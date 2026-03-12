Με σοβαρή οφθαλμική κάκωση νοσηλεύεται ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από άλλον ανήλικο, 15 ετών, στα Ιωάννινα. Ο δράστης έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Την επιμέλεια του 15χρονου έχει από το 2018 η διοίκηση της δομής φιλοξενίας όπου διαμένει

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:50 το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στην οδό Γ. Παπανδρέου και το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι αστυνομικοί στα Ιωάννινα προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου.

Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 17χρονο, με σοβαρό τραύμα στο αριστερό μάτι, προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα». Ωστόσο ο νεαρός είχε υποστεί ρήξη δακρυϊκού σωληναρίου, έτσι οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ιωάννινα: Το χρονικό

Όπως προέκυψε, ο 15χρονος φέρεται να προσέγγισε τον 17χρονο και μετά από λεκτική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή φέρεται να τον έριξε στο έδαφος και να τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 14:20, ο 15χρονος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενος από κοινωνική λειτουργό της δομής όπου διαμένει και συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σημειώνεται ότι την επιμέλεια του 15χρονου έχει από το 2018 η διοίκηση της δομής φιλοξενίας όπου διαμένει.