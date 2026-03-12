Drone χτύπησε πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι – Μεγάλη τρύπα στην πρόσοψη από την έκρηξη

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι, μετά από επίθεση με drone, με βίντεο και φωτογραφίες να αποκαλύπτουν πως άνοιξε μια μεγάλη τρύπα.

Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Το Ντουμπάι έχει δεχθεί ιρανικά πλήγματα ως αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά χτυπήματα στην Τεχεράνη.

Το Γραφείο Μέσων της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από «περιστατικό με drone» που έπεσε σε κτίριο στην περιοχή του Dubai Creek Harbour.

Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις εκκένωσης του κτιρίου, ενώ η «μικρή πυρκαγιά» που προκλήθηκε από την πρόσκρουση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Η περιοχή βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα από το Dubai International Airport, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο για διεθνείς επιβάτες.

Δείτε φωτογραφίες: