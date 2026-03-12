Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»

Η Γκάνα σκοπεύει να καταθέσει ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα αναγνωρίζει τη δουλεία και το διατλαντικό δουλεμπόριο ως το «σοβαρότερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας» και θα ζητά την έναρξη διαδικασιών για αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, η πρόταση ενδέχεται να κατατεθεί ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα.

Η πρωτοβουλία της χώρας της Δυτικής Αφρικής αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη μαζική μεταφορά εκατομμυρίων ανθρώπων ως σκλάβων προς την αμερικανική ήπειρο.

Η κυβέρνηση της Γκάνας εκτιμά ότι το ψήφισμα θα συγκεντρώσει σημαντική διεθνή υποστήριξη, παρά τις αντιδράσεις που έχουν ήδη εκφραστεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το προτεινόμενο ψήφισμα στοχεύει στην επίσημη αναγνώριση του διατλαντικού δουλεμπορίου ως εγκλήματος εξαιρετικής βαρύτητας, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα, τη διάρκεια, τη θεσμική νομιμοποίησή του και τις βαθιές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που εξακολουθούν να επηρεάζουν κοινωνίες μέχρι σήμερα.

Παρότι τα αιτήματα για αποζημιώσεις έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις.

Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα σημερινά κράτη και οι θεσμοί δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για πράξεις που διαπράχθηκαν πριν από αιώνες.

Η Γκάνα, ωστόσο, επιμένει ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στην αναζωπύρωση παλιών αντιπαραθέσεων, αλλά στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.

«Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση απέναντι στην αλήθεια. Δεν επιδιώκουμε να ανοίξουμε ξανά παλιές πληγές, αλλά να συμβάλουμε στη θεραπεία τους μέσω της αναγνώρισης και της δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο.

Πίεση για διεθνές πλαίσιο αποζημιώσεων

Την ίδια στιγμή, χώρες της Αφρικής και της Καραϊβικής εντείνουν τις πιέσεις για τη δημιουργία ενός ειδικού δικαστηρίου αποζημιώσεων υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νομικοί επισημαίνουν ότι στο παρελθόν παρόμοια διεθνή δικαστήρια δημιουργήθηκαν είτε μέσω ψηφισμάτων είτε με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Αφρικανική Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής μεταξύ των 55 κρατών-μελών της για το πώς θα μπορούσαν να λάβουν μορφή οι αποζημιώσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις που περιλαμβάνουν οικονομικές αποζημιώσεις, επίσημες συγγνώμες από πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις αλλά και μεταρρυθμίσεις πολιτικών που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπτώσεων της δουλείας.

Παράλληλα, τα κράτη της Κοινότητας της Καραϊβικής, τα οποία έχουν παρουσιάσει το δικό τους σχέδιο για αποζημιώσεις, αναμένεται να στηρίξουν την πρόταση της Γκάνας. Η αφρικανική χώρα δηλώνει αισιόδοξη ότι και άλλα κράτη θα ταχθούν υπέρ της πρωτοβουλίας, ενισχύοντας την προσπάθεια για μια διεθνή αναγνώριση της ιστορικής αδικίας.