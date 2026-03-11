newspaper
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Spotlight

Με εμφανή ανακούφιση και συγκίνηση έφτασαν στην Αθήνα Έλληνες που επαναπτρίστηκαν απο τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο επιχείρησης του Υπουργείου Εξωτερικών για την επιστροφή πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 18:00 προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δύο πτήσεις επαναπατρισμού, η μία από το Ντουμπάι με 503 επιβάτες και η άλλη από τη Ντόχα με 275.

Στους αφιχθέντες ήταν εμφανής η ανακούφιση, ενώ συγκινητικές ήταν και οι στιγμές με συγγενείς που τους περίμεναν για τους υποδεχθούν.

Τέλος στην αγωνία

Ανάμεσα στους συγγενείς, η κυρία Δώρα, η οποία έκανε ταξίδι από τη Μάνη στην Αθήνα μόνο και μόνο για να υποδεχτεί τον γιο της στο αεροδρόμιο, μετά από πολλές ημέρες προσπάθειας να επιστρέψει εκείνος στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, όπου εργάζεται τους τελευταίους τρεισήμισι μήνες.

«Τον γιο μου περιμένω, είναι είκοσι ενός ετών. Τον περιμένω από το Ντουμπάι. Εκεί είναι τώρα τους τρεις, τρεισήμισι τελευταίους μήνες για δουλειά και όπως καταλαβαίνετε η ανησυχία και για εμάς, όσο ασφαλές και να είναι ένα μέρος όταν γίνεται πόλεμος…» λέει στο Orange Press Agency.

Όπως εξηγεί, τα δραματικά γεγονότα και την πολεμική σύρραξη πρώτα το πληροφορήθηκαν εκείνοι, και μετά ο γιος τους.

«Την ώρα που μιλούσαμε στο Facebook άκουσε τα παιδιά που λέγανε ‘ρε παιδιά έκλεισε αυτό το πράγμα, έκλεισε το αεροδρόμιο στο Άμπου Ντάμπι’ και του λέμε ‘Κωνσταντίνε, είναι αλήθεια. Μη φοβάσαι’. Αλλά μας είπε το πρώτο βράδυ ότι έβλεπαν αναχαιτίσεις. Μάλιστα έστειλε και ένα βίντεο με αναχαιτίσεις στον άλλο μου τον γιο εδώ στην Ελλάδα» τονίζει.

Για την ίδια, όπως αναφέρει, το σοκ ήταν μεγάλο:

«Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει και από τη στιγμή που χτύπησαν μετά και το Ντουμπάι με drone, έστω με drone, ανησύχησα όπως όλες οι μανάδες πιστεύω. Όλοι οι γονείς δηλαδή. Θέλω να αγκαλιάσω το παιδί μου, να το κρατήσω στα χέρια μου γιατί υποπτεύομαι ότι θα θέλει να καθίσει κάποιες μέρες εδώ, να δει και το κορίτσι του και είναι λογικό και μετά θα κατέβει και αυτός στη Μάνη. Αλλά θέλω να τον πάρω στα χέρια μου, να τον κρατήσω»


Νέες πτήσεις επαναπατρισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται ακόμη τέσσερις πτήσεις επαναπατρισμού από το Τελ Αβίβ μέσα στην ίδια ημέρα. Την ίδια ώρα λόγω της κατάστασης στη περιοχή, έχουν ακυρωθεί συνολικά 43 πτήσεις, εκ των οποίων 22 ήταν αφίξεων και 21 αναχωρήσεων.

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς, καθώς και ειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία στα κινητά τους τηλέφωνα, με οδηγίες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους κατά τη διάρκεια των προειδοποιήσεων.

Όπως ανέφεραν, ακόμη και πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι ασφαλείας στο αεροδρόμιο και στον εναέριο χώρο, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ασφαλές σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί δεύτερος έλεγχος πριν την επιβίβαση.

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με άμεση κινητοποίηση ακόμη και για μικρά περιστατικά στο χώρο του αεροδρομίου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και ειδική πτήση για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες και δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν με τις υπάρχουσες πτήσεις, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται ζώα στις πτήσεις επαναπατρισμού. Η σχετική πρωτοβουλία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί πιθανότατα προς το τέλος της εβδομάδας.

LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ γυναικών 11.03.26

LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός για τον πρώτο τελικό στο Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Στο Ευρωκοινοβούλιο το σκάνδαλο των υποκλοπών – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης
Στην ολομέλεια 11.03.26

Στο Ευρωκοινοβούλιο το σκάνδαλο των υποκλοπών – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης. Στο Στρασβούργο βρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο – Οι «πύραυλοι» ακρίβειας και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης
Ζητείται ελπίς 11.03.26

Οι «πύραυλοι» ακρίβειας στην αγορά και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, για να προλάβει τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όμως η ακρίβεια επιμένει και οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Έγκλημα και Τιμωρία 11.03.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος
FIBA Europe Cup 11.03.26

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ με την επιβλητική νίκη του επί του Περιστερίου έκανε «άλμα» πρόκρισης, αφού του αρκεί να μην ηττηθεί με 25 ή περισσότερους πόντους στο «Α. Παπανδρέου» (18/3, 18:30) για να βρεθεί στα ημιτελικά.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραλής – Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του επί κοντώ
Επί κοντώ 11.03.26

Καραλής - Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του αθλήματος

Στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ «Mondo Classic» της Ουψάλα, αγωνίζεται την Πέμπτη (12/3, 19:30), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.

Σύνταξη
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
