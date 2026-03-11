Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Με εμφανή ανακούφιση και συγκίνηση έφτασαν στην Αθήνα Έλληνες που επαναπτρίστηκαν απο τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο επιχείρησης του Υπουργείου Εξωτερικών για την επιστροφή πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 18:00 προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δύο πτήσεις επαναπατρισμού, η μία από το Ντουμπάι με 503 επιβάτες και η άλλη από τη Ντόχα με 275.

Στους αφιχθέντες ήταν εμφανής η ανακούφιση, ενώ συγκινητικές ήταν και οι στιγμές με συγγενείς που τους περίμεναν για τους υποδεχθούν.

Τέλος στην αγωνία

Ανάμεσα στους συγγενείς, η κυρία Δώρα, η οποία έκανε ταξίδι από τη Μάνη στην Αθήνα μόνο και μόνο για να υποδεχτεί τον γιο της στο αεροδρόμιο, μετά από πολλές ημέρες προσπάθειας να επιστρέψει εκείνος στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, όπου εργάζεται τους τελευταίους τρεισήμισι μήνες.

«Τον γιο μου περιμένω, είναι είκοσι ενός ετών. Τον περιμένω από το Ντουμπάι. Εκεί είναι τώρα τους τρεις, τρεισήμισι τελευταίους μήνες για δουλειά και όπως καταλαβαίνετε η ανησυχία και για εμάς, όσο ασφαλές και να είναι ένα μέρος όταν γίνεται πόλεμος…» λέει στο Orange Press Agency.

Όπως εξηγεί, τα δραματικά γεγονότα και την πολεμική σύρραξη πρώτα το πληροφορήθηκαν εκείνοι, και μετά ο γιος τους.

«Την ώρα που μιλούσαμε στο Facebook άκουσε τα παιδιά που λέγανε ‘ρε παιδιά έκλεισε αυτό το πράγμα, έκλεισε το αεροδρόμιο στο Άμπου Ντάμπι’ και του λέμε ‘Κωνσταντίνε, είναι αλήθεια. Μη φοβάσαι’. Αλλά μας είπε το πρώτο βράδυ ότι έβλεπαν αναχαιτίσεις. Μάλιστα έστειλε και ένα βίντεο με αναχαιτίσεις στον άλλο μου τον γιο εδώ στην Ελλάδα» τονίζει.

Για την ίδια, όπως αναφέρει, το σοκ ήταν μεγάλο:

«Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει και από τη στιγμή που χτύπησαν μετά και το Ντουμπάι με drone, έστω με drone, ανησύχησα όπως όλες οι μανάδες πιστεύω. Όλοι οι γονείς δηλαδή. Θέλω να αγκαλιάσω το παιδί μου, να το κρατήσω στα χέρια μου γιατί υποπτεύομαι ότι θα θέλει να καθίσει κάποιες μέρες εδώ, να δει και το κορίτσι του και είναι λογικό και μετά θα κατέβει και αυτός στη Μάνη. Αλλά θέλω να τον πάρω στα χέρια μου, να τον κρατήσω»



Νέες πτήσεις επαναπατρισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται ακόμη τέσσερις πτήσεις επαναπατρισμού από το Τελ Αβίβ μέσα στην ίδια ημέρα. Την ίδια ώρα λόγω της κατάστασης στη περιοχή, έχουν ακυρωθεί συνολικά 43 πτήσεις, εκ των οποίων 22 ήταν αφίξεων και 21 αναχωρήσεων.

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς, καθώς και ειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία στα κινητά τους τηλέφωνα, με οδηγίες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους κατά τη διάρκεια των προειδοποιήσεων.

Όπως ανέφεραν, ακόμη και πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι ασφαλείας στο αεροδρόμιο και στον εναέριο χώρο, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ασφαλές σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί δεύτερος έλεγχος πριν την επιβίβαση.

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με άμεση κινητοποίηση ακόμη και για μικρά περιστατικά στο χώρο του αεροδρομίου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και ειδική πτήση για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες και δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν με τις υπάρχουσες πτήσεις, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται ζώα στις πτήσεις επαναπατρισμού. Η σχετική πρωτοβουλία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί πιθανότατα προς το τέλος της εβδομάδας.