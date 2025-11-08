Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού στον Βόλο για ερωτικές πράξεις με ανήλικους Ρομά έναντι χρημάτων

Σε σύλληψη ενός αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο προχώρησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από εντατικές έρευνες υπό άκρα μυστικότητα.

Καταγγελίες που έφτασαν στην ΕΛΑΣ ανέφεραν ότι ο 60χρονος λιμενικός είχε ερωτικές επαφές με ανήλικους Ρομά, με τους οποίους έδινε ερωτικά ραντεβού, μετά από συμφωνία έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι καταγγελίες και έρευνες

Πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι τα δύο τουλάχιστον τελευταία 24ωρα, στον Βόλο έγινε «απόβαση» πολυπληθούς ομάδας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ –περίπου 20 άτομα- και υπό μυστικότητα ερευνούσαν εξονυχιστικά τις σοβαρές καταγγελίες, έχοντας υπό διακριτική επιτήρηση τον λιμενικό.

Οι πληροφορίες θέλουν ο εν ενεργεία λιμενικός να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους έδινε χρήματα προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες σεξουαλικές ορέξεις του.

Νωρίτερα σήμερα, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψή του με την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους.

Επιβεβαιώνουν οι ανήλικοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών ορισμένα από τα φερόμενα ανήλικα θύματά του επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι έρευνα στο σπίτι του προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση.

Ο λιμενικός, ο οποίος κρατείται, θα οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα Βόλου, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν ανοιχτές για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.