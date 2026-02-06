Σοβαρή ποινική υπόθεση που αφορά κατηγορία για παιδική πορνογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βόλο, με κατηγορούμενη μια γυναίκα, μητέρα ανήλικου κοριτσιού ηλικίας κάτω των δέκα ετών.

Η γυναίκα συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από προανακριτική διαδικασία που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Σήμερα η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες 38χρονη γυναίκα μητέρα τριών ανήλικων παιδιών φέρεται να συνελήφθη από αστυνομικούς έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία είχε κινητοποιήσει τις αρχές εδώ και καιρό.

Το επίμαχο υλικό

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται με το μεσαίο παιδί της οικογένειας, κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 7 ετών.

Το επίμαχο υλικό εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκει στην 38χρονη, με τις αρχές να ερευνούν εξονυχιστικά τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία τις επόμενες ώρες.