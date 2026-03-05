newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή – Εναλλακτικές διαδρομές
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 14:30

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή – Εναλλακτικές διαδρομές

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω Ημιμαραθωνίου - Αναλυτικά οι εναλλακτικές διαδρομές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και κατά τις ώρες 08:00΄ έως 10:00΄ θα διεξαχθεί ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026 στη διαδρομή:

Εκκίνηση: Λεωφ. Β. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη

Διαδρομή: Πανεπιστημίου – Αιόλου – Σταδίου – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα ανόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Λεωφ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Λεωφ. Μεσογείων – Αναστροφή στη Σοφίας Σλήμαν – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Χαλκοκονδύλη – Πατησίων (ρεύμα ανόδου) – Αναστροφή στην Κεφαλληνίας – Πατησίων – Αιόλου – Σταδίου – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα ανόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου (ρεύμα καθόδου) – Ριζάρη – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Ιπποκράτους – Πανεπιστημίου – Τερματισμός: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν:

  • 11:45΄- 12:07΄, Αγώνας Δρόμου Παιδιού-Γονέα (Family Run) και SPECIAL OLYMPIC HELLAS & AμεA: Εκκίνηση Λεωφ. Βασ. Σοφίας στο ύψος της ΛΑΕΔ – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Τερματισμός Πλατεία Συντάγματος (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη).
  • 12:15΄- 14:10΄, Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.:

Εκκίνηση: Πλατεία Συντάγματος (στο ύψος της οδού Ερμού, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλελλήνων).

Διαδρομή: Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα καθόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κων/νου (ρεύμα καθόδου) – Ριζάρη – Λεωφ. Βασ. Σοφίας (ρεύμα καθόδου) – Ακαδημίας – Ιπποκράτους – Πανεπιστημίου – Τερματισμός: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω των ως άνω αναφερόμενων αγώνων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, την Κυριακή 8-3-2026, στις κατωτέρω Λεωφόρους, οδούς και Πλατείες, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Όλγας και Συγγρού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Όλγας και της οδού Πανεπιστημίου, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει ως ανωτέρω κατά τις ώρες 05.00΄ έως 15.00΄, ενώ στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σουρή και Λεωφ. Βασ. Σοφίας, η κυκλοφορία θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα σταδιακά από την 14.00΄ ώρα του Σαββάτου 7-3-2026 έως την 14.00΄ ώρα της Κυριακής 8-3-2026.

Πανεπιστημίου σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Στο τμήμα της από την οδό Αμερικής έως Πλ. Συντάγματος η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από ώρα 06.00΄ έως ώρα 14.00΄.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Σόλωνος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Πλατεία Ομονοίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Πλατεία Συντάγματος, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό κατά τις ώρες00΄ έως 14.00΄.
  • Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Μελετίου και της Πλατείας Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Συγγρού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αραβαντινού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ησιόδου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ρηγίλλης σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

  • Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της Πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας), σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μονής Πετράκη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Χατζηκώστα, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ζαχάρωφ, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Τσόχα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υμηττού και της οδού Τιμολέοντος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Όλγας και της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανόρμου και της Λεωφ. Κηφισίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄ και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ από τη Λεωφ. Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου έως τη Λεωφ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.
– Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Λεβαδείας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.
– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων έως τη Λεωφ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ:

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου – Αγ. Μελετίου.

  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού (μόνο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Κόκκαλη.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης (μόνο για οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ε.Κ.Α.Β.).
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου.
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Ηρώδου Αττικού.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Λόγω των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Μέσω Λεωφ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισίας) – αριστερά Πανόρμου (ρεύμα προς Λεωφ. Κηφισίας) – αριστερά Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – δεξιά Λεωφ. Κατεχάκη – συνέχεια Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου – συνέχεια είτε δεξιά Κοκκινοπούλου είτε ευθεία προς Καρέα – Λεωφ. Αλίμου.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθηνών:

Μέσω Ούλωφ Πάλμε – συνέχεια Κοκκινοπούλου – αριστερά Λεωφ. Κατεχάκη (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων) – αριστερά Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο Αθηνών) – δεξιά Πανόρμου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αλεξάνδρας) – Λεωφ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων).

Από Κέντρο Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λεωφ. Συγγρού – Λεωφ. Ποσειδώνος ή,

Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρρόης – Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Από Κέντρο Αθηνών προς Δυτικά Προάστια:

  • Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λεωφ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω περιοχής Κυψέλης προς Πατησίων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί, μετά το ύψος Αγίου Μελετίου) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.
  • Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λεωφ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω Βριλησσού – Κων/νου Περρίκου – Γεωργίου Μπάκου – Περικλή Σταύρου – Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – συνέχεια προς Αττική Οδό – Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.
  • Μέσω Πατησίων – Αγαθουπόλεως – προς Αχαρνών (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Κόσμος
Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
Γράφημα 05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
Έρευνα 05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η αδύνατη ειρήνευση
Κοινωνικός πόλεμος 05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
Κέντρο διοίκησης 05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο