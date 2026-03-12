newspaper
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Αυτοδιοίκηση 12 Μαρτίου 2026, 15:10

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

Τα παραδοσιακά καφενεία στους οικισμούς αποτελούν διαχρονικά τον πυρήνα της κοινωνικής ζωής, έναν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και διατηρεί ζωντανή την καθημερινότητα των τοπικών κοινοτήτων.

Με γνώμονα τη σημασία αυτού του θεσμού για τη ζωή των μικρών οικισμών, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει ξεκινήσει να υλοποιεί μια νέα δράση κοινωνικής πολιτικής, που συνδυάζει τη διατήρηση των παραδοσιακών καφενείων με τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Δημάρχου, ο Δήμος προχωράει στην ανακαίνιση πρώην κοινοτικών καταστημάτων και δημοτικών κτιρίων, τα οποία βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς και τα διαθέτει για λειτουργία παραδοσιακών καφενείων με ελάχιστο αντίτιμο. Η δράση αφορά κυρίως οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 200 κατοίκων, όπου η ύπαρξη ενός καφενείου αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής κοινωνικής ζωής.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πολιτική, ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους να δημιουργήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα και να εγκατασταθούν στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο.

Ήδη στο πλαίσιο της δράσης, όπως προσθέτει η ανάρτηση,  έχουν διατεθεί αντίστοιχοι χώροι στους οικισμούς Κισσός, Ακτούντα, Δρίμισκος και Σακτούρια, όπου τα δημοτικά κτίρια αξιοποιούνται ως παραδοσιακά καφενεία, προσφέροντας ξανά στους κατοίκους έναν χώρο συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής.

Τα καφενεία είναι σημεία αναφοράς

Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης δήλωσε σχετικά:

«Για εμάς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου το παραδοσιακό καφενείο δεν είναι απλώς ένας επαγγελματικός χώρος. Είναι σημείο αναφοράς για κάθε χωριό, ο χώρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, συζητούν και διατηρούν ζωντανή την κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινότητας.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αξιοποιούμε πρώην κοινοτικά καταστήματα και δημοτικά κτίρια, τα οποία ανακαινίζουμε και διαθέτουμε με ελάχιστο αντίτιμο σε ανθρώπους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στους μικρούς οικισμούς του Δήμου μας, ιδιαίτερα σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 200 κατοίκων.

Στόχος μας είναι διπλός: να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας. Το καφενείο ήταν πάντα η καρδιά της κοινωνικής ζωής στο ελληνικό χωριό και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η καρδιά θα συνεχίσει να χτυπά σε κάθε μικρό οικισμό του Δήμου Αγίου Βασιλείου».

