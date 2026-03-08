Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [08.03 – 14.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή η φάση χαλαρώνει αυτές τις μέρες, προτείνω να χαλαρώσεις και να ανασάνεις επιτέλους! Οι τομείς που ηρεμούν σίγουρα είναι αυτοί του σπιτιού και της οικογένειας. Κάτι είναι κι αυτό, καθώς είχες χαωθεί τελευταία, έτσι; Σταμάτα όμως κι εσύ να τσιγκλάς τα μέλη της οικογένειάς σου. Δεν παίζεσαι! Στα επαγγελματικά, υπάρχει κινητικότητα.
DON’TS: Μη διστάσεις να βρεις άμεσα λύσεις στα θέματά σου, καθώς ειδικά στα της δουλειάς, οι καθυστερήσεις παύουν. Μην αγνοείς τη βελτίωση του προσωπικού σου χώρου, καθώς από safe space/ cozy corner έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Μην αγνοείς ούτε τα δικά σου άτομα, καθώς πρέπει να περάσετε λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί. Μην είσαι στην τσίτα!
Ταύρος
DO’S: Οι επικοινωνίες και οι συνεννοήσεις σου κάπως βελτιώνονται, άρα μπορείς να ξεχάσεις τα κακώς κείμενα του προηγούμενου διαστήματος και να χαλαρώσεις λίγο εκεί. Προσπάθησε να προσεγγίσεις τα μέλη της οικογένειάς σου με τα οποία είχατε ψιλοβριστεί το προηγούμενο διάστημα. Τώρα μπορείτε να τα βρείτε! Οργάνωσε τις μετακινήσεις σου.
DON’TS: Μη φοβάσαι να εκφράσεις τις ιδέες και τις απόψεις σου, γιατί είναι μια περίοδος που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Φταίει κι ο τρόπος που τις επικοινωνείς βέβαια. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος γενικώς. Μην μπλέξεις τα ερωτικά με τα επαγγελματικά. Μέγα λάθος! Μη δίνεις περιθώρια για να σε κουτσομπολεύουν οι γνωστοί άγνωστοι.
Δίδυμοι
DO’S: Επικεντρώσου τόσο στα οικονομικά όσο και στα επαγγελματικά, καθώς μπορείς να βγεις μπροστά και να λάμψεις στους τομείς αυτούς. Το χρειάζεσαι, έτσι; Πάντως φαίνεται πως είσαι κι αρκετά τυχερός- ειδικά γύρω από το χρήμα. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν νέες προτάσεις για συνεργασίες. Γιατί δεν είσαι αισιόδοξος; Απορώ μαζί σου, ειλικρινά!
DON’TS: Μην συνεχίζεις να θυμάσαι τις παλιές στιγμές ανασφάλειας, γιατί- έστω για τώρα- μπορείς να τις αφήσεις στην άκρη. Μη διστάσεις να διαχειριστείς καλύτερα τα κεκτημένα σου, προκειμένου να μπορέσεις να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής και confident. Μην κάνεις πως δεν βλέπεις την στήριξη που σου δείχνουν οι δικοί σου. Γιατί να το κάνεις αυτό;
Καρκίνος
DO’S: Μπορείς να βγεις μπροστά και να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο, καθώς παίρνεις τα πάνω σου. Αξιοποίησε τις νέες συνθήκες και τα νέα δεδομένα που αλλάζουν και είναι υπέρ σου. Δούλεψε με τον εαυτό σου και εστίασε στην υγεία και στην ευεξία σου. Μπορείς να ασχοληθείς και με την εξωτερική σου εμφάνιση. Κοινώς ήρθε η ώρα να λάμψεις!
DON’TS: Μην πτοείσαι από τα ελάχιστα εμπόδια που υπάρχουν προσωρινά ακόμα στο διάβα σου, γιατί εντός ολίγου θα ξεκουμπιστούν κι αυτά. Μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει την αισιοδοξία σου, καθώς είναι μια στιγμή για θετικά συναισθήματα και vibes. Μη γίνεσαι ακραία πεισματάρης. Μην προσπαθήσεις ούτε να επιβάλλεις τις απόψεις σου.
Λέων
DO’S: Επειδή τελευταία αρκετοί σε έπιασαν κότσο, προτείνω να κάτσεις και να σκεφτείς σοβαρά το αν παίρνεις πίσω όσα πραγματικά αξίζεις (όχι). Έπειτα πρέπει να μαζέψεις τις δυνάμεις σου και να προετοιμαστείς κατάλληλα για το επόμενο κι άκρως ευνοϊκό για σένα διάστημα. Άκου το ένστικτό σου, γιατί ξέρεις, ότι αυτό ξέρει πάντα κάτι παραπάνω, σωστά;
DON’TS: Μην αφήνεις τη μελαγχολία να σε παίρνει από κάτω, γιατί όσο μαύρισε η ψυχούλα σου, μαύρισε. Πάμε για άλλα! Στα επαγγελματικά, μην στεναχωριέσαι, γιατί οι κόποι σου πλέον αναγνωρίζονται. Ωστόσο δεν πρέπει να αφήνεις τις εκκρεμότητές σου ανοιχτές, γιατί σε αγχώνεις άδικα. Στα ερωτικά, μη δεχτείς κάποιον πρώην. Θα σε δουλέψει ψιλό γαζί!
Παρθένος
DO’S: Σταμάτα να κλείνεσαι στο καβούκι σου και βγες έξω. Κοινώς γίνε λίγο πιο κοινωνικός. Οι φίλοι σου και οι ομάδες στης οποίες είσαι μέλος πάντως θέλουν να σε βοηθήσουν και να σε στηρίξουν. Μάλιστα δεν αποκλείεται μέσω αυτών να σου δοθούν ευκαιρίες για υλοποίηση στόχων. Άρα μπορείς να στηριχτείς πάνω στους δικούς σου ανθρώπους άφοβα.
DON’TS: Μην αρνείσαι να προσεγγίσεις εσύ πρώτος τα άτομα με τα οποία μπορεί να είχατε κακοκαρδιστεί το προηγούμενο διάστημα, γιατί τώρα μπορείς να βελτιώσεις το μεταξύ σας κλίμα. Γιατί να την χάσεις αυτή την ευκαιρία; Μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Η τύχη σου χαμογελά! Μην επαναλαμβάνεις λάθη του παρελθόντος. Ειδικά στην επικοινωνία.
Ζυγός
DO’S: Επικεντρώσου στα επαγγελματικά και ζήτησε αύξηση, προαγωγή ή απλά καλύτερη θέση και καλυτέρευση συνθηκών εργασίας. Ό,τι είναι, εσύ ξέρεις τι έχεις περισσότερο ανάγκη! Πάντως οι κόποι σου ανταμείβονται. Φρόντισε όμως να βελτιώσεις και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω και την κοινωνική σου ζωή. Κοινώς βγες λίγο από το σπίτι!
DON’TS: Μην χάνεις την αυτοπεποίθησή σου λόγω του ότι κάποιες υποθέσεις σου είχαν παγώσει το προηγούμενο διάστημα. Πάντως τώρα ξεκολλάνε. Μην μπλέξεις τα ερωτικά με τα επαγγελματικά, γιατί σίγουρα θα εκτεθείς. Λες και αλλού δεν υπάρχουν πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, στη δουλειά βρήκες! Μη μιλάς, ενώ έχεις νεύρα. Ήμαρτον!
Σκορπιός
DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Έπειτα θα μπορέσεις να κυνηγήσεις τα όνειρα και τους στόχους σου, αρκεί να τα βάλεις σε προτεραιότητα. Ασχολήσου με τα θέματα που βλέπεις ότι ξεκολλάνε, αξιοποιώντας την αισιοδοξία την οποία νιώθεις αυτές τις μέρες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει και κάθε μέρα, έτσι;
DON’TS: Μη διστάσεις να ψαχτείς σχετικά με την επέκταση των γνώσεών σου. Κοινώς τη μετεκπαίδευσή σου. Μη διστάσεις να αλλάξεις και λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Μην αγνοείς την τύχη σου, καθώς αυτή την εβδομάδα είναι μεγάλη. Μην ξεχνάς το μικρό σου καλάθι, όταν ακούς πολλά κεράσια. Μη γίνεσαι παρορμητικός, ειδικά στα ερωτικά.
Τοξότης
DO’S: Μπορείς να κάνεις δουλίτσα με το μέσα σου και να αλλάξεις λίγο την φιλοσοφία σου. Κοινώς να την κάνεις λίγο πιο θετική. Έπειτα πρέπει να το δείξεις και στους γύρω σου αυτό, καθώς είναι κάτι που μπορεί να εκτιμηθεί αρκετά. Σταμάτα να ασχολείσαι με οτιδήποτε σε επιβαρύνει συναισθηματικά, για να μπορέσεις να αυξήσεις την αυτοπεποίθησή σου.
DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου, καθώς το έχεις παρακάνει πια. Μην αφήνεις τα θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σου χωρίς σωστή διευθέτηση, ειδικά αν αυτά αφορούν κληρονομιά, δανεικά ή εμπλέκονται κι άλλα άτομα. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου ζητήσει τα ρέστα για πράγματα που έχουν συμβεί τύπου πέρσι- πρόπερσι. Έλεος κάπου!
Αιγόκερως
DO’S: Φέρε τις ερωτικές και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στο προσκήνιο, καθώς μπορείς να τις περάσεις στο επόμενο στάδιο. Στα καλά νέα, ευνοούνται οι συνεργασίες σου. Έλα σε επαφή με άτομα σημαντικά, για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την εύνοια και τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται αυτό το διάστημα. Ασχολήσου με τη δουλειά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις γέφυρες επικοινωνίας με κάποιο άτομο που είχατε τσακωθεί ή απλά απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα και δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος για αυτή την ανακατωσούρα. Μην κωλώσεις να γίνεις πιο κοινωνικός, να βγεις από το σπίτι και να έρθεις επαφή με ανθρώπους. Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρεται.
Υδροχόος
DO’S: Μπορείς να ηρεμήσεις και να χαμογελάσεις λίγο, καθώς τόσο το πρόγραμμα ηρεμεί, όσο και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αρχίζουν λίγο να καλμάρουν. Άρα εγώ σου προτείνω να ασχοληθείς με την υγεία σου – είτε την σωματική είτε την ψυχική. Παράλληλα, μπορείς να ασχοληθείς και με την ευεξία σου, όπως το να γραφτείς γυμναστήριο.
DON’TS: Αν θέλεις να βρεις χρόνο για να ασχοληθείς με εσένα και τους σημαντικούς ανθρώπους, τότε δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος όσον αφορά τις υποχρεώσεις σου. Αν με ακούσεις, θα μπορέσεις να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Αλλιώς… άστο! Μην απογοητεύεσαι, αν δεν μπορείς να τα πετύχεις όλα ταυτόχρονα, γιατί αυτό δεν είναι εφικτό.
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε την καλή και δημιουργική διάθεση που έχεις. Παράλληλα, αξιοποίησε και την τύχη σου, γιατί κι από αυτό έχει το πρόγραμμα τώρα. Ωστόσο πρέπει να περιορίσεις λίγο την νευρικότητα που νιώθεις, γιατί αυτή σε ωθεί σε ξεσπάσματα, κάτι που δεν σε ευνοεί καθόλου. Γιατί δεν το διοχετεύεις όλο αυτό σε κάτι το πιο δημιουργικό;
DON’TS: Μην τσακώνεσαι με όλο τον κόσμο και ειδικά όχι με το έτερον ήμισυ, αν έχεις. Για να το πετύχεις αυτό βέβαια δεν πρέπει να είσαι συνεχώς στην τσίτα. Κοινώς άσε και κάτι να πέσει κάτω. Μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε μπερδεύει και να σου θολώνει το τοπίο, ειδικά σε καταστάσεις που έχεις παλέψει για να τις κάνεις «καθαρές», που λέμε.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [08.03 – 14.03.2026]
- Το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση της MH370, οι οικογένειες ζητούν συνέχιση των ερευνών
- LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
- Με… 11άδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ – Ποιες είναι οι επιλογές του Μπαρτζώκα
- «Οδηγός» για το επίδομα παιδιού – Τα ποσά και οι ημερομηνίες πληρωμών
- Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν – Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ
- Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις