Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το διήμερο 6–7 Μαρτίου λόγω εργασιών
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών
- Βροχές με… ήλιο σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα
- «Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ
- Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου 2026 στην Αττική Οδό, εξαιτίας εργασιών συντήρησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του Α/Κ Φυλής στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 21.00 έως την 09.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6). Στη συνέχεια, μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου πραγματοποιούνται εργασίες και να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη οδική σήμανση.
- Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
- Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το διήμερο 6–7 Μαρτίου λόγω εργασιών
- Lunch break: Τι μπορείς να πάθεις όταν το ξεχνάς;
- Φορολογικές δηλώσεις: Τα τέσσερα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν πριν την υποβολή
- Ελληνικές εξαγωγές: Το ρίσκο του πολέμου και οι νέες προκλήσεις
- Συνταγή: Πουτίγκα με σπόρους chia και μούρα
- Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
- Γυμναστική: Η άσκηση – έκπληξη που μας ηρεμεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις