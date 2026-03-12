magazin
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
in
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 12.03.2026]
Ημερήσια 12 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 12.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί συμβαίνουν πολλά εκεί που είναι πιο απαιτητικά από ότι τα περίμενες. Κάποια νέα δεδομένα σου φανερώνονται. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσεις γρήγορα μεν, όχι σπασμωδικά δε. Προσπάθησε να αποφύγεις το άγχος. Όσο γίνεται, έτσι; Πάρε αποστάσεις, για να τα δεις όλα αλλιώς.

DON’TS: Μη γίνεσαι σκληρός κι απότομος, γιατί περνάς λάθος μηνύματα και οι άνθρωποι ίσως αρχίσουν να σε αποφεύγουν. Μην εστιάζεις μόνο στα «πρέπει», καθώς πρέπει να κοιτάς και τα «θέλω». Θέλεις να δεις κάποια αλλαγή από τους άλλους, αλλά μην ξεχνάς ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να αλλάξεις κι εσύ ο ίδιος. Εμ μην κάνεις τον Κινέζο! Έλεος!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν κάποιος σου αποκαλύψει διάφορα πράγματα και σου ζητήσει να κρατήσεις το μυστικό του, φρόντισε να το κάνεις! Κοινώς κόψε το κουτσομπολιό! Από την άλλη, το σκέφτηκες ότι μπορεί να σου λένε μ@λακίες απλά και μόνο για να σε τσεκάρουν; Μπορείς να υπερασπιστείς τους φίλους σου, απλά δεν πρέπει να το παρακάνεις κιόλας!

DON’TS: Μη γίνεσαι απότομος και απόλυτος σε αυτά που θέλεις να πεις. Μη γίνεσαι απρόβλεπτος λόγω του ότι έχεις κάποια νεύρα παραπάνω σήμερα. Μην αποκαλύπτεις τα πάντα στους πάντες. Κοινώς μην ανοίγεσαι μεν, εστίασε σε όσα θέλεις να κάνεις δε. Μην πάρεις μέρος σε περίεργες συζητήσεις, γιατί εκεί θα το χάσεις τελείως το παιχνίδι.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρόσεχε πολύ τι λες εσύ μεν και τι σου λένε οι φίλοι σου δε. Αν θες να βγάλεις συμπεράσματα, τότε πρέπει να προσέχεις πολύ ποιους εμπιστεύεσαι, γιατί παίζει πολύ ψέμα και αχρειασιά σήμερα. Στα οικονομικά, μπορείς να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσω της δουλειάς, ώστε να αυξήσεις το εισόδημά σου. Το κίνητρο λείπει.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, πέφτουν κάποια πράγματα στην αντίληψή σου κι αυτό δημιουργεί εκνευρισμό προς κάποιους συναδέλφους σου. Ναι, όχι! Λες κι εσύ είσαι καλύτερος! Δεν είναι κακό ούτε το να γίνεις επιφυλακτικός, ούτε το να βάλεις κάποια όρια. Το κακό είναι που το κάνεις στα άτομα που δεν φταίνε. Άρα μην το κάνεις ούτε αυτό!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εξέτασε τις επικοινωνίες και τις συνεννοήσεις που κάνεις με τους γύρω σου, γιατί σήμερα περνάνε από σαράντα κύματα. Και στα επαγγελματικά, αλλά και στα ερωτικά, πρέπει να επαναφέρεις τις ισορροπίες που χάθηκαν τελευταία, άρα πρόσεχε πολύ τι λες και πώς το λες. Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε το απαιτητικό κι αγχωτικό.

DON’TS: Μη βάλεις σε προτεραιότητα να βοηθήσεις τους άλλους και μετά τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί θα γίνει μ@λακία. Βάλε λοιπόν εσένα σε προτεραιότητα και μετά όλα τ’άλλα. Άσε που ορισμένες συμπεριφορές σε απογοητεύουν. Άρα μήπως να μην τους βοηθήσεις όλους όσους ήθελες εξαρχής; Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Δεν είναι!

Λέων

Λέων

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός με τις λεπτομέρειες που συναντάς και να αποφύγεις να κολλήσεις σε αυτές. Αχρείαστο και πέταμα χρόνου! Απόφυγε να τα πάρεις όλα προσωπικά, γιατί θα παρεξηγηθείς και θα τα μεγαλοποιείσεις μέσα στο μυαλό σου, κάτι που ξέρουμε και οι δύο ότι δεν βγαίνει σε καλό συνήθως. Ξεκαθάρισε τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην κάνεις πείσματα και μην θέλεις να γίνονται τα πάντα με τον δικό σου τρόπο. Μην επιμένεις. Στα επαγγελματικά, αυτό μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και να διαταράξει το καλό κλίμα που επικρατεί εκεί. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου και μην υπερφορτώνεις το πρόγραμμά σου με ραντεβού και δουλειές, γιατί είναι ήδη φουλ!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ασχολήσου με αυτά που πρέπει, προκειμένου να χαλαρώσεις και να νιώσεις όμορφα. Μπορείς να σε περιποιηθείς. Κοινώς να ασχοληθείς με την πάρτη σου. Πρόσεχε τις διαφωνίες που δημιουργούνται στο σπίτι σχετικά με τον σωστό τρόπο (για τον καθένα είναι άλλος) με τον οποίο πρέπει να γίνουν οι δουλειές. Λειτούργησε αυτόνομα. Εκφράσου.

DON’TS: Μη διστάσεις να επεξεργαστείς λίγο καλύτερα τα οικονομικά σου. Μην ξοδεύεις αλόγιστα, καθώς δεν σε παίρνει πια. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, γιατί και λάθη δημιουργούνται και μπερδέματα χωρίς λόγο. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι από τις εντάσεις που προκαλούνται, γιατί ενδέχεται να σου βγουν και σε καλό. Κουλό, το ξέρω!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επειδή η διάθεσή σου είναι περίεργη και μπορεί και να θολώσει, σου προτείνω να τρέξεις από το πρωί, για να προλάβεις να κλείσεις τρύπες και να προετοιμαστείς για τα πάντα. Better safe than sorry! Πες αυτά που θέλεις, προκειμένου να αποβάλλεις λίγο από το βάρος που κουβαλάς. Κάποιοι όμως είναι απόλυτοι. Αυτούς απόφυγέ τους.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από το έντονο και σκληρό κλίμα που επικρατεί και στις επαγγελματικές, αλλά και στις ερωτικές σου σχέσεις. Stay strong! Μην απαντάς με απότομο και ειρωνικό τρόπο σε όσα ακούς που δε σου αρέσουν, νομίζοντας πως έτσι εκφράζεις την ενόχλησή σου. Μην το παρακάνεις με την εργασιο- θεραπεία. Μην χάνεις το μέτρο!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα καλό θα ήταν να είσαι επιφυλακτικός με όσα ακούς και προσεκτικός με όσα λες. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, υπάρχει μία ασυνεννοησία με τους συναδέλφους σου. Στα ερωτικά, από την άλλη, ίσως ανταλλάξεις βαριά λόγια με το αμόρε. Να ξέρεις όμως πως και τα δύο κρατάνε λίγο. Άρα εσύ κράτα γερά! Πρόσεχε πώς τα μεταφράζεις.

DON’TS: Μη γίνεσαι σκληρός στη στάση που κρατάς, επειδή μαζεύεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Ε και τι έγινε; Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν κάποια λάθη, είτε δικά σου είτε συναδέλφων. Μην τα αφήσεις να δημιουργήσουν χάος! Λύνονται, απλά πρέπει να υπάρξει μια κάποια συνεννόηση, σωστά; Μην κρατάς τις ιδέες σου για την πάρτη σου!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Παρατήρησε πολλά μεν, αποφεύγοντας να θεωρήσεις πως διάφορα απρόοπτα θα σε πιάσουν απροετοίμαστο δε. Πολύ απλά μπορείς να προετοιμαστείς κατάλληλα, προκαταβολικά. Τι το συζητάμε; Πρέπει να χαλαρώσεις, αλλά αν η νευρικότητα μέσα σου όλο και μεγαλώνει, πώς θα το πετύχεις αυτό; Ανάλυσε τις ιδέες που σκέφτεσαι.

DON’TS: Μην ξεφεύγεις στα οικονομικά, γιατί η μέρα είναι κάπως απαιτητική. Εσύ, ας πούμε, θες να αγοράσεις κάποια πράγματα, προκειμένου να χαλαρώσεις ή και να γεμίσεις τα κενά σου- ούτε καν, αλλά τέλος πάντων! Μην το κάνεις, αν δεν έχεις καλύψει πρώτα τις σημαντικές υποχρεώσεις που έχεις σε εκκρεμότητα. Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εκτός από το ότι είναι απαιτητική η μέρα, κουβαλάει νευρικότητα και υπερένταση. Άρα καλή τύχη στη διαχείριση αυτών. Πρέπει όχι μόνο να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, αλλά και να αποφύγεις να επηρεαστείς από το πείσμα και να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις. Στα επαγγελματικά, κάνε προσεκτικές κινήσεις. Διαχειρίσου τα feelings σου.

DON’TS: Μη μιλάς με σκληρά λόγια και ειδικά όχι στους δικούς σου ανθρώπους! Μην ανακοινώσεις τίποτα. Ειδικά αν δεν έχεις πάρει πρώτα αποστάσεις, ώστε να αξιολογήσεις σωστά κάθε ενδεχόμενο. Μην είσαι απρόσεκτος στις προτάσεις που συμβαίνουν εντελώς randomly μέσα από τις συζητήσεις που παίρνεις μέρος- επίσης εντελώς randomly!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η μέρα σήμερα απαιτεί λίγη ψυχραιμία. Πάρε τις αποστάσεις σου, για να χαλαρώσεις και να ξεσπάσεις την ένταση και την κούραση που έχεις μόνος σου και με τον τρόπο που εσύ ξέρεις καλύτερα. Πρέπει να είσαι και προσεκτικός και οργανωμένος στα οικονομικά σου, γιατί αυτά έχουν τα φόντα να κινηθούν σε αρκετά θετικούς ρυθμούς. Εύγε!

DON’TS: Μην πάρεις απότομες και παρορμητικές αποφάσεις λόγω του ότι εκνευρίζεσαι από κάποιες συζητήσεις που κάνεις. Μη γίνεσαι απόλυτος μεν, αλλά ούτε και ασαφής στα όσα λες, ναι; Μην αρνείσαι να εξηγήσεις παραπάνω τα όσα λες, καθώς δημιουργείς ερωτηματικά στους απέναντι. Μη μοιραστείς με νευρικό τρόπο τα συναισθήματά σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τα οικονομικά σου. Ας πούμε τα παρορμητικά έξοδα και τα δανεικά κομμένα καλύτερα! Εννοώ πως δεν πρέπει ούτε να δώσεις, αλλά ούτε και να πάρεις, έτσι; Έχεις ανάγκη από αντιπαραθέσεις και απογοητεύσεις; Όχι! Άρα μαζέψου! Για να βγάλεις άκρη, πρέπει να κινηθείς στοχευμένα. Αλλιώς άστο για αύριο!

DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη με τους φίλους σου, γιατί θα εκνευριστείς. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν επίσης κάποιες έντονες συζητήσεις οι οποίες σου προκαλούν εκνευρισμό. Το θέμα είναι να μην απαντάς ωμά και σκληρά. Άλλωστε δεν είναι αυτό το στυλ σου, έτσι; Μην παραδεχτείς ανοιχτά τα λάθη σου, επειδή ήρθες σε δύσκολη θέση. Ίσως εκτεθείς!

Economy
Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Κόσμος
Οι όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου

Οι όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Βίντεο 11.03.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε!
Champions League 12.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε!

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έγινε… Εμπαπέ, έβαλε τρία εντυπωσιακά γκολ από το 20΄έως το 42΄και οδήγησε την Ρεάλ σε μεγάλη νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι – Χαμένο πέναλτι στο 57΄από τον Βινίσιους.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
Δημοσκόπηση 11.03.26

Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος

Σχεδόν 8 στους 10 ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τους. Διχασμένη η κοινή γνώμη για τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ανοδική πορεία για το κόμμα Τσίπρα, μεγάλη πτώση για κόμμα Καρυστιανού στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Σύνταξη
Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
Challenge Cup 11.03.26

Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα

Πλέον ο τίτλος στο Challenge Cup Γυναικών θα κριθεί την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ επί των Ιταλίδων για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
ESA 11.03.26

Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία - «Η Σελήνη είναι ασφαλής»

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)

Ο Αλ-Κελαϊφί σκόπευε να επιστρέψει στο Παρίσι από τη Ντόχα όπου βρίσκεται για να δει από κοντά τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Τσέλσι, όμως εγκλωβίστηκε λόγω των γεγονότων στη Μ. Ανατολή.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Βίντεο 11.03.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)
Μπάσκετ 11.03.26

Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)

Τη δεύτερη ήττα στον όμιλό της, αυτή τη φορά από την Κροατία, γνώρισε η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Σύνταξη
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»
Αλληλεγγύη 11.03.26

Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»

«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχουμε στο Nuestra América Convoy προς την Κούβα, παραδίδοντας κρίσιμη βοήθεια στον κουβανικό λαό» υποστήριξαν σε πρόσφατη ανάρτησή τους οι Kneecap.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 11.03.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
Champions League 11.03.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 11.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα

Νέο γύρο εσωκομματικών τριγμών προκαλεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμμετοχή του Θεοδώση Πελεγρίνη στην επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Η ηγεσία επιμένει ότι η «αμφίπλευρη διεύρυνση» αποτελεί στρατηγική επιλογή, την ώρα που Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας εκφράζουν ενστάσεις για τα πρόσωπα και τα όρια της διαδικασίας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»
Ελλάδα 11.03.26

Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Τέσσερις Ρομά προφυλακίστηκαν για την απάτη με τις χρυσές λίρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει και άλλα θύματα – Στο μικροσκόπιο και υπόθεση με συγγενή βουλευτή

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ γυναικών 11.03.26

LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός για τον πρώτο τελικό στο Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Ελλάδα 11.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
