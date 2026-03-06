Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το διήμερο 6–7 Μαρτίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου 2026 στην Αττική Οδό, εξαιτίας εργασιών συντήρησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του Α/Κ Φυλής στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 21.00 έως την 09.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6). Στη συνέχεια, μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου πραγματοποιούνται εργασίες και να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη οδική σήμανση.