Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 12.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
- Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί συμβαίνουν πολλά εκεί που είναι πιο απαιτητικά από ότι τα περίμενες. Κάποια νέα δεδομένα σου φανερώνονται. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσεις γρήγορα μεν, όχι σπασμωδικά δε. Προσπάθησε να αποφύγεις το άγχος. Όσο γίνεται, έτσι; Πάρε αποστάσεις, για να τα δεις όλα αλλιώς.
DON’TS: Μη γίνεσαι σκληρός κι απότομος, γιατί περνάς λάθος μηνύματα και οι άνθρωποι ίσως αρχίσουν να σε αποφεύγουν. Μην εστιάζεις μόνο στα «πρέπει», καθώς πρέπει να κοιτάς και τα «θέλω». Θέλεις να δεις κάποια αλλαγή από τους άλλους, αλλά μην ξεχνάς ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να αλλάξεις κι εσύ ο ίδιος. Εμ μην κάνεις τον Κινέζο! Έλεος!
Ταύρος
DO’S: Αν κάποιος σου αποκαλύψει διάφορα πράγματα και σου ζητήσει να κρατήσεις το μυστικό του, φρόντισε να το κάνεις! Κοινώς κόψε το κουτσομπολιό! Από την άλλη, το σκέφτηκες ότι μπορεί να σου λένε μ@λακίες απλά και μόνο για να σε τσεκάρουν; Μπορείς να υπερασπιστείς τους φίλους σου, απλά δεν πρέπει να το παρακάνεις κιόλας!
DON’TS: Μη γίνεσαι απότομος και απόλυτος σε αυτά που θέλεις να πεις. Μη γίνεσαι απρόβλεπτος λόγω του ότι έχεις κάποια νεύρα παραπάνω σήμερα. Μην αποκαλύπτεις τα πάντα στους πάντες. Κοινώς μην ανοίγεσαι μεν, εστίασε σε όσα θέλεις να κάνεις δε. Μην πάρεις μέρος σε περίεργες συζητήσεις, γιατί εκεί θα το χάσεις τελείως το παιχνίδι.
Δίδυμοι
DO’S: Πρόσεχε πολύ τι λες εσύ μεν και τι σου λένε οι φίλοι σου δε. Αν θες να βγάλεις συμπεράσματα, τότε πρέπει να προσέχεις πολύ ποιους εμπιστεύεσαι, γιατί παίζει πολύ ψέμα και αχρειασιά σήμερα. Στα οικονομικά, μπορείς να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσω της δουλειάς, ώστε να αυξήσεις το εισόδημά σου. Το κίνητρο λείπει.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, πέφτουν κάποια πράγματα στην αντίληψή σου κι αυτό δημιουργεί εκνευρισμό προς κάποιους συναδέλφους σου. Ναι, όχι! Λες κι εσύ είσαι καλύτερος! Δεν είναι κακό ούτε το να γίνεις επιφυλακτικός, ούτε το να βάλεις κάποια όρια. Το κακό είναι που το κάνεις στα άτομα που δεν φταίνε. Άρα μην το κάνεις ούτε αυτό!
Καρκίνος
DO’S: Εξέτασε τις επικοινωνίες και τις συνεννοήσεις που κάνεις με τους γύρω σου, γιατί σήμερα περνάνε από σαράντα κύματα. Και στα επαγγελματικά, αλλά και στα ερωτικά, πρέπει να επαναφέρεις τις ισορροπίες που χάθηκαν τελευταία, άρα πρόσεχε πολύ τι λες και πώς το λες. Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε το απαιτητικό κι αγχωτικό.
DON’TS: Μη βάλεις σε προτεραιότητα να βοηθήσεις τους άλλους και μετά τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί θα γίνει μ@λακία. Βάλε λοιπόν εσένα σε προτεραιότητα και μετά όλα τ’άλλα. Άσε που ορισμένες συμπεριφορές σε απογοητεύουν. Άρα μήπως να μην τους βοηθήσεις όλους όσους ήθελες εξαρχής; Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Δεν είναι!
Λέων
DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός με τις λεπτομέρειες που συναντάς και να αποφύγεις να κολλήσεις σε αυτές. Αχρείαστο και πέταμα χρόνου! Απόφυγε να τα πάρεις όλα προσωπικά, γιατί θα παρεξηγηθείς και θα τα μεγαλοποιείσεις μέσα στο μυαλό σου, κάτι που ξέρουμε και οι δύο ότι δεν βγαίνει σε καλό συνήθως. Ξεκαθάρισε τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην κάνεις πείσματα και μην θέλεις να γίνονται τα πάντα με τον δικό σου τρόπο. Μην επιμένεις. Στα επαγγελματικά, αυτό μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και να διαταράξει το καλό κλίμα που επικρατεί εκεί. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου και μην υπερφορτώνεις το πρόγραμμά σου με ραντεβού και δουλειές, γιατί είναι ήδη φουλ!
Παρθένος
DO’S: Ασχολήσου με αυτά που πρέπει, προκειμένου να χαλαρώσεις και να νιώσεις όμορφα. Μπορείς να σε περιποιηθείς. Κοινώς να ασχοληθείς με την πάρτη σου. Πρόσεχε τις διαφωνίες που δημιουργούνται στο σπίτι σχετικά με τον σωστό τρόπο (για τον καθένα είναι άλλος) με τον οποίο πρέπει να γίνουν οι δουλειές. Λειτούργησε αυτόνομα. Εκφράσου.
DON’TS: Μη διστάσεις να επεξεργαστείς λίγο καλύτερα τα οικονομικά σου. Μην ξοδεύεις αλόγιστα, καθώς δεν σε παίρνει πια. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, γιατί και λάθη δημιουργούνται και μπερδέματα χωρίς λόγο. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι από τις εντάσεις που προκαλούνται, γιατί ενδέχεται να σου βγουν και σε καλό. Κουλό, το ξέρω!
Ζυγός
DO’S: Επειδή η διάθεσή σου είναι περίεργη και μπορεί και να θολώσει, σου προτείνω να τρέξεις από το πρωί, για να προλάβεις να κλείσεις τρύπες και να προετοιμαστείς για τα πάντα. Better safe than sorry! Πες αυτά που θέλεις, προκειμένου να αποβάλλεις λίγο από το βάρος που κουβαλάς. Κάποιοι όμως είναι απόλυτοι. Αυτούς απόφυγέ τους.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από το έντονο και σκληρό κλίμα που επικρατεί και στις επαγγελματικές, αλλά και στις ερωτικές σου σχέσεις. Stay strong! Μην απαντάς με απότομο και ειρωνικό τρόπο σε όσα ακούς που δε σου αρέσουν, νομίζοντας πως έτσι εκφράζεις την ενόχλησή σου. Μην το παρακάνεις με την εργασιο- θεραπεία. Μην χάνεις το μέτρο!
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα καλό θα ήταν να είσαι επιφυλακτικός με όσα ακούς και προσεκτικός με όσα λες. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, υπάρχει μία ασυνεννοησία με τους συναδέλφους σου. Στα ερωτικά, από την άλλη, ίσως ανταλλάξεις βαριά λόγια με το αμόρε. Να ξέρεις όμως πως και τα δύο κρατάνε λίγο. Άρα εσύ κράτα γερά! Πρόσεχε πώς τα μεταφράζεις.
DON’TS: Μη γίνεσαι σκληρός στη στάση που κρατάς, επειδή μαζεύεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Ε και τι έγινε; Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν κάποια λάθη, είτε δικά σου είτε συναδέλφων. Μην τα αφήσεις να δημιουργήσουν χάος! Λύνονται, απλά πρέπει να υπάρξει μια κάποια συνεννόηση, σωστά; Μην κρατάς τις ιδέες σου για την πάρτη σου!
Τοξότης
DO’S: Παρατήρησε πολλά μεν, αποφεύγοντας να θεωρήσεις πως διάφορα απρόοπτα θα σε πιάσουν απροετοίμαστο δε. Πολύ απλά μπορείς να προετοιμαστείς κατάλληλα, προκαταβολικά. Τι το συζητάμε; Πρέπει να χαλαρώσεις, αλλά αν η νευρικότητα μέσα σου όλο και μεγαλώνει, πώς θα το πετύχεις αυτό; Ανάλυσε τις ιδέες που σκέφτεσαι.
DON’TS: Μην ξεφεύγεις στα οικονομικά, γιατί η μέρα είναι κάπως απαιτητική. Εσύ, ας πούμε, θες να αγοράσεις κάποια πράγματα, προκειμένου να χαλαρώσεις ή και να γεμίσεις τα κενά σου- ούτε καν, αλλά τέλος πάντων! Μην το κάνεις, αν δεν έχεις καλύψει πρώτα τις σημαντικές υποχρεώσεις που έχεις σε εκκρεμότητα. Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς.
Αιγόκερως
DO’S: Εκτός από το ότι είναι απαιτητική η μέρα, κουβαλάει νευρικότητα και υπερένταση. Άρα καλή τύχη στη διαχείριση αυτών. Πρέπει όχι μόνο να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, αλλά και να αποφύγεις να επηρεαστείς από το πείσμα και να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις. Στα επαγγελματικά, κάνε προσεκτικές κινήσεις. Διαχειρίσου τα feelings σου.
DON’TS: Μη μιλάς με σκληρά λόγια και ειδικά όχι στους δικούς σου ανθρώπους! Μην ανακοινώσεις τίποτα. Ειδικά αν δεν έχεις πάρει πρώτα αποστάσεις, ώστε να αξιολογήσεις σωστά κάθε ενδεχόμενο. Μην είσαι απρόσεκτος στις προτάσεις που συμβαίνουν εντελώς randomly μέσα από τις συζητήσεις που παίρνεις μέρος- επίσης εντελώς randomly!
Υδροχόος
DO’S: Η μέρα σήμερα απαιτεί λίγη ψυχραιμία. Πάρε τις αποστάσεις σου, για να χαλαρώσεις και να ξεσπάσεις την ένταση και την κούραση που έχεις μόνος σου και με τον τρόπο που εσύ ξέρεις καλύτερα. Πρέπει να είσαι και προσεκτικός και οργανωμένος στα οικονομικά σου, γιατί αυτά έχουν τα φόντα να κινηθούν σε αρκετά θετικούς ρυθμούς. Εύγε!
DON’TS: Μην πάρεις απότομες και παρορμητικές αποφάσεις λόγω του ότι εκνευρίζεσαι από κάποιες συζητήσεις που κάνεις. Μη γίνεσαι απόλυτος μεν, αλλά ούτε και ασαφής στα όσα λες, ναι; Μην αρνείσαι να εξηγήσεις παραπάνω τα όσα λες, καθώς δημιουργείς ερωτηματικά στους απέναντι. Μη μοιραστείς με νευρικό τρόπο τα συναισθήματά σου.
Ιχθύες
DO’S: Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τα οικονομικά σου. Ας πούμε τα παρορμητικά έξοδα και τα δανεικά κομμένα καλύτερα! Εννοώ πως δεν πρέπει ούτε να δώσεις, αλλά ούτε και να πάρεις, έτσι; Έχεις ανάγκη από αντιπαραθέσεις και απογοητεύσεις; Όχι! Άρα μαζέψου! Για να βγάλεις άκρη, πρέπει να κινηθείς στοχευμένα. Αλλιώς άστο για αύριο!
DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη με τους φίλους σου, γιατί θα εκνευριστείς. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν επίσης κάποιες έντονες συζητήσεις οι οποίες σου προκαλούν εκνευρισμό. Το θέμα είναι να μην απαντάς ωμά και σκληρά. Άλλωστε δεν είναι αυτό το στυλ σου, έτσι; Μην παραδεχτείς ανοιχτά τα λάθη σου, επειδή ήρθες σε δύσκολη θέση. Ίσως εκτεθείς!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 12.03.2026]
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε!
- Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
- Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου
- Εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Πίδακες λάβας έφτασαν τα 300 μέτρα
- Η Νικόλ Κίντμαν μιλά για πρώτη φορά σχετικά με το διαζύγιο της από τον Κιθ Έρμπαν – «Παραμένουμε οικογένεια»
- Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
- Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις