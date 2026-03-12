Drone χτύπησε πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι – Μεγάλη τρύπα στην πρόσοψη από την έκρηξη
Το Γραφείο Μέσων της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από «περιστατικό με drone» που έπεσε σε κτίριο
Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι, μετά από επίθεση με drone, με βίντεο και φωτογραφίες να αποκαλύπτουν πως άνοιξε μια μεγάλη τρύπα.
Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Το Ντουμπάι έχει δεχθεί ιρανικά πλήγματα ως αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά χτυπήματα στην Τεχεράνη.
Το Γραφείο Μέσων της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από «περιστατικό με drone» που έπεσε σε κτίριο στην περιοχή του Dubai Creek Harbour.
Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις εκκένωσης του κτιρίου, ενώ η «μικρή πυρκαγιά» που προκλήθηκε από την πρόσκρουση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
Η περιοχή βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα από το Dubai International Airport, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο για διεθνείς επιβάτες.
Δείτε φωτογραφίες:
- Drone χτύπησε πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι – Μεγάλη τρύπα στην πρόσοψη από την έκρηξη
- ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
- Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
- Γιώργος Μαρίνος: Σε κλειστό κύκλο η κηδεία του – Που και πότε θα γίνει
- Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία
- Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά την Κυριακή λόγω του αγώνα δρόμου
- «Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις