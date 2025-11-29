Παύλος Σιδηρόπουλος: Λίγο πριν τη συναυλία – αφιέρωμα, ο ντράμερ του Κυριάκος Δαρίβας θυμάται

Ο Κυριάκος Δαρίβας ήταν ο ιστορικός ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου με τους «Απροσάρμοστους», από το 1980 ως το τέλος και παραμένει ένας από τους κορυφαίους στον χώρο.

Είναι ο καλλιτέχνης που συγκέντρωσε τους Βασίλη Σπυρόπουλο (Σπυριδούλα), Frank Panx (Panx Romana, Σαλταδόροι), Στέλιο Σαλβαδόρ (Μωρά στη Φωτιά), Alex K. (Last Drive), Νίκος Γιαννάτο (Πυξ Λαξ), Εύα Κολομβού (Coyote’s Arrow), Γιώργο Λαγγουρέτο (Stournari Str. Band, ex Magic de Spell), Νίκο Εφεντάκη (ex Πουλικάκο), Δημήτρη Παπαδημητρίου (ex Πουλικάκος), Κος Κ., Βασίλη Ράλλη, Αλέξανδρο Δαϊκο για να δημιουργήσουν μια βραδιά – αφιέρωμα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στο «Κύτταρο».

«Η Γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο»

«Όπως κάθε Δεκέμβρη, εδώ και 35 χρόνια για μια μοναδική φορά, υψώνουμε τα ποτήρια μας και τραγουδάμε Παύλο..

Τραγούδια που άφησαν το ανεξίτηλο σημάδι τους και καθόρισαν την ελληνική ροκ σκηνή, τραγούδια που συντρόφεψαν και συντροφεύουν τόσες και τόσες στιγμές μας, σε κάτι περισσότερο απο μια συναυλία, στη γιορτή για τον πρίγκηπα του γλυκόπικρου παραμυθιού, που λέγεται ελληνικό ροκ, για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, για τα τραγούδια του, για τη στάση ζωής του, για την «προίκα» του και όσα αυτά εκφράζουν.», δηλώνουν οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη συναυλία.

Συναντήσαμε τον Κυριάκο Δαρίβα στις πρόβες και μας μίλησε για τον αγαπημένο του Παύλο.

Τι έχετε κρατήσει από τη συνεργασία σας με τον Παύλο Σιδηρόπουλο;

«Έχω κρατήσει όλες τις αναμνήσεις, γιατί πέρα από έντονες ήσαν διδακτικές, όχι μόνον όσο αφορά στο μουσικό κομμάτι όπου εκεί ο Παύλος υπήρξε δάσκαλος και φίλος συνάμα, αλλά και στο κομμάτι άνθρωπος.

Εκεί έχω να καταθέσω πως ήταν ο πιο ειλικρινής άνθρωπος που έχω γνωρίσει και πως μέσα από την καθημερινή μάχη του με το στοιχειό. έβλεπα κάποιον να αντιπαλευει το πάθος του και ταυτόχρονα να το καταγγέλει σε κάθε του live, σε κάθε του δίσκο, σε κάθε του κουβέντα.»

Τι θεωρείτε πώς κάνει τα τραγούδια του διαχρονικά;

«Η ειλικρίνεια. Ήταν ο πρώτος που βγήκε και μίλησε για τη μάστιγα, ο πρώτος που εξέθεσε την «παραμύθα» τόσο αφοβα και τόσο ξεκάθαρα στο «Εν λευκώ».

Υπήρξε ο πρώτος που ταίριαξε τόσο αρμονικά την γλώσσα μας με το ροκ, πράγμα δύσκολο εξ ορισμού και τραγούδησε την αγάπη, τον ρατσισμό, την καταπίεση των ισχυρών του κόσμου, μιλώντας στην καρδιά και στην ψυχή του καθένα μας.»

Μιλήστε μας για την εκδήλωση που πραγματοποιείται στο «Κύτταρο»

Το «Κύτταρο» είναι το σπίτι μας σε κάθε περίπτωση.

Εκείπρώτοπαίξαμε τον Σεπτεμβριο του 1983 με τον Παύλο και εκει πρωτοπαρουσιάστηκε η «Γιορτή για τον Παύλο», η παράσταση που έστησα, με την αμέριστη υποστήριξη του Κυττάρου.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από ανθρώπους που έχουν παίξει με τον Παύλο, πέρα από μένα, είναι ο Σπυρόπουλος ο Βασίλης και ο Νικος Γιάννατος, από ανθρώπους που συμπλέυσαμε στα ίδια Live όπως ο Φράνκυ από τους Panx Romana, τα πιο νέα μελη της ομάδας όπως ο Γιώργος Λαγγουρετος, Βασίλης Ράλλης, Κος Κ., Αλέξανδρος Δαικος, στις κιθαρες Νίκος Εφεντάκης και Πάνος Γεωργόπουλος, μπάσο Δημήτρης Παπαδημητριο.

Και βέβαια η παρουσία του Στέλιου Σαλβαδόρ όπου είναι αυτό εφικτό. Για το live του Κυττάρου πέρα από την βασική ομαδα, καλεσμένοι μας είναι Δήμητρα Ζαφειρίου, Εύα Κολόμβου, Αλεξ.Καλοφωλιάς, Κώστας Γαλίτης και Χρήστος Βέργος.»

Πληροφορίες

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Κύτταρο

Ηπείρου 48 και Αχαρνών

Προπώληση εισιτηρίων: Intickets.gr