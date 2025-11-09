Βόλος: Έπαιρνε και φακελάκια για να μην κάνει ελέγχους σε πλοία ο λιμενικός που συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικους

Νέα στοιχεία για τη δράση του λιμενικού που συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικους έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο αξιωματικός του Λιμενικού μαζί με έναν ιδιώτη που συνελήφθη και αυτός, κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Μίζα 5.000 ευρώ

Συγκεκριμένα από τη διερεύνηση της υπόθεσης για την ασέλγεια σε ανήλικους, διαπιστώθηκε η τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων, που αφορούν λήψη αθέμιτου χρηματικού ωφελήματος ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη για τη μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και παράλειψη διενέργειας ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή έτερου Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μετά από καταγγελία σε βάρος του, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και από την επακόλουθη προανάκριση διακριβώθηκε η πρόθεση εκ μέρους του Αξιωματικού της τέλεσης του αδικήματος της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, έναντι αμοιβής, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Θύματα και άλλοι ανήλικοι

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το παρελθόν, ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη ο συγκατηγορούμενός του ιδιώτης.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) στα δικαστήρια του Βόλου και του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ασέλγεια σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών Ρομά.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.