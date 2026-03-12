DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί συμβαίνουν πολλά εκεί που είναι πιο απαιτητικά από ότι τα περίμενες. Κάποια νέα δεδομένα σου φανερώνονται. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσεις γρήγορα μεν, όχι σπασμωδικά δε. Προσπάθησε να αποφύγεις το άγχος. Όσο γίνεται, έτσι; Πάρε αποστάσεις, για να τα δεις όλα αλλιώς.

DON’TS: Μη γίνεσαι σκληρός κι απότομος, γιατί περνάς λάθος μηνύματα και οι άνθρωποι ίσως αρχίσουν να σε αποφεύγουν. Μην εστιάζεις μόνο στα «πρέπει», καθώς πρέπει να κοιτάς και τα «θέλω». Θέλεις να δεις κάποια αλλαγή από τους άλλους, αλλά μην ξεχνάς ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να αλλάξεις κι εσύ ο ίδιος. Εμ μην κάνεις τον Κινέζο! Έλεος!