Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Βόλος: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους
Ελλάδα 12 Νοεμβρίου 2025 | 12:13

Βόλος: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους

Ο κατηγορούμενος λιμενικός εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί στις 9:00 και μετά την απολογία του που διήρκεσε μία ώρα κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα

Σύνταξη
Ενώπιον του ανακριτή Βόλου εμφανίστηκε στις 9:00 το πρωί της Τετάρτης ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια εις βάρος ανηλίκων και άλλα αδικήματα, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Ο 58χρονος λιμενικός οδηγήθηκε στα κρατητήρια συνοδεία αστυνομικών προκειμένου να προφυλακιστεί μέχρι τη δίκη

Όπως αναφέρουν το gegonota.news, έφτασε στα δικαστήρια δείχνοντας άνετος μπροστά στις κάμερες, ενώ η απολογία του διήρκεσε μία ώρα και στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Αφού κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγήθηκε πίσω στα κρατητήρια συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και της ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να προφυλακιστεί μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Η υπόθεση

Η υπόθεση του λιμενικού ήρθε στο φως στο πλαίσιο παρακολούθησης από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο εξέταζε παράλληλα και καταγγελίες για δωροληψία σε βάρος του ίδιου και ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους του Λιμενικού στη Μαγνησία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν την παρακολούθηση διαπίστωσαν ενδείξεις ότι ο 58χρονος λάμβανε παράνομες αμοιβές και, ταυτόχρονα, ότι διατηρούσε σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους. Πλέον ο αντιπλοίαρχος βαρύνεται και με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της δωροληψίας, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και τον 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας.

Η σύλληψή του έγινε την περασμένη Παρασκευή έξω από σχολικό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία Βόλου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να περίμενε δύο 14χρονους μαθητές, με σκοπό να τους μεταφέρει στο πατρικό του διαμέρισμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι δύο ανήλικοι επιβιβάστηκαν αρχικά στη μοτοσικλέτα του και τότε επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Οι μαθητές, στις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρονται να ανέφεραν ότι είχαν έρθει σε επαφή με τον κατηγορούμενο έναντι ευτελούς χρηματικού ανταλλάγματος και κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ονόματα άλλων ανηλίκων που είχαν ανάλογες επαφές.

Οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές έχουν δηλώσει πως θα τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την ασφάλεια των μαρτύρων, ενώ η δικογραφία θα αξιολογηθεί σε βάθος πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Economy
Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
Σοκ 12.11.25

Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)

Τη στιγμή που οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το εστιατόριο στο Καβούρι ξηλώνοντας όλη τη σκεπή, στο σημείο δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber – Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
Κρίσιμες έρευνες 12.11.25

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται να αποκαλύψει το κινητό του 46χρονου - Γιατί πιστεύουν οι Αρχές ότι θα τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος - Τεράστια τα κέρδη του κυκλώματος

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο
Ελλάδα 12.11.25

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς του μικρού αγοριού από την περιοχή των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα ότι δεν τα κατάφερε. 

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Σύνταξη
Σοκ 12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
Planet Travel 12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
Κινητοποίηση 12.11.25

Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό

Με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τα δημαρχεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»

«Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ «Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει

Σύνταξη
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
Culture Live 12.11.25

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους

Κάτι η συνεχώς προκλητική συμπεριφορά του, κάτι οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του Βινίσιους, αναγκάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της, Φλορεντίνο Πέρεθ, να κάνει δεύτερες σκέψεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος
Κόσμος 12.11.25

Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος

Μιλώντας στο TASS, o αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Ιβάνοφ, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε διάφορες ελεγχόμενες πράξεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «αισθάνεται δικαιωμένος από την Εξεταστική» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση - «κυρίως την αξιωματική» για προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις

Σύνταξη
Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα

Ο Όσκαρ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ασκήσεων στο γυμναστήριο και οι εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα στην καρδιά του Βραζιλιάνου άσου της Σάο Πάολο, το οποίο «απειλεί» να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Σύνταξη
Σύμπαν: Αποκαλύφθηκε «εργοστάσιο αστεριών» που ίσως εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη των πρώτων γαλαξιών
Γαλαξίας Y1 12.11.25

Αποκαλύφθηκε «εργοστάσιο αστεριών» που ίσως εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη των πρώτων γαλαξιών

Οι αστρονόμοι μέτρησαν τη θερμοκρασία του γαλαξία Y1 που λάμπει έντονα σε υπερθερμασμένη κοσμική σκόνη και είδαν ότι παράγει άστρα 180 φορές ταχύτερα από τον δικό μας - Τι δείχνει για το πρώιμο Σύμπαν

Σύνταξη
Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
