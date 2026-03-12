Μια νύχτα μόνο: Οι σχέσεις δοκιμάζονται
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.40, στο MEGA.
- Πιο κοντά στο πρώτο χάπι για την υπνική άπνοια
- Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
- Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
- Ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι Ουκρανοί απείλησαν την οικογένειά του, καθώς εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία
Το 51ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.
Η σχέση του Οδυσσέα με την Αρετή δοκιμάζεται ακόμα μία φορά.
Η Αρετή έκπληκτη βλέπει να φέρνουν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η Ελένη, την Ευθυμίου, βαριά χτυπημένη.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο
Η Αρετή μένει έκπληκτη όταν φέρνουν την Ευθυμίου στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένη με τους δράστες της επίθεσης να αγνοούνται. Ο Σταύρος ζητά εξηγήσεις από τον Οδυσσέα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς όλες οι υποψίες έχουν πέσει πάνω του. Ο Πωλ ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας βρίσκεται μπροστά σε μία απρόσμενη αποκάλυψη, ενώ ο Νταγιάννος προσπαθεί μάταια να αποτρέψει τη Μαρίκα από το να εμπλακεί στην υπόθεση του ατυχήματος της Μίνας. Τέλος, ο Οδυσσέας οργανώνει μία μυστική σύσκεψη κρυφά από τον Σταύρο, ενώ η σχέση του με την Αρετή δοκιμάζεται έντονα για ακόμα μία φορά.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA
#MiaNyxtaMono
Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου
- Τι γίνεται με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στην Αθήνα σε περίπτωση πρόκρισής τους στους «8»
- Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ΔΕΥΑ Τρικκαίων και Καβάλας
- Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
- Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
- Φουρνιέ: «Το 2024 σκέφτηκα να αποσυρθώ – Ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα»
- Σε εξέλιξη η πρωτοβουλία στο πεδίο «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
- Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
- ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις