Ενώπιον του ανακριτή Βόλου εμφανίστηκε στις 9:00 το πρωί της Τετάρτης ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια εις βάρος ανηλίκων και άλλα αδικήματα, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Ο 58χρονος λιμενικός οδηγήθηκε στα κρατητήρια συνοδεία αστυνομικών προκειμένου να προφυλακιστεί μέχρι τη δίκη

Όπως αναφέρουν το gegonota.news, έφτασε στα δικαστήρια δείχνοντας άνετος μπροστά στις κάμερες, ενώ η απολογία του διήρκεσε μία ώρα και στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Αφού κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγήθηκε πίσω στα κρατητήρια συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και της ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να προφυλακιστεί μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Η υπόθεση

Η υπόθεση του λιμενικού ήρθε στο φως στο πλαίσιο παρακολούθησης από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο εξέταζε παράλληλα και καταγγελίες για δωροληψία σε βάρος του ίδιου και ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους του Λιμενικού στη Μαγνησία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν την παρακολούθηση διαπίστωσαν ενδείξεις ότι ο 58χρονος λάμβανε παράνομες αμοιβές και, ταυτόχρονα, ότι διατηρούσε σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους. Πλέον ο αντιπλοίαρχος βαρύνεται και με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της δωροληψίας, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και τον 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας.

Η σύλληψή του έγινε την περασμένη Παρασκευή έξω από σχολικό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία Βόλου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να περίμενε δύο 14χρονους μαθητές, με σκοπό να τους μεταφέρει στο πατρικό του διαμέρισμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι δύο ανήλικοι επιβιβάστηκαν αρχικά στη μοτοσικλέτα του και τότε επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Οι μαθητές, στις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρονται να ανέφεραν ότι είχαν έρθει σε επαφή με τον κατηγορούμενο έναντι ευτελούς χρηματικού ανταλλάγματος και κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ονόματα άλλων ανηλίκων που είχαν ανάλογες επαφές.

Οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές έχουν δηλώσει πως θα τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την ασφάλεια των μαρτύρων, ενώ η δικογραφία θα αξιολογηθεί σε βάθος πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια.