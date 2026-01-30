Αναβιώνει στο Εφετείο Δωδεκανήσου, η υπόθεση που έχει να κάνει με έναν 56χρονο από την Κω που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του, ο οποίος, αν και πρωτόδικα είχε αθωωθεί, την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να δικαστεί, από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, μετά από έφεση που έχει ασκήσει για την υπόθεση, ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου.

Για ποια αδικήματα κατηγορείται ο 56χρονος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την rodiaki.gr ο 56χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα:

της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση,

της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση,

της κατάχρησης ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και

της ενδοοικογενειακής απειλής.

Στις 6 Νοεμβρίου 2023, η υπόθεση εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, το οποίο και απάλλαξε τον 56χρονο από τις κατηγορίες κρίνοντάς τον αθώο.

Ωστόσο, ακολούθησε η άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, από τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου και έτσι η υπόθεση προσδιορίστηκε να εκδικαστεί εκ νέου από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, στις 2 Φεβρουαρίου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω και τα δύο πρώτα αδικήματα φέρονται να είχαν τελεστεί από τον κατηγορούμενο τον Ιούλιο του 2017, στο τέλος του καλοκαιριού του 2018, στις αρχές Ιουλίου 2019 και κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου 2019 έως και τις 4 Νοεμβρίου 2019.

Η απειλή στην σύντροφό του

Σε ό,τι δε αφορά το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής φέρονταν να τελέστηκε στις 5 Νοεμβρίου 2019 και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο 56χρονος κατηγορούνταν ότι απείλησε τη σύντροφό του, με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι, ότι θα την σκοτώσει.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου τον Νοέμβριο του 2023, ο 56χρονος αναφέρθηκε στη γνωριμία και εν συνεχεία στη σχέση που σύναψε με την πρώην σύντροφό του, η οποία – όπως είχε πει- από κάποια στιγμή και έπειτα άρχισε να τον ζηλεύει παράφορα.

Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και μάρτυρας στην υπόθεση, αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα περιστατικά που φέρονται να έχουν τελεστεί από την πρώην σύντροφο. Μάλιστα, ερωτηθείς από το δικαστήριο για τους λόγους που ώθησαν την πρώην σύντροφό του να προβεί σε μία τέτοια καταγγελία σε βάρος του, ο 56χρονος είχε πει ότι το έκανε για λόγους εκδίκησης, ενώ είχε κάνει γνωστό πως ακόμη και μετά την καταγγελία η σχέσεις του με το ανήλικο κορίτσι ήταν πολύ καλές.