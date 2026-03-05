newspaper
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ρόδος: Χειροπέδες σε 56χρονη – Κατηγορείται για κακοποίηση της 30χρονης κόρης της με αυτισμό

Σύλληψη 56χρονης στη Ρόδο - Κατηγορείται για κακοποίηση της 30χρονης κόρης της -

Στο μικροσκόπιο των Αρχών της Ρόδου βρίσκεται μία καταγγελία για κακοποίηση 30χρονης, που πάσχει από αυτισμό, από την μητέρα της.

Σύμφωνα με τη dimokratiki, το βράδυ της περασμένης Τρίτης υπήρξε κινητοποίηση, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία τρίτου προσώπου με την Αστυνομία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη της 56χρονης στο σπίτι της στην Ιαλυσό για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αστυνομία και κατήγγειλε ότι σε συνομιλία που είχε με φίλη της στη Ρόδο, ενημερώθηκε πως η τελευταία είχε δεχθεί σωματική βία από τη μητέρα της, με την οποία συγκατοικεί και ότι χρειαζόταν άμεση συνδρομή.

Αστυνομικοί του τοπικού τμήματος στην Ιαλυσό πήγαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου και βρήκαν την 30χρονη με τη μητέρα και τον πατέρα της. Κατά την επικοινωνία των αστυνομικών με την 30χρονη, αυτή φέρεται να ανέφερε ότι η μητέρα της την κακομεταχειρίζεται και την χτυπάει. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι πριν λίγες ώρες την είχε χτυπήσει, δείχνοντας τους εκδορές στο αριστερό της χέρι.

Ρόδος: Επιβεβαίωσε τις καταγγελίες κατά της 56χρονης ο πατέρας της 30χρονης

Στη συνέχεια, σε επικοινωνία με τον 63χρονο πατέρα, εκείνος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η κόρη του αντιμετωπίζει παιδικό αυτισμό και μέτρια νοητική υστέρηση, αναφέροντας επίσης ότι υπάρχει διαζύγιο μεταξύ των γονέων και ότι η 56χρονη κακομεταχειρίζεται την κόρη τους.

Αρνείται τις κατηγορίες

Κατά την εξέτασή της, η 56χρονη ημεδαπή δεν αποδέχτηκε την κατηγορία.

Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για να εξεταστεί από ιατροδικαστή η 30χρονη, προκειμένου να αξιολογηθούν και να καταγραφούν με επιστημονικό τρόπο τα αναφερόμενα σημάδια και τυχόν κακώσεις.

Την ίδια ώρα, διενεργείται προανάκριση, με στόχο τη συλλογή καταθέσεων, τη σύνθεση δικογραφίας και τη διαβίβασή της στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.

