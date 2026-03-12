Σε εξέλιξη η πρωτοβουλία στο πεδίο «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Η προστασία των ανηλίκων από προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημόσιας πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες ενισχύουν το πλαίσιο ελέγχου της αγοράς και εισάγουν νέες διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά σε ενήλικες καταναλωτές.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αυτών απαιτεί τη σωστή και πλήρη ευθυγράμμιση όλων των σημείων πώλησης. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η Imperial Brands Hellas υλοποιεί την πανελλαδική δράση ενημέρωσης «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί», κινητοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και διανομής της σε ολόκληρη τη χώρα.

Ήδη από τις πρώτες κιόλας ημέρες υλοποίησης της δράσης, μεγάλο μέρος της αγοράς που αφορά περίπτερα, mini market και καταστήματα μικρής λιανικής έχει λάβει πρακτική καθοδήγηση και υποστηρικτικό υλικό για τις νέες διαδικασίες που εισάγει το θεσμικό πλαίσιο.

Ενημέρωση και υποστήριξη σε όλη την αγορά

Η πρωτοβουλία, που θα έχει και συνέχεια και διάρκεια, αναπτύσσεται σε πανελλαδικό επίπεδο, αξιοποιώντας τόσο το δίκτυο χονδρεμπορίου όσο και τη Δύναμη Πωλήσεων της εταιρείας που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια.

Μέσα από την άμεση παρουσία της στην αγορά, οι επαγγελματίες των σημείων πώλησης λαμβάνουν:

έντυπο και ψηφιακό ενημερωτικό υλικό

πρακτικές οδηγίες για τις νέες διαδικασίες

πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω QR codes

Μάλιστα η πρωτοβουλία αξιοποιεί και την αποστολή μηνυμάτων υπενθύμισης και ευαισθητοποίησης σε όλο το δίκτυο λιανικής, ώστε η ενημέρωση να είναι άμεση και συστηματική. Ετσι, λύνονται απορίες και υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των απαιτήσεων σε πραγματικό χρόνο και σε απευθείας επαφή με τους ανθρώπους όλης της αγοράς.

Εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο

Όσο η δράση ενημέρωσης είναι σε εξέλιξη στην αγορά, προχωρά παράλληλα και η διαδικασία εγγραφής των επιχειρήσεων στο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού και Λοιπών Μη Καπνικών Προϊόντων, στο οποίο καλούνται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων μέχρι τις 16 Απριλίου.

Ήδη χιλιάδες σημεία λιανικής έχουν λάβει υποστήριξη για την κατανόηση της διαδικασίας εγγραφής.

Ψηφιακά εργαλεία για την επιβεβαίωση ηλικίας

Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, αλλά επεκτείνεται και στην πρακτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας στο σημείο πώλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν την επιβεβαίωση ηλικίας κατά την πώληση, όπως το gov.gr Wallet και το Kids Wallet, συμβάλλοντας στην αξιόπιστη επιβεβαίωση της ηλικίας των καταναλωτών και υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες.

Συνεργασία με την Πολιτεία

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία των ανηλίκων και τη σωστή εφαρμογή του νέου πλαισίου στην αγορά.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, Νίκος Νικηφορίδης: «Παραμένουμε απόλυτα προσανατολισμένοι στη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου οικοσυστήματος, όπου η προστασία των ανηλίκων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με συστηματική συνεργασία με την Πολιτεία και τους Συνεργάτες μας, διασφαλίζουμε, ότι κάθε Σημείο Πώλησης μπορεί να λειτουργεί με συνέπεια, διαφάνεια και υψηλά πρότυπα συμμόρφωσης.».

Μια πρωτοβουλία με διαχρονική βάση και συνέχεια

Η δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί» εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας, που εδώ και σχεδόν μισό αιώνα συνδέει τη δραστηριότητα της εταιρείας με τη θεσμική συνέπεια και τον σεβασμό των κανόνων. Η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί με συνέπεια και προτεραιότητα στη δύναμη των συνεργειών και του «Μαζί», με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις σήμερα και στο μέλλον.