως παθούσας. Μάνα και γιος κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία (κατά περίπτωση άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση)
Όπως έγινε γνωστό, προηγήθηκαν δύο οικογενειακά περιστατικά το προηγούμενο 24ωρο στον Εύοσμο- το πρώτο τα ξημερώματα και το δεύτερο το μεσημέρι, εις βάρος της 16χρονης. Στο ένα απ΄ αυτά η 33χρονη φέρεται να κούρεψε τα μαλλιά της ανήλικης κόρης της.
Σωματικές βλάβες από μητέρα και αδερφό
Η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει και σωματικές βλάβες σε βάρος της ίδιας, τόσο από την μητέρα όσο κι από τον αδελφό της.
Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν από φίλη της ανήλικης και την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης της ΕΛ.ΑΣ. Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Τόσο η 33χρονη όσο και ο 19χρονος παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε ενόψει προσκόμισης ιατροδικαστικής εξέτασης με τους δύο κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.
- Τι γίνεται με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στην Αθήνα σε περίπτωση πρόκρισής τους στους «8»
- Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ΔΕΥΑ Τρικκαίων και Καβάλας
- Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
- Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
- Φουρνιέ: «Το 2024 σκέφτηκα να αποσυρθώ – Ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα»
- Σε εξέλιξη η πρωτοβουλία στο πεδίο «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
- Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
- ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις