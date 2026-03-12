newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»
Κόσμος 12 Μαρτίου 2026, 14:25

Η πρωτοβουλία της Γκάνας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη δουλεία

Σύνταξη
Η Γκάνα σκοπεύει να καταθέσει ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα αναγνωρίζει τη δουλεία και το διατλαντικό δουλεμπόριο ως το «σοβαρότερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας» και θα ζητά την έναρξη διαδικασιών για αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, η πρόταση ενδέχεται να κατατεθεί ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα.

Η πρωτοβουλία της χώρας της Δυτικής Αφρικής αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη μαζική μεταφορά εκατομμυρίων ανθρώπων ως σκλάβων προς την αμερικανική ήπειρο.

Η κυβέρνηση της Γκάνας εκτιμά ότι το ψήφισμα θα συγκεντρώσει σημαντική διεθνή υποστήριξη, παρά τις αντιδράσεις που έχουν ήδη εκφραστεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το προτεινόμενο ψήφισμα στοχεύει στην επίσημη αναγνώριση του διατλαντικού δουλεμπορίου ως εγκλήματος εξαιρετικής βαρύτητας, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα, τη διάρκεια, τη θεσμική νομιμοποίησή του και τις βαθιές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που εξακολουθούν να επηρεάζουν κοινωνίες μέχρι σήμερα.

Παρότι τα αιτήματα για αποζημιώσεις έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις.

Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα σημερινά κράτη και οι θεσμοί δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για πράξεις που διαπράχθηκαν πριν από αιώνες.

Η Γκάνα, ωστόσο, επιμένει ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στην αναζωπύρωση παλιών αντιπαραθέσεων, αλλά στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.

«Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση απέναντι στην αλήθεια. Δεν επιδιώκουμε να ανοίξουμε ξανά παλιές πληγές, αλλά να συμβάλουμε στη θεραπεία τους μέσω της αναγνώρισης και της δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο.

Πίεση για διεθνές πλαίσιο αποζημιώσεων

Την ίδια στιγμή, χώρες της Αφρικής και της Καραϊβικής εντείνουν τις πιέσεις για τη δημιουργία ενός ειδικού δικαστηρίου αποζημιώσεων υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νομικοί επισημαίνουν ότι στο παρελθόν παρόμοια διεθνή δικαστήρια δημιουργήθηκαν είτε μέσω ψηφισμάτων είτε με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Αφρικανική Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής μεταξύ των 55 κρατών-μελών της για το πώς θα μπορούσαν να λάβουν μορφή οι αποζημιώσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις που περιλαμβάνουν οικονομικές αποζημιώσεις, επίσημες συγγνώμες από πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις αλλά και μεταρρυθμίσεις πολιτικών που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπτώσεων της δουλείας.

Παράλληλα, τα κράτη της Κοινότητας της Καραϊβικής, τα οποία έχουν παρουσιάσει το δικό τους σχέδιο για αποζημιώσεις, αναμένεται να στηρίξουν την πρόταση της Γκάνας. Η αφρικανική χώρα δηλώνει αισιόδοξη ότι και άλλα κράτη θα ταχθούν υπέρ της πρωτοβουλίας, ενισχύοντας την προσπάθεια για μια διεθνή αναγνώριση της ιστορικής αδικίας.

Κόσμος
Ιράν: «Θα γεμίσουμε αίμα τον Περσικό εάν επιτεθείτε στα νησιά» – Νέο ισραηλινό κύμα επιθέσεων

Ιράν: «Θα γεμίσουμε αίμα τον Περσικό εάν επιτεθείτε στα νησιά» – Νέο ισραηλινό κύμα επιθέσεων

Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία
Κόσμος 12.03.26

Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα - όπως οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις - πιο συχνά και πιο επικίνδυνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα
Crocus city hall 12.03.26

Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα

Στις 22 Μαρτίου 2024, ένοπλοι εισέβαλαν στη συναυλιακή αίθουσα Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, άνοιξαν πυρ και έβαλαν φωτιά, δολοφονώντας περίπου 150 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 600

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
Κόσμος 12.03.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν - Για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα έκανε λόγο ο Ρώσος απεσταλμένος

Σύνταξη
Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Κόσμος 12.03.26

Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ
Mayuree Naree 12.03.26

Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

To Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στο Mayuree Naree στο Στενό του Ορμούζ αφού εκείνο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC

Σύνταξη
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: «Θα γεμίσουμε αίμα τον Περσικό εάν επιτεθείτε στα νησιά» – Νέο ισραηλινό κύμα επιθέσεων
Κόσμος 12.03.26 Upd: 13:06

«Θα γεμίσουμε αίμα τον Περσικό εάν επιτεθείτε στα νησιά», λέει η Τεχεράνη - Πάνω από 3 εκατ. οι εκτοπισμένοι στο Ιράν

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιωάννινα: Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο
Βία ανηλίκων 12.03.26

Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο στα Ιωάννινα

Ο 15χρονος προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα στα Ιωάννινα συνοδευόμενος από κοινωνική λειτουργό της δομής όπου διαμένει και συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν
The Good Life 12.03.26

«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν

Αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο, ωστόσο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της σε δικαστήριο των Ταλιμπάν, όπως λέει, ο δικαστής όχι μόνο απέρριψε το αίτημά της, αλλά υποβάθμισε την καταγγελία της για κακοποίηση.

Σύνταξη
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Η πρώτη στρατηγική εξαγορά της εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων της, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
«Απερισκεψία» 12.03.26

Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδεία - Επιχείρησαν να αντιγράψουν βίντεο που είδαν στα social media», είπε ο δικηγόρος ενός εκ των δραστών που ενεργοποίησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
Euroleague 12.03.26

Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους στο Πριγκιπάτο (20:00).

Σύνταξη
Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία
Κόσμος 12.03.26

Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα - όπως οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις - πιο συχνά και πιο επικίνδυνα

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική 12.03.26

Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική

Ευθεία επίθεση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για την εξωτερική πολιτική, τη ρήτρα στη συμφωνία με τη Chevron και όχι μόνο. «Εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα προς την Τουρκία» είπε, για να προσθέσει «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
Go Fun 12.03.26

«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον

Μόνο σε μία από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που πίστευαν ότι οι συμπολίτες τους είναι ηθικά κακοί από όσους πίστευαν ότι είναι καλοί

Σύνταξη
Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως
Euroleague 12.03.26

Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και η αλλαγή ατζέντη από τον Γάλλο είναι από τα πιο «καυτά» θέματα – Τι σημαίνει η κίνηση αυτή, τι συμβόλαιο ψάχνει στην αγορά και γιατί εμπλέκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 12.03.26

Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Με ανάρτηση του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του in για πρόταση προς την ΚΕΔΕ από την ΕΝΠΕ για την από κοινού διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή
The Onion? 12.03.26

Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή

Η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, διδάσκει πλέον μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» σε συγκρατούμενες της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»
Επικαιρότητα 12.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»

H Ομάδα Εργασίας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία»

Σύνταξη
Ενοίκια: Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου
Αναλυτικά 12.03.26

Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου για τα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωση του Ε2 προκειμένου να μηδενίσουν για τρία χρόνια τον αναλογούντα φόρο

Σύνταξη
