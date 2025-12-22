Ηράκλειο: Προφυλακιστέος 28χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες 15χρονης

Με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε ο 28χρονος Ηρακλειώτης που κατηγορείται ότι διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας και ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία ενός 15χρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με το patris,gr, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ωστόσο οι ισχυρισμοί του αυτοί δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Στο κινητό του νεαρού άνδρα οι αστυνομικοί βρήκαν φωτογραφίες του ανήλικου κοριτσιού, τις οποίες σύμφωνα με την καταγγελία είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο με ψεύτικο προφίλ.

Όλα ξεκίνησαν μετά την καταγγελία ενός 15χρονου κοριτσιού.

Το μικρό κορίτσι δεν άντεχε άλλο την πίεση και τις απειλές του 28χρονου και βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο να μιλήσει στους γονείς του και να περάσει το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής όπου ζει προκειμένου να τον καταγγείλει.

Ο εφιάλτης του 15χρονου κοριτσιού ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν τον γνώρισε μέσω των social media και αντάλλαξαν μηνύματα. Εκείνος της έστειλε γυμνές του φωτογραφίες και με πιέσεις και απειλές κατάφερε να πείσει το μικρό κορίτσι να του στείλει δικές του γυμνές φωτογραφίες. Η 15χρονη τις έστειλε ελπίζοντας ότι έτσι θα τον ξεφορτωνόταν.