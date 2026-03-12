Μια νύχτα μόνο: Οι σχέσεις δοκιμάζονται

Το 51ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Η σχέση του Οδυσσέα με την Αρετή δοκιμάζεται ακόμα μία φορά.

Η Αρετή έκπληκτη βλέπει να φέρνουν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η Ελένη, την Ευθυμίου, βαριά χτυπημένη.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Η Αρετή μένει έκπληκτη όταν φέρνουν την Ευθυμίου στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένη με τους δράστες της επίθεσης να αγνοούνται. Ο Σταύρος ζητά εξηγήσεις από τον Οδυσσέα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς όλες οι υποψίες έχουν πέσει πάνω του. Ο Πωλ ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας βρίσκεται μπροστά σε μία απρόσμενη αποκάλυψη, ενώ ο Νταγιάννος προσπαθεί μάταια να αποτρέψει τη Μαρίκα από το να εμπλακεί στην υπόθεση του ατυχήματος της Μίνας. Τέλος, ο Οδυσσέας οργανώνει μία μυστική σύσκεψη κρυφά από τον Σταύρο, ενώ η σχέση του με την Αρετή δοκιμάζεται έντονα για ακόμα μία φορά.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

