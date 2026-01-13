Συνελήφθη στα Βριλήσσια 49χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία

Ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν, μετά από πολυήμερη έρευνα, το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στα Βριλήσσια, έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα έτη.

Δεκάδες φωτογραφίες

Επιπροσθέτως είχε αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα έτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.