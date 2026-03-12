Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά την Κυριακή λόγω του αγώνα δρόμου

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα διεξαχθεί στον Πειραιά ο αγώνας δρόμου «Piraeus Port Run 2026» και ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε πως λόγω του αγώνα θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως 12:00, σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, στη διαδρομή: Ηρώων Πολυτεχνείου – Λ. Χατζηκυριακού – Ακτή Θεμιστοκλέους – Ακτή Μουτσοπούλου – πλατεία Αλεξάνδρας – αναστροφή Ακτή Μουτσοπούλου – Φρεαττύδος – Σαχτούρη – Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακείμενων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τη διευκόλυνση των τροχονόμων.

Οι οδηγοί παρακαλούνται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Αναλυτικά οι διαδρομές είναι οι εξής:

Η διαδρομή στις 09:00 για τα 5 χλμ. ξεκινά μπροστά από το ύψος της πλατείας Κοραή, κινείται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου, στρίβει αριστερά στην οδό Σαχτούρη και πάλι αριστερά στην οδό Φρεαττύδος μέχρι να συναντήσει την Ακτή Μουτσοπούλου, επί της οποίας συνεχίζει αριστερά με κατεύθυνση προς Πασαλιμάνι.

Στο ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη γίνεται αναστροφή και επιστροφή επί της Ακτής Μουτσοπούλου μέχρι τον κυκλικό κόμβο στο ύψος της Μαρίνας Ζέας, όπου στρίβει δεξιά επί της Φρεαττύδος, συνεχίζει δεξιά στη Σαχτούρη και ξανά δεξιά στην Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τον τερματισμό μπροστά στην πλατεία Κοραή.

Η διαδρομή στις 09:12 για τα 10 χλμ. ξεκινά από το ύψος της πλατείας Κοραή, κινείται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου, στρίβει δεξιά στην Λεωφόρο Χατζηκυριακού, φτάνει στο Χατζηκυριάκειο, στρίβει δεξιά στην Ιακώβου Ράλλη και πάλι δεξιά στη Γεωργίου Θεοτόκη, για να συνεχίσει στο παραλιακό μέτωπο της Ακτής Θεμιστοκλέους.

Συνεχίζει παραλιακά και στο ύψος της Μαρίνας Ζέας επί της Ακτής Μουτσοπούλου μέχρι το ύψος της πλατείας Αλεξάνδρας, όπου γίνεται αναστροφή και επιστροφή από την Ακτή Μουτσοπούλου, όπου στον κυκλικό κόμβο στο ύψος της οδού Φρεαττύδος στρίβει δεξιά.

Συνεχίζει δεξιά στη Σαχτούρη και ξανά δεξιά στην Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τον τερματισμό μπροστά στην πλατεία Κοραή.

Για τις σειρές A στις 10:45 και Β στις 10:55, στη διαδρομή του 1 χλμ. για παιδιά, θα υπάρξει επίπεδη διαδρομή απόστασης 1 χλμ. που κινείται στο πρώτο κομμάτι της διαδρομής του αγώνα των 5 χλμ. επί της Ηρώων Πολυτεχνείου (αναστροφή στο ύψος της οδού Σκουζέ).