«Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς» του Θανάση Τριαρίδη, στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον

Mια σκληρή πολιτική αλληγορία για τη θανατοπολιτική της σύγχρονης Δύσης. Το έργο «Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς» γράφτηκε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025, σε μια περίοδο που η γενοκτονία στη Γάζα και τα εγκλήματα των pushbacks στα σύνορα της Ευρώπης επαναπροσδιορίζουν τα όρια της ανθρωπιάς μας.

Υπόθεση

Σε μια «Δημοκρατία», που καθημερινά βομβαρδίζει αμάχους ονομάζοντάς τους «Τρομοκράτες» και δολοφονεί αμάχους ονομάζοντάς τους «Εισβολείς», ένα ακαταλόγιστο σύνθημα διαδίδεται αναίτια ανάμεσα στους ευυπόληπτους πολίτες χωρίς κανείς να έχει καταλάβει από πού ξεκίνησε: «Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς».

Αμέσως δημιουργείται ένα έκτακτο κυβερνητικό όργανο αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς αχαριστίας.

Συμμετέχουν η Διευθύντρια Στρατηγικής και Επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ο Συντονιστής Κυβερνητικού Έργου, ο Εκτελεστικός Βραχίονας Ασφαλείας και ο Εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Πώς μπορεί να νουθετήσει η υπεύθυνη Κυβέρνηση τους αχάριστους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν ότι το Κράτος δολοφονεί για το δικό τους καλό;

Μέσα από πέντε σκηνές κλιμακούμενου κυνισμού, παρακολουθούμε την προσπάθεια της εξουσίας να εξουδετερώσει το σύνθημα: από την βίαιη καταστολή στη χρήση «ειδήσεων-αντιπερισπασμού», από εκεί στην κατασκευή εικονικών καταστροφών και τελικά, στην πλήρη αφομοίωση και κανονικοποίηση της καταγγελίας από το ίδιο το σύστημα.

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία/φωτισμοί/σκηνικά/κοστούμια: Στέλιος Πετράκης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μαρίζα Μανατάκη, Χαρά Κατσή

Μουσική: Αντώνης Καραθανασόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρίζα Μανατάκη

Video art/Trailer: Φοίβος Σαμαρτζής

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λαντζούνης

Διανομή

Διευθύντρια Στρατηγικής και Επικοινωνίας της Κυβέρνησης: Μαρίζα Μανατάκη

Συντονιστής του Κυβερνητικού Έργου: Γιώργος Γκιόκας

Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού: Στέλιος Πετράκης

Εκτελεστικός Βραχίονας Ασφαλείας: Αντώνης Καραθανασόπουλος

Φωνή Πρωθυπουργού: Μέμος Μπεγνής

Πληροφορίες

Χώρος: Τεχνοχώρος Εργοτάξιον

Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος (πλησίον σταθμού μετρό «Δάφνη»)

Τηλ. επικοινωνίας: 698 3930220

Ημέρα/ώρα παραστάσεων: Σάββατο στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Εισιτήρια

Κανονικό: 14 ευρώ

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, +65): 10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.