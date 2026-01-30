newspaper
Ρόδος: Στο εδώλιο 56χρονος από την Κω για αδικήματα σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του
Ελλάδα 30 Ιανουαρίου 2026, 11:22

Ρόδος: Στο εδώλιο 56χρονος από την Κω για αδικήματα σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

Ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου, άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αναβιώνει στο Εφετείο Δωδεκανήσου, η υπόθεση που έχει να κάνει με έναν 56χρονο από την Κω που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του, ο οποίος, αν και πρωτόδικα είχε αθωωθεί, την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να δικαστεί, από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, μετά από έφεση που έχει ασκήσει για την υπόθεση, ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου.

Για ποια αδικήματα κατηγορείται ο 56χρονος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την rodiaki.gr ο 56χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα:

  • της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση,
  • της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση,
  • της κατάχρησης ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και
  • της ενδοοικογενειακής απειλής.

Στις 6 Νοεμβρίου 2023, η υπόθεση εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, το οποίο και απάλλαξε τον 56χρονο από τις κατηγορίες κρίνοντάς τον αθώο.

Ωστόσο, ακολούθησε η άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, από τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου και έτσι η υπόθεση προσδιορίστηκε να εκδικαστεί εκ νέου από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, στις 2 Φεβρουαρίου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω και τα δύο πρώτα αδικήματα φέρονται να είχαν τελεστεί από τον κατηγορούμενο τον Ιούλιο του 2017, στο τέλος του καλοκαιριού του 2018, στις αρχές Ιουλίου 2019 και κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου 2019 έως και τις 4 Νοεμβρίου 2019.

Η απειλή στην σύντροφό του

Σε ό,τι δε αφορά το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής φέρονταν να τελέστηκε στις 5 Νοεμβρίου 2019 και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο 56χρονος κατηγορούνταν ότι απείλησε τη σύντροφό του, με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι, ότι θα την σκοτώσει.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου τον Νοέμβριο του 2023, ο 56χρονος αναφέρθηκε στη γνωριμία και εν συνεχεία στη σχέση που σύναψε με την πρώην σύντροφό του, η οποία – όπως είχε πει- από κάποια στιγμή και έπειτα άρχισε να τον ζηλεύει παράφορα.

Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και μάρτυρας στην υπόθεση, αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα περιστατικά που φέρονται να έχουν τελεστεί από την πρώην σύντροφο. Μάλιστα, ερωτηθείς από το δικαστήριο για τους λόγους που ώθησαν την πρώην σύντροφό του να προβεί σε μία τέτοια καταγγελία σε βάρος του, ο 56χρονος είχε πει ότι το έκανε για λόγους εκδίκησης, ενώ είχε κάνει γνωστό πως ακόμη και μετά την καταγγελία η σχέσεις του με το ανήλικο κορίτσι ήταν πολύ καλές.

Σύνταξη
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Απίστευτος! 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
Αναγκαία η ώσμωση ιδεών 30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία προοδευτικών πολιτικών ρευμάτων, «συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».

Σύνταξη
