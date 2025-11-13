Ποινή κάθειρξης 18 ετών και 6 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στη Λαμία σε 30χρονο που κατηγορούνταν για πορνογραφία ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον ο 30χρονος κρίθηκε ένοχος για παράνομη κατοχή όπλων καθώς στην έρευνα που είχαν κάνει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας τον Ιούλιο του 2024 στο σπίτι του σε περιοχή της Βοιωτίας είχαν εντοπίσει και κατασχέσει φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων.

Ο 30χρονος από την Λαμία «ψάρευε» ανήλικα κορίτσια από το διαδίκτυο

Ο 30χρονος φέρεται, από το διάστημα του Φεβρουαρίου 2023 έως και τη σύλληψη του στις 13 Ιουλίου 2024, να απέσπασε γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες και βίντεο τριών ανήλικων κοριτσιών γεννημένα το 2011 το μεγαλύτερο και το 2015 το μικρότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το lamiareport, o τρόπος προσέγγισης των θυμάτων ήταν μέσω δημοφιλών εφαρμογών του διαδικτύου, όπου συνήθως προσποιούνταν ότι είναι κορίτσι με το όνομα «Κατερίνα».

Στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε και δεν θυμόταν τι είχε κάνει επικαλούμενος υπό την επήρεια ναρκωτικών.

To παρελθόν του όπως αποκαλύφθηκε είναι πλούσιο σε ανάλογα αδικήματα, έχοντας σε εκκρεμότητα δύο ακόμη δικογραφίες για πορνογραφία ανηλίκων από το διάστημα 2014 – 2020.

Ένα από τα θύματά του ήταν από τη Λαμία, οι γονείς της οποίας προσέφυγαν στην αστυνομία, με τους ανθρώπους της Δίωξης να φτάνουν στα ίχνη και να συλλαμβάνουν τον Ιούλιο του 2024, τον 30χρονο.

Τότε, μετά από την απολογία του σε Ανακριτή και Εισαγγελέα είχε κριθεί προφυλακιστέος και κρατούνταν στο Σ.Κ. Τριπόλεως, όπου και θα επιστρέψει να εκτίσει την ποινή του.