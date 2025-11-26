newspaper
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Κακοποίηση ανηλίκων: Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών
Ελλάδα 26 Νοεμβρίου 2025 | 14:08

Κακοποίηση ανηλίκων: Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών

Την κακοποίηση κατήγγειλε η μητέρα τους και αδελφή του 20χρονου - Είδε τον γιο της να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε της είπε «τις έκανα με τον θείο» - Κατηγορούμενος και ο εραστής του

Spotlight

Με την κατηγορία της ασέλγειας στα δύο ανήλικα ανίψια του, 2 και 4 ετών, συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος στη συνέχεια προφυλακίστηκε. Ο 40χρονος εραστής του αρνείται κάθε εμπλοκή και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων βίντεο από την κακοποίηση αλλά και πορνογραφικό υλικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, οι δύο άνδρες – ο 20χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία και ο 40χρονος με καταγωγή από την Αλβανία – κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανηλίκων, αποπλάνηση ανηλίκων και κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο.

Ο 20χρονος φέρεται να ομολόγησε και προφυλακίστηκε, ενώ ο 40χρονος αρνείται τα πάντα. Οι δυο τους φέρονται να ασελγούσαν στα δύο νήπια σε κατοικία σε περιοχή της Αττικής. Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Την καταγγελία έκανε η μητέρα των παιδιών και στη συνέχεια οι δύο άνδρες συνελήφθησαν. Επίσης κατηγορούνται και για παιδική πορνογραφία. Τις αρρωστημένες ορέξεις τους τις πραγματοποιούσαν όταν η μητέρα των δύο παιδιών και αδελφή του ενός δράστη τούς εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Κακοποίηση: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η μητέρα έφτασε στην καταγγελία εις βάρος του ίδιου της του αδελφού όταν αντελήφθη τον 4χρονο γιο της να κάνει περίεργες κινήσεις. Όταν τον ρώτησε γι’ αυτό, το παιδί απάντησε «τις έκανα με τον θείο», αφήνοντάς την άναυδη.

Αμέσως, προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές, ενώ παιδοψυχολόγος και ιατροδικαστής εξέτασαν τα δύο αγόρια. Ο 4χρονος φέρεται να περιέγραψε αναλυτικά τα όσα είχε υποστεί μαζί με τον αδελφό του, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος των δύο ανδρών.

Κατά την προανάκριση, διαπιστώθηκε ότι ο 20χρονος εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη της αδελφής του και όταν εκείνη έφευγε και του τα άφηνε, προχωρώντας στις φρικιαστικές πράξεις μαζί με τον σύντροφό του.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στα τάμπλετ και στα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων βίντεο και φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Μετά τη σύλληψή του, ο 20χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το έκανε για να ικανοποιεί τον σύντροφό του, και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο 40χρονος, ωστόσο, επιμένει στην αθωότητά του.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

