Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ναυπλιέων
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ναυπλιέων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των 3–5 Δεκεμβρίου 2025.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ναυπλιέων, έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.
Την απόφαση, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Δήμου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δημάρχου Ναυπλιέων, Δημητρίου Ορφανού με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των σοβαρών συνεπειών που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πλημμύρες. Η κήρυξη ισχύει από την ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων.
Πολλές κοινότητες του Δήμου Ναυπλιέων ήρθαν αντιμέτωπες με εκτεταμένες πλημμύρες, προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, με αποτέλεσμα σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες. Οι υπηρεσίες του Δήμου εργάζονται αδιάκοπα για την καταγραφή των καταστροφών και για την ταχύτερη δυνατή στήριξη των πληγέντων. Όσοι πολίτες υπέστησαν ζημιές στις οικίες τους έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν αποζημίωση από το κράτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι διαδικασίες
Ο Δήμος Ναυπλιέων καλεί όλους τους πληγέντες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αποκατάσταση και υποστήριξη των νοικοκυριών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχείου Ναυπλίου, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ναυπλιέων https://www.facebook.com/dimosnafpliewn
