Ξεκινάει η κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Παρνασσού

Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινάει το έργο κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Παρνασσού. Ειδικότερα, όπως προσθέτει σε ανάρτηση του ο Δήμος Δελφών, το έργο θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Πολυδρόσου, στο χώρο που σήμερα υπάρχει το γήπεδο ποδοσφαίρου, μεταξύ άλλων θα γίνουν εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στο κτήριο των αποδυτηρίων, όλες οι απαραίτητες υποδομές για την τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν), διαμορφώσεις για την εξασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ κ.α.

Ο Δήμαρχος Δ. Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σύμφωνα με την ανάρτηση, ευχαρίστησε και συνεχάρη για τη συμβολή τους όλους όσοι συνέβαλαν στη δρομολόγηση του εν λόγω έργου, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τους Αντιδημάρχους αυτής καθώς και της Δ.Ε. Παρνασσού, οι οποίοι εργάστηκαν ώστε το καταστεί ώριμο προς υλοποίηση, ολοκληρώνοντας τη σύνταξη των φακέλων με το σύνολο των απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων, σημειώνοντας:

«Ένα σημαντικό έργο αθλητικής υποδομής, που πέρασε από διάφορα στάδια, φτάνει στη φάση της υλοποίησης. Παρότι ακούσαμε πολλά γι’ αυτό, ο στόχος μας εξαρχής ήταν να ξεπεραστεί κάθε εμπόδιο και προς αυτή την κατεύθυνση εργαστήκαμε. Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.»