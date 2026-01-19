Ο Δήμος Δελφών δίνει κίνητρα για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Άμφισσας

Τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, κ. Γεώργιο Γεροντίδη, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο της Άμφισσας ο Δήμαρχος Δ. Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με βασικό θέμα συζήτησης την αρωγή του Δήμου στην απόδοση κινήτρων για την κάλυψη των θέσεων του ιατρικού προσωπικού.

Ο κ. Γεροντίδης, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Δήμος Δελφών, ενημέρωσε αναλυτικά τον Δήμαρχο για την υφιστάμενη κατάσταση του Νοσοκομείου, καθώς και τις επόμενες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις του προσωπικού, βάσει και των εξαγγελιών που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Ταγκαλής, από μέρους του, ενημέρωσε για το σύνολο των παρεμβάσεων του Δήμου Δελφών, στο πλαίσιο της αρωγής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Μεταξύ αυτών, μίλησε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την έκδοση ψηφίσματος, σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, καθώς ακολούθως και για τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατά την οποία υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από μέρους του.

Επιδότηση ιατρών

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επικαιροποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιδότηση ιατρών, που αφορά τη στέγαση και τη σίτησή τους, προκειμένου να αποδοθούν επιπλέον κίνητρα για την κάλυψη των θέσεων. Όπως μετέφερε ο κ. Ταγκαλής στον κ. Γεροντίδη, βούληση του Δήμου είναι οι όροι των κινήτρων να γίνουν ακόμα πιο ελκυστικοί στο άμεσο μέλλον, μετά και από συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Ταγκαλής, με αφορμή τη συνάντηση με το Διοικητή του Νοσοκομείου, δήλωσε: «Ο Δήμος Δελφών, διαχρονικά, είναι στο πλευρό του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της Φωκίδας, έχοντας δίαυλο επικοινωνίας με τις διοικήσεις του. Στόχος μας ήταν και θα συνεχίσει να είναι, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να υποβοηθούμε στην επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν, είτε με τις παρεμβάσεις μας, εκφράζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, είτε σε πρακτικό επίπεδο όπου αυτό είναι εφικτό».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimosdelfon