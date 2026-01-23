Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο
23 Ιανουαρίου 2026, 16:37

Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο

Η βρετανική κορώνα και το ναυτικό επέκτειναν και προστάτευαν το εμπόριο αφρικανών σκλάβων για εκατοντάδες χρόνια, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα για τους ιστορικούς δεσμούς της μοναρχίας με τη δουλεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το βιβλίο «The Crown’s Silence» (η σιωπή του στέμματος) της ιστορικού Brooke Newman ακολουθεί την έκθεση του Guardian «Cost of the crown» του 2023, η οποία διερεύνησε τους κρυφούς δεσμούς της βρετανικής μοναρχίας με τη διατλαντική δουλεία.

Το βιβλίο αποκαλύπτει ότι μέχρι το 1807, όταν η Βρετανία κατάργησε το εμπόριο σκλάβων στην αυτοκρατορία της, η βρετανική κορώνα είχε γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο, αγοράζοντας 13.000 άνδρες για τον στρατό έναντι 900.000 λιρών.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν σχολιάζει τα βιβλία, αλλά μια πηγή ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος έχει εκφράσει στο παρελθόν την «προσωπική του θλίψη» για τα δεινά που προκάλεσε η δουλεία, έλαβε το θέμα «εξαιρετικά σοβαρά».

Η Newman είπε ότι άρχισε να εργάζεται στο βιβλίο πριν από 10 χρόνια, αφού βρήκε «μυστική αλληλογραφία» που περιγράφει λεπτομερώς τους φόβους του Γεωργίου IV για μια εξέγερση όπως η Αϊτινή Επανάσταση που συνέβη στην Τζαμάικα.

Έκανε την ανακάλυψη ενώ ερευνούσε ένα προηγούμενο έργο για το νησί της Καραϊβικής, το οποίο ήταν βρετανική αποικία για περισσότερα από 300 χρόνια.

Η Newman, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Virginia Commonwealth University στις ΗΠΑ, ερεύνησε βασιλικά αρχεία και χειρόγραφα σχετικά με το Βασιλικό Ναυτικό, αποικιακούς αξιωματικούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους, τη Βασιλική Αφρικανική Εταιρεία και τη Εταιρεία των Νότιων Θαλασσών για το βιβλίο The Crown’s Silence.

Είπε: «Η κορώνα συνήθιζε να διαφημίζει τις συνδέσεις της με το διατλαντικό εμπόριο σκλάβων. Έβαζαν το βασιλικό σήμα σε αυτή την πρακτική και κυριολεκτικά στα σώματα των ανθρώπων».

«Σκλαβοπάζαρο»
Ο Μόρλαντ εξέθεσε την πρωτότυπη ελαιογραφία από την οποία προέρχεται αυτή η εκτύπωση, «Απαίσιο ανθρώπινο εμπόριο, ή οι στοργικοί σκλάβοι», στη Βασιλική Ακαδημία το 1788.

Οι πρώτες προσπάθειες αλλαγής

Τον 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα, κάποιοι «πρώην σκλάβοι,  απευθύνονταν απευθείας στη μοναρχία, στέλνοντας τα βιβλία που είχαν γράψει, στέλνοντας τους επιστολές και υποβάλλοντας αιτήματα στις εφημερίδες. Και η μοναρχία δεν έκανε τίποτα.

«Μόνο όταν υπάρχει ακτιβισμός από την πλευρά ανθρώπων όπως οι [μαύροι κατά της δουλείας] Sons of Africa, τα πράγματα αρχίζουν πραγματικά να αλλάζουν τον 19ο αιώνα και η μοναρχία αρχίζει να απομακρύνεται δραματικά από την προηγούμενη στάση της», είπε η Newman.

«Μία από τις βασικές αποκαλύψεις είναι ότι η κορώνα κατείχε χιλιάδες σκλάβους στην Καραϊβική μέχρι το 1831. Ακόμα και όταν ο Γεώργιος IV ουσιαστικά εποπτεύει την καταστολή του διατλαντικού δουλεμπορίου από το Βασιλικό Ναυτικό, τεχνικά εξακολουθεί να επωφελείται από την εργασία και την πώληση των σκλάβων. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζει η κυβέρνηση και ανησυχεί για το πώς φαίνεται».

Σκλάβοι «στο όνομα του βασιλιά»

Η Newman είπε ότι οι σκλάβοι που «ανήκαν» στην κορώνα περιλάμβαναν εργάτες σε φυτείες που είχαν κατασχεθεί μετά από εξεγέρσεις ή επειδή οι ιδιοκτήτες τους πέθαναν χωρίς κληρονόμους, καθώς και άτομα που «αγοράστηκαν στο όνομα του βασιλιά» για να εργαστούν στα βασιλικά ναυπηγεία και τις ναυτικές εγκαταστάσεις, σε μια διαδικασία που ξεκίνησε στην Τζαμάικα υπό τον Γεώργιο Β’.

Πρόσθεσε: «Οι λευκοί που στάλθηκαν να εργαστούν στο νησί υπέκυπταν σε τροπικούς πυρετούς και αποφάσισαν ότι έπρεπε να αγοράσουν σκλάβους άνδρες και αγόρια που θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν ως εξειδικευμένους εργάτες που θα ανήκαν στον βασιλιά – ως ναυπηγοί, ξυλουργοί, καλαφάτες, συντηρώντας τα πλοία του Βασιλικού Ναυτικού. Μόλις αποφάσισαν ότι αυτό ήταν ένα μέτρο εξοικονόμησης κόστους για τη μοναρχία, άρχισαν να το εφαρμόζουν και αλλού».

Το βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς πώς, μετά την κατάργηση της δουλείας, οι Αφρικανοί που απελευθερώθηκαν από τα πλοία των δουλεμπόρων από τις περιπολίες του Βασιλικού Ναυτικού εξαναγκάστηκαν σε μαθητεία ή στρατολογήθηκαν στη βρετανική στρατιωτική υπηρεσία.

Η δουλεία εξελίχθηκε σε βιομηχανία τον 18ο αιώνα, μετά την απώλεια του μονοπωλίου της Royal African Company, που ιδρύθηκε από τη μοναρχία των Στιούαρτ, τροφοδοτώντας την επέκταση αγγλικών πόλεων όπως το Λίβερπουλ και το Μπρίστολ, των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών τομέων της Βρετανίας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε η Newman.

«Προς τους φίλους της απελευθέρωσης των Νέγρων», γιορτάζοντας την κατάργηση της δουλείας στη Βρετανική Αυτοκρατορία.

Ο ρόλος του Ναυτικού

Το Βασιλικό Ναυτικό «συμμετείχε καθοριστικά στην επέκταση του δουλεμπορίου, στην προστασία των δουλεμπορικών πλοίων… δανείζοντας πλοία του Βασιλικού Ναυτικού σε εταιρείες δουλεμπορίου και εφοδιάζοντάς τα με άνδρες και προμήθειες», πρόσθεσε, από τη βασιλεία της Ελισάβετ Α΄ μέχρι τον 18ο αιώνα, με τα κέρδη να επιστρέφουν στο στέμμα.

«Μέχρι τον 18ο αιώνα, [η βρετανική μοναρχία] δεν χρειάζεται να εμπλέκεται σε αυτές τις πιο δευτερεύουσες παρασκηνιακές δραστηριότητες – το θέμα είναι πλέον η υπεράσπιση της ίδιας της αυτοκρατορίας σε μεγάλες αυτοκρατορικές συγκρούσεις, όπως ο Επταετής Πόλεμος και η Αμερικανική Επανάσταση.

«Ο Γεώργιος Β΄ και ο Γεώργιος Γ΄ αρχίζουν να σκέφτονται τους σκλάβους ως πιόνια σε αυτό το αυτοκρατορικό παιχνίδι σκακιού. Ακόμη και μετά την κατάργηση του δουλεμπορίου, οι απελευθερωμένοι Αφρικανοί στρατολογούνται με τη βία σε συντάγματα της Δυτικής Ινδίας και σε μια βασιλική βάση στη Δυτική Αφρική.

«Τα πράγματα δεν είναι πραγματικά καλύτερα, ανεξάρτητα από το αν ανήκεις στη μοναρχία ή όχι. Θέλουν να είναι καλύτερα, γιατί έτσι πρέπει να είναι, αν ο βασιλιάς είναι ο ονομαστικός σου αφέντης, αλλά στην πράξη τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι».

Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
Νερό 23.01.26

Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ

Η επιθυμία του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να εγκαταστήσει μπιντέ στην επίσημη κατοικία του, Gracie Mansion, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποδοχή από τους Αμερικανούς ενός ασυνήθιστου –μέχρι πρότινος- οικιακού αντικειμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
Το Γεγονός 19.01.26

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Royals 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
