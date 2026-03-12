magazin
«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον

Μόνο σε μία από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που πίστευαν ότι οι συμπολίτες τους είναι ηθικά κακοί από όσους πίστευαν ότι είναι καλοί

Ο κόσμος φαίνεται να βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο, κάτι που συχνά μας κάνει να αναρωτιόμαστε πώς λειτουργούν ηθικά οι γύρω μας.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι οι περισσότεροι από εμάς τείνουμε να πιστεύουμε στην καλοσύνη των άλλων, σύμφωνα με το euronews.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Pew Research Center διαπίστωσε ότι, από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, περισσότεροι ερωτηθέντες λένε ότι οι άνθρωποι στη χώρα τους έχουν «αρκετά καλή» ή «πολύ καλή» ηθική από όσους λένε ότι έχουν «κακή» ηθική.

Εξετάζοντας συγκεκριμένα την Ευρώπη, οι Σουηδοί αναδεικνύονται ως οι πιο αισιόδοξοι, με το 88% να πιστεύει ότι οι άλλοι Σουηδοί είναι καλοί.

Ακολουθούν οι Βρετανοί (82%) και οι Ολλανδοί (80%).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Καναδοί και οι Ινδονήσιοι είναι αυτοί που θεωρούν τους συμπολίτες τους ως τους πιο ηθικά καλούς, με ποσοστό 92%.

Στην πραγματικότητα, η μόνη χώρα που συμμετείχε στην έρευνα όπου αυτό δεν ισχύει είναι οι ΗΠΑ, με μόνο το 47% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι οι συμπολίτες τους έχουν καλή ηθική και δεοντολογία, σε σύγκριση με το 53% που δηλώνει ότι είναι κακοί.

Στην πεντάδα από κάτω ανήκει και η Ελλάδα, που με ποσοστό 55% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι οι συμπολίτες της έχουν καλή ηθική, κατατάσσεται στην 4η θέση από το τέλος της λίστας.

Μαζί με την Ελλάδα στη χαμηλή πεντάδα μετά τις ΗΠΑ βρίσκονται η Τουρκία (51%), η Βραζιλία (51%) και η Γαλλία (55%).

Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες αυτών των χωρών είναι πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά την ηθική των γύρω τους σε σύγκριση με χώρες όπως η Σουηδία, ο Καναδάς ή η Ινδονησία, όπου η πλειονότητα των ανθρώπων αξιολογεί τους συμπολίτες της θετικά.

Πόσο «ηθική» είναι η ομοφυλοφιλία;

Η μελέτη ρώτησε επίσης τους ερωτηθέντες αν πιστεύουν ότι ορισμένες συμπεριφορές, όπως η ομοφυλοφιλία, το διαζύγιο ή ο τζόγος, είναι ηθικά αποδεκτές ή απλά δεν αποτελούν καθόλου ηθικό ζήτημα.

Στην πρώτη περίπτωση, οι ευρωπαϊκές χώρες κυριαρχούν στην κορυφή της λίστας όσων δηλώνουν ότι δεν είναι ηθικά λάθος.

Περίπου το 94% των Σουηδών και των Γερμανών δηλώνουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ηθικά αποδεκτή ή δεν αποτελεί θέμα, όπως και το 93% των Ισπανών και το 91% των Ολλανδών ερωτηθέντων.

Ακολουθούν οι Ιταλοί και οι Γάλλοι (87%), με την Αυστραλία (85%), το Ηνωμένο Βασίλειο (83%), τον Καναδά (82%) και την Αργεντινή και την Ιαπωνία (77%) να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Στο κάτω μέρος του πίνακα βρίσκονται κυρίως χώρες της Αφρικής και της Ασίας, με το 96% των Νιγηριανών να δηλώνουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ηθικά απαράδεκτη, ακολουθούμενοι από το 93% των Ινδονήσιων και το 80% των Τούρκων και των Κενυατών.

Το πέρασμα των χρόνων

Παρόλα αυτά, το Pew Research Center διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι σε αρκετές από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι λιγότερο πιθανό να δηλώσουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι λάθος σήμερα σε σύγκριση με το 2013.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι, συνολικά, οι νεότεροι ενήλικες αποδέχονται πολύ περισσότερο την ομοφυλοφιλία από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, και σε πολλές χώρες, οι άνδρες είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να δηλώσουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ηθικά απαράδεκτη.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι άνδρες είναι δύο φορές πιο πιθανό από τις γυναίκες να έχουν αυτή την άποψη (40% έναντι 20%).

Στις περισσότερες από τις άλλες χώρες όπου υπάρχει σημαντική διαφορά, αυτή τείνει να κυμαίνεται γύρω στο 10%.

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων LGBTQ+, όπως με την εισαγωγή της Στρατηγικής για την Ισότητα των LGBTIQ+ για την περίοδο 2026-2030.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
