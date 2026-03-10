Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω έργων στον κόμβο Υ8 της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού.

Κλειστή θα παραμείνει η είσοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, της Δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, στην κατεύθυνση προς Ραφήνα και μόνο κατά τις εξής νυχτερινές ώρες: 20:00, βράδυ Τρίτης, 10/3/2026 έως 06:00, πρωί Τετάρτης, 11/3/2026 και 20:00, βράδυ Τετάρτης, 11/3/2026 έως 06:00 πρωί Πέμπτης 12/3.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα ακολουθούν τη σχετική σηματοδοτημένη κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο, η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος.

Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος του Κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, στην κατεύθυνση προς Ραφήνα και μόνο κατά τις εξής νυχτερινές ώρες: 20:00, βράδυ Τρίτης, 10/3/2026 έως 06:00, πρωί Τετάρτης, 11/3/2026 και 20:00, βράδυ Τετάρτης, 11/3/2026 έως 06:00, πρωί Πέμπτης, 12/3.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα μπορούν να συνεχίζουν στην κατεύθυνση προς Ραφήνα έως το τέλος της περιφερειακής Υμηττού, όπου θα εξέρχονται, θα κάνουν αναστροφή, θα επανεισέρχονται χωρίς καταβολή διοδίου στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη και στη συνέχεια θα μπορούν να εξέρχονται στην έξοδο Υ8 προς Παλλήνη.