DO’S: Επειδή η φάση χαλαρώνει αυτές τις μέρες, προτείνω να χαλαρώσεις και να ανασάνεις επιτέλους! Οι τομείς που ηρεμούν σίγουρα είναι αυτοί του σπιτιού και της οικογένειας. Κάτι είναι κι αυτό, καθώς είχες χαωθεί τελευταία, έτσι; Σταμάτα όμως κι εσύ να τσιγκλάς τα μέλη της οικογένειάς σου. Δεν παίζεσαι! Στα επαγγελματικά, υπάρχει κινητικότητα.

DON’TS: Μη διστάσεις να βρεις άμεσα λύσεις στα θέματά σου, καθώς ειδικά στα της δουλειάς, οι καθυστερήσεις παύουν. Μην αγνοείς τη βελτίωση του προσωπικού σου χώρου, καθώς από safe space/ cozy corner έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Μην αγνοείς ούτε τα δικά σου άτομα, καθώς πρέπει να περάσετε λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί. Μην είσαι στην τσίτα!