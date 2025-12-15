Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 15χρονη στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν ο 35χρονος άνδρας που ήταν ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν βρισκόταν στην στολισμένη πλατεία Ελευθερίας.

Όταν είδε την 15χρονη άρχισε να κάνει ασελγείς πράξεις σε βάρος της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η ανήλικη σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία με άνδρες της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.