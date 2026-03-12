Ποιος θα καθίσει στον πάγκο της Μονακό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Ανατροπή δεδομένων όσον αφορά τον προπονητή ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο της Μονακό στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό
Παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό αποτελεί ο Βασίλης Σπανούλης από χθες (11/3) και στο αποψινό παιχνίδι της ομάδας με τον Ολυμπιακό (20:00), θα εκτελέσει χρέη τεχνικού ένας εκ των συνεργατών του Έλληνα τεχνικού.
Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ η Μονακό θα έχει στον πάγκο της τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, ο οποίος ήταν για πέντε χρόνια βοηθός προπονητή στην ομάδα του Πριγκιπάτου.
Αλλαγή δεδομένων στη Μονακό
Αν και αρχικά αυτόν τον ρόλο φαινόταν πως θα τον αναλάβει ο Σέργκι Γκλαντίρ, όπως στα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος, τελικά ο Μαρκοϊσβίλι είναι αυτός που θα κάτσει στον πάγκο, όπως αναφέρει το BeBasket.
Ωστόσο, υπάρχει και άλλη μια είδηση σημαντική για την Μονακό ενόψει του αποψινού ματς. Αφορά τον Τάις, ο οποίος μετά από δύο ματς απουσίας, τελικά σήμερα θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί.
Έτσι οι Μονεγάσκοι θα έχουν σήμερα μόνο δέκα παίκτες διαθέσιμους για το ματς, τους Οκόμπο, Τάρπεϊ, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς, Ντιαλό, Μπλοσομγκέιμ, Μπεγκαρίν, Τάις, Χέιζ.
