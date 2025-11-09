Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος του αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, που υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Βόλου, για ασέλγεια σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών Ρομά.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) στα δικαστήρια του Βόλου. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία και η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Ο άνδρας, που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ίδιος πατέρας δύο παιδιών φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους έδινε χρήματα προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες σεξουαλικές ορέξεις του για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών.

Πώς έπεσε στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία, μετά από καταγγελίες πολιτών που είχαν αντιληφθεί ύποπτες κινήσεις, παρακολουθούσε τον 60χρονο και προχώρησε στην σύλληψή του το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) τη στιγμή που προσπαθούσε να πάρει τα παιδιά από το σχολείο.

Τα ανήλικα εξετάστηκαν ιατρικά και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν προκύπτει βιασμός, όμως από τις περιγραφές τους επιβεβαιώνονται ασελγείς πράξεις, οι οποίες, όπως είπαν, συνοδεύονταν από μικρά χρηματικά ανταλλάγματα. Κατά την έρευνα στις οικίες του 60χρονου δεν φέρεται να εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό.

Κατά πληροφορίες, όταν συνελήφθη, αρχικώς φέρεται να δήλωνε άγνοια, όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του.

Ο ίδιος έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και Λιμενάρχης σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.