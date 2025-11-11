Την Τετάρτη η απολογία του λιμενικού που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων στον Βόλο
Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται η απολογία του 58χρονου λιμενικού που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων και άλλα αδικήματα, στον Βόλο
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, πρόκειται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 58χρονος λιμενικός από τον Βόλο που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.
Ο 58χρονος κατηγορείται, επίσης, και για σειρά παρεπόμενων ποινικών αδικημάτων που προέκυψαν κατά την έρευνα.
Η υπόθεση του λιμενικού στον Βόλο
Η υπόθεση ήρθε στο φως στο πλαίσιο παρακολούθησης από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο εξέταζε παράλληλα και καταγγελίες για δωροληψία σε βάρος του ίδιου και ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους του Λιμενικού στη Μαγνησία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν την παρακολούθηση διαπίστωσαν ενδείξεις ότι ο 58χρονος λάμβανε παράνομες αμοιβές και, ταυτόχρονα, ότι διατηρούσε σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους.
Η σύλληψή του έγινε την περασμένη Παρασκευή έξω από σχολικό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία Βόλου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να περίμενε δύο 14χρονους μαθητές, με σκοπό να τους μεταφέρει στο πατρικό του διαμέρισμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι δύο ανήλικοι επιβιβάστηκαν αρχικά στη μοτοσικλέτα του και τότε επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.
Οι μαθητές, στις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρονται να ανέφεραν ότι είχαν έρθει σε επαφή με τον κατηγορούμενο έναντι ευτελούς χρηματικού ανταλλάγματος και κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ονόματα άλλων ανηλίκων που είχαν ανάλογες επαφές.
Άλλες κατηγορίες εις βάρος του 58χρονου
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εμφανίζεται επίσης συγκατηγορούμενος ηλικίας 34 ετών. Παράλληλα, ο αντιπλοίαρχος βαρύνεται και με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της δωροληψίας, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας. Ο τελευταίος, όπως αναφέρεται, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο και έχει γνωστοποιήσει ότι προγραμματίζει συνταξιοδότηση στο τέλος του έτους.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να κληθούν να διερευνήσουν τόσο τις ποινικές ευθύνες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων όσο και το εύρος τυχόν παραβάσεων καθήκοντος και διαφθοράς, αναφέρει η ΕΡΤ.
Οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές έχουν δηλώσει πως θα τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την ασφάλεια των μαρτύρων, ενώ η δικογραφία θα αξιολογηθεί σε βάθος πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια. Ο ανακριτής αναμένεται να εξετάσει ενδεχόμενα αιτήματα προσωρινών περιοριστικών μέτρων, καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν δικαστικών ευθυνών.
