Τζαζ χωρίς όρια: Μια μοναδική μουσική συνάντηση στο Half Note Jazz Club

Το βράδυ της 19ης Μαρτίου, στη σκηνή του Half Note Jazz Club θα ενώσουν τις δυνάμεις τους ο τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ο Ολλανδός πιανίστας και συνθέτης Diederik Wissels και η Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια Ana Rocha για μια μοναδική μουσική συνάντηση.

Το τρίο θα παρουσιάσει υλικό από τα άλμπουμ τους Secrecy, Yearn και Before You Go για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Με ρίζες στην τζαζ αλλά χωρίς στιλιστικά όρια, η μουσική τους κινείται με φυσικότητα ανάμεσα σε λυρικό αυτοσχεδιασμό, υφές που θυμίζουν μουσική δωματίου και ποιητική αφήγηση. Το πιανιστικό ύφος του Diederik Wissels, ο οποίος έχει συνεργαστεί με μουσικούς θρύλους όπως ο Chet Baker, Joe Henderson και Toots Thielemans, παραμένει εκλεπτυσμένο και «κινηματογραφικό», με έντονη αίσθηση ατμόσφαιρας. Οι συνθέσεις του δημιουργούν χώρο όχι μόνο για τη φωνή, αλλά πλέον και για τον τραγουδιστό τόνο της τρομπέτας, επιτρέποντας στις μελωδίες να ξεδιπλώνονται με υπομονή και βάθος.

Η Ana Rocha κατοικεί αυτόν τον διευρυμένο ηχητικό κόσμο με ζεστασιά και εκφραστική ακρίβεια. Η φρασεολογία της πλέκεται οργανικά με την τρομπέτα: άλλοτε συναντιούνται σε τρυφερή ομοφωνία, άλλοτε απαντούν η μία στην άλλη σε διακριτικό αντίστοιχο. Η αλληλεπίδραση φωνής και τρομπέτας θυμίζει ανθρώπινη συνομιλία—πότε τρυφερή και εσωστρεφή, πότε αιωρούμενη και φωτεινή.

Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος φέρνει στο σύνολο μια ιδιαίτερη, αέρινη λυρικότητα. Ο ήχος του είναι ταυτόχρονα διάφανος και φορτισμένος, ικανός για εύθραυστους ψιθύρους αλλά και για μεγάλες μελωδικές καμπύλες. Χωρίς να επιβάλλεται, η τρομπέτα υφαίνεται μέσα στον ιστό της μουσικής, ενισχύοντας τον στοχαστικό της χαρακτήρα και προσθέτοντας στιγμές λαμπερής έντασης.

Μαζί, το τρίο δημιουργεί έναν ήχο οικείο και μινιμαλιστικό αλλά πλούσιο. Η σιωπή, η ανάσα και ο απόηχος λειτουργούν ως ισότιμα στοιχεία με τις νότες. Οι εμφανίσεις τους καλούν σε βαθιά ακρόαση, οδηγώντας το κοινό σε ένα εκλεπτυσμένο και ποιητικό σύμπαν όπου πιάνο, φωνή και τρομπέτα ενώνονται σε μια ενιαία, εκφραστική γλώσσα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα λαμπερό τρίο, —τρεις ισχυρές καλλιτεχνικές φωνές ενωμένες από ευαισθησία, εμπιστοσύνη και κοινή αφοσίωση στη λεπτομέρεια και την αυθεντικότητα, για μια μοναδική εμφάνιση την Πέμπτη 19 Μαρτίου στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

