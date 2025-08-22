Νέα εποχή για κεντρικό καφενείο
Αναβιώνει ένα καφενείο-τοπόσημο στην Ελασσόνα.
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
- Σήμερα η απολογία του 28χρονου για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι
- Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά την αναβίωση και αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του κεντρικού καφενείου της πόλης, με την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του έργου.
Η μελέτη περιλαμβάνει την πλήρη αποτύπωση του υφιστάμενου κτιρίου του κεντρικού καφενείου, τον έλεγχο της κατάστασης του κτιρίου, τη μελέτη αξιοποίησης με τις απαραίτητες διαρρυθμίσεις, την ετοιμασία πλήρους φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας και όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και απαλλαγές.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του δήμου Ελασσόνας, το έργο περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πακέτο μελετών σε συνεργασία με αναπτυξιακή εταιρία και περιλαμβανει:
Για την αποτύπωση:
- Αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων
- Στατικές μελέτες κτιριακών έργων
Για τις διαρρυθμίσεις:
- Αρχιτεκτονική μελέτη
- Στατική μελέτη με αντισεισμικό υπολογισμό
- Μελέτη ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
- Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας
- Μελέτη θερμομόνωσης
- Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ
Σημασία για την πόλη
Η αξιοποίηση του κεντρικού καφενείου αποτελεί σημαντικό έργο για την πόλη της Ελασσόνας, καθώς αναβιώνει ένα ιστορικό κτίριο και ενισχύεται η πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης. Παράλληλα δημιουργεί προστιθέμενη αξία στο κτιριακό απόθεμα του δήμου και δημιουργεί ένα νέο τοπόσημο.
- Ταξί συγκρούστηκε με αγροτικό στο Ρέθυμνο – Οκτώ τραυματίες, οι τρεις σοβαρά
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
- Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον σεφ Τόμας Στρέικερ
- Βόλος: Άγρια δολοφονία γυναίκας από το σύζυγό της
- Μίτσιτς: «Θέλω να παίξω στο Eurobasket, αλλά…»
- Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις