17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Ραφαέλα Καρά: Το μεγαλύτερο μυστικό της ζωής της, το Βατικανό, η αμύθητη περιουσία και ο μάνατζερ-κληρονόμος
The Good Life 17 Μαρτίου 2026, 18:50

Ραφαέλα Καρά: Το μεγαλύτερο μυστικό της ζωής της, το Βατικανό, η αμύθητη περιουσία και ο μάνατζερ-κληρονόμος

Όπως αποκαλύπτει η Corriere della Sera, δικαστικά έγγραφα φέρνουν στο φως την ύπαρξη ενός υιοθετημένου γιου της θρυλικής Ραφαέλα Καρά

Λουκάς Καρνής
Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Σχεδόν έξι χρόνια μετά τον θάνατό της, η γυναίκα-φαινόμενο της Ιταλίας Ραφαέλα Καρά, εθνική ντίβα της Ιταλίας, είναι όνομα της επικαιρότητας. Αφορμή, η αποκάλυψη πως ο προσωπικός της γραμματέας και μάνατζερ, Τζανλούκα Πελλόνι Μπουλτζόνι, είναι και ο κρυφά υιοθετημένος γιος της έχει σοκάρει τα ιταλικά media.

Η Καρά κατάφερε θαρραλέα να προστατέψει την ιδιωτικότητα της παρά την εμμονική καταδίωξη των προβολέων μαζί της, να κρατήσει το μεγάλο μυστικό της κρυμμένο ακόμα και μετά τον θάνατό της το 2021.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Corriere della Sera, η καλλιτέχνιδα είχε προχωρήσει στην υιοθεσία του στενού της συνεργάτη, Τζανλούκα Πελλόνι Μπουλτζόνι.

Ο Μπουλτζόνι, γεννημένος το 1964, δεν ήταν μόνο ο προσωπικός της γραμματέας αλλά, όπως αποδεικνύεται από τις νομικές διαδικασίες, και ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύτηκε την πνευματική και καλλιτεχνική της κληρονομιά.

Η αποκάλυψη αυτή δεν έγινε μέσω κάποιας επίσημης ανακοίνωσης, αλλά εξαιτίας μιας νομικής διαμάχης στη Ρώμη. Ο Μπουλτζόνι κατέθεσε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων κατά ισπανικής εταιρείας παραγωγής για το μιούζικαλ Ballo Ballo, υποστηρίζοντας πως το έργο ανέβηκε χωρίς τη δική του έγκριση.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ο ίδιος δήλωσε ρητά πως είναι ο υιοθετημένος γιος και ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της Καρά, κατέχοντας τα δικαιώματα της εικόνας, της φωνής και του ονόματός της, καθώς και των πνευματικών της έργων.

Παρόλο που η δικαστής Λάουρα Τσεντοφάντι δεν έκανε δεκτό το αίτημα για απαγόρευση των παραστάσεων, καθώς αυτές είχαν ήδη ολοκληρωθεί, η είδηση είναι αλλού.

Αμύθητη περιουσία, ένας κληρονόμος

Ο Μπουλτζόνι είναι ο άνθρωπος που ελέγχει την εντυπωσιακή περιουσία της Καρά. Η αποκάλυψη γεννά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του με τα δύο αγαπημένα ανίψια της καλλιτέχνιδας, τον Ματέο και τη Φεντερίκα Πελλόνι, στα οποία η ίδια είχε αναφερθεί συχνά στο παρελθόν ως τα παιδιά που φρόντιζε μετά τον θάνατο του αδελφού της.

Οι φήμες στην Ιταλία κάνουν λόγο για πιθανές, ενδοοικογενειακές συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί όσο η σταρ ήταν εν ζωή σημειώνει το Vanity Fair Ιταλίας.

«Η Ραφαέλα Καριά, στις τελευταίες της επιθυμίες, δεν απέκλεισε κανένα από τα αγαπημένα της πρόσωπα», ανέφερε χθες το απόγευμα σε σημείωμα το Ίδρυμα Καρά που φέρει το όνομά της. Πρόεδρός του είναι ο ίδιος ο Μπουλτζόνι.

Η περιουσία της Καρά είναι σημαντική, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων βιογραφικών και μουσικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα τραγούδια και τις τηλεοπτικές εκπομπές της, έσοδα από διαφημιστικές καμπάνιες και τηλεοπτικές εμφανίσεις, καθώς και τρία πολυτελή ακίνητα (ένα σπίτι στην καρδιά της Ρώμης, μια βίλα στο Argentario και ένα κτήμα στο Montalcino της Τοσκάνης).

«Η απόφαση της κας Ραφαέλα Καρά να υιοθετήσει τον κ. Τζανλούκα Πελόνι Μπουλτζόνι είχε ως στόχο τη συνέχιση της κληρονομιάς της και την εκτέλεση εκ μέρους της όλων των φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών που της είναι αγαπητές», γράφει στη δήλωση του.

«Ο κ. Πελόνι Μπουλτζόνι έχει ήδη ιδρύσει το Ίδρυμα Raffaella Carrà, αφιερώνοντας τις προσπάθειές του σε πολλά έργα αλληλεγγύης, καθώς και χορηγώντας πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις προς τιμήν της καλλιτέχνιδας».

Αν και η Ραφαέλα Καρά δεν απέκτησε ποτέ βιολογικά παιδιά, η μητρότητα ήταν πάντα κομμάτι της ζωής της.

Μιλώντας σε συνέντευξη πριν από χρόνια, η Καρά εξήγησε:

«Αν τα παιδιά δεν έρθουν, τι πρέπει να κάνω; Ποτέ δεν ήμουν πεισματάρα και έχω αποδεχτεί αυτό που επέλεξε η Μητέρα Φύση για μένα. Η γονεϊκότητα, άλλωστε, μπορεί να βιωθεί με πολλούς τρόπους. Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω σταματήσει ποτέ να υιοθετώ παιδιά από απόσταση.

Κάθε χρόνο λαμβάνω τις φωτογραφίες τους και το να τα βλέπω να μεγαλώνουν με κάνει ευτυχισμένη. Και μετά έχω δύο ανίψια που φροντίζω και για τα οποία ενεργώ ως πατέρας αφού ο αδερφός μου δεν είναι πια μαζί μας».

Πέρα από entertainer, η Καρά υπήρξε μια δεινή επιχειρηματίας που κατάφερε να χτίσει μια οικονομική αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια της πεντηκονταετούς καριέρας της.

Αν και τα ακίνητα αποτελούν το ορατό μέρος της περιουσίας, η πραγματική πηγή του πλούτου της Καρά βρίσκεται στα πνευματικά δικαιώματα.

Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τους 60 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και μια τεράστια φιλμογραφία στην Ιταλία και την Ισπανία, τα ετήσια έσοδα από τις αναπαραγωγές και τη χρήση του ονόματός της είναι τεράστια.

Ο Τζανλούκα Πελλόνι Μπουλτζόνι, ως επικεφαλής πλέον της εταιρείας Arcoiris Edizioni Musicali, ελέγχει πλήρως τη χρήση της εικόνας και της φωνής της, γεγονός που εξηγεί τη σθεναρή δικαστική στάση του απέναντι σε παραγωγές που δεν έχουν τη συγκατάθεσή του.

Η οικονομική επιφάνεια της Καρά ενισχύθηκε σημαντικά από τη διπλή καριέρα της. Στην Ισπανία, η δημοτικότητά της ήταν τέτοια που οι αμοιβές της για τις εκπομπές στην τηλεόραση TVE άγγιζαν αστρονομικά ποσά.

Οι επενδύσεις της δεν περιορίζονταν μόνο σε σπίτια, αλλά και σε μετοχικές συμμετοχές και τραπεζικές καταθέσεις που διασφάλιζαν την οικονομική της ανεξαρτησία.

Με τον θάνατό της, η διαχείριση αυτής της κληρονομιάς πέρασε στα χέρια του Μπουλτζόνι, ο οποίος, όπως προέκυψε από τα δικαστικά έγγραφα, είναι ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος και φέρει την ευθύνη να προστατέψει μια γυναίκα φαινόμενο και, πραγματικά, ένα μύθο της showbiz που άνοιξε το δρόμο για κάθε ποπ ντίβα μετά από αυτή.

Σοκ, ερωτισμός και αφέλειες

Η Ραφαέλα Καρά κατάφερε πολλά. έγινε η πρώτη γυναίκα που τόλμησε να δείξει τον αφαλό της στην ιταλική τηλεόραση, προκαλώντας σεισμό στο Βατικανό και κατάφερε με το A far l’amore comincia tu να γίνει παγκόσμια μπράντα, κατακτώντας τσαρτς και καλώντας σε σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Αδιαπραγμάτευτο είδωλο, η Καρά ήταν μια επανάσταση ντυμένη με πούλιες και περιλουσμένη από το φως των προβολέων.

Μέσα από μια καριέρα που της έδωσε διάρκεια δεκαετιών, η σταρ και «βασίλισσα της RAI» κατάφερε να γκρεμίσει ταμπού, να επιβάλει τη γυναικεία κυριαρχία στη μικρή οθόνη και να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο είδωλο που λάτρεψαν εκατομμύρια άνθρωποι, από τη Ρώμη μέχρι το Μπουένος Άιρες.

Η ιστορία της Ραφαέλα Καρά είναι η ιστορία της ίδιας της σύγχρονης τηλεόρασης. Ξεκινώντας από την Μπολόνια ως Ραφαέλα Πελόνι, η Καρά δεν άργησε να καταλάβει ότι το ταλέντο της ήταν πολύ μεγάλο για να περιοριστεί σε συμβατικούς ρόλους.

Η πρώτη μεγάλη ρωγμή στο συντηρητικό κατεστημένο της εποχής ήρθε το 1970, όταν στην εκπομπή Canzonissima εμφανίστηκε με ένα σύνολο που άφηνε ακάλυπτο τον αφαλό της. Η επιλογή της τότε προκάλεσε την οργή της Καθολικής Εκκλησίας και μια τεράστια συζήτηση για τα όρια της δημόσιας ηθικής.

Παρά τις πιέσεις, η Καρά δεν υποχώρησε. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τη δημοσιότητα για να επιβάλει μια νέα, δυναμική και ανεξάρτητη εικόνα της γυναίκας που μέχρι τότε ήταν αθέατη.

Αν και η τηλεόραση ήταν το φυσικό της περιβάλλον, η μουσική ήταν το μέσο που την έκανε αθάνατη.

Από τη δεκαετία του 1970, όταν το Tuca Tuca έγινε εθνικό φαινόμενο στην Ιταλία, η Καρά άρχισε να χτίζει μια αυτοκρατορία πωλήσεων που σύντομα επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη.

Η απόλυτη κορυφή ήρθε με το εμβληματικό A far l’amore comincia tu, το οποίο κυκλοφόρησε σε πολλές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά), καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις στα charts της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας. Οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της την κατατάσσουν στο πάνθεον των πιο εμπορικών καλλιτεχνών όλων των εποχών.

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της δισκογραφικής επιτυχίας οφείλεται στην τεράστια απήχηση που είχε η Καρά στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.

Μεταφράζοντας τις επιτυχίες της στα ισπανικά, κατάφερε να κερδίσει μια αγορά εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Δίσκοι όπως το Fiesta και το Raffaella έγιναν ανάρπαστοι στην Αργεντινή, το Μεξικό και τη Χιλή, αποφέροντας δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.

Η ικανότητά της να πουλάει δίσκους σε διαφορετικές ηπείρους ταυτόχρονα ήταν κάτι πρωτοφανές για Ευρωπαία καλλιτέχνιδα της εποχής εκείνης.

Ακόμα και μετά το τέλος της χρυσής εποχής του βινυλίου και του CD, η μουσική της Καρά δεν σταμάτησε να παράγει έσοδα και πωλήσεις.

Η επανακυκλοφορία των επιτυχιών της σε ψηφιακές συλλογές και οι σύγχρονες διασκευές, όπως το remix του Bob Sinclar το 2011, έφεραν τα τραγούδια της σε μια νέα γενιά ακροατών, προσθέτοντας εκατομμύρια streams και downloads στον ήδη εντυπωσιακό λογαριασμό της.

Πιο πρόσφατα ένα ρακούν και η Ραφαέλα Καρά έγιναν ένα εξωφρενικό viral φαινόμενο.

Αρχιτέκτοντας της ψυχαγωγίας

Η ικανότητά της να συνδυάζει το τραγούδι, τον χορό και την παρουσίαση με μια τελειομανία που άγγιζε τα όρια του πρωταθλητισμού, την κατέστησε το απόλυτο multi-hyphenate είδωλο, πολύ πριν ο όρος γίνει μόδα.

Η Καρά υπήρξε η αρχιτέκτονας της σύγχρονης ψυχαγωγίας. Με την εκπομπή Pronto, Raffaella?, εισήγαγε τη ζωντανή επικοινωνία με τους τηλεθεατές, δημιουργώντας ένα οικείο περιβάλλον που δεν είχε προηγούμενο.

Αυτό το κορίτσι από τη Μπολόνιο έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε μεγάλων παραγωγών, αποδεικνύοντας ότι μια παρουσιάστρια μπορούσε να ελέγχει τα πάντα, από το σενάριο μέχρι τη σκηνοθεσία.

Η επιρροή της επεκτάθηκε και στην Ισπανία, όπου λατρεύτηκε εξίσου, αποτελώντας μια πολιτιστική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, η στήριξή της στην ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητα την έχρισε Gay Icon δεκαετίες πριν αυτό γίνει κοινωνικά αποδεκτό, με την ίδια να δηλώνει πάντα πως η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα και ταμπέλες.

Η Καρά είχε πολλά μυστικά και μια μόνη αλήθεια. Η ζωή είναι οργασμική, όλα τα υπόλοιπα είναι φήμες.

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Κόσμος
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Στη Βαλένθια 13.03.26

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Σύνταξη
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»
Αλληλεγγύη 11.03.26

Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»

«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχουμε στο Nuestra América Convoy προς την Κούβα, παραδίδοντας κρίσιμη βοήθεια στον κουβανικό λαό» υποστήριξαν σε πρόσφατη ανάρτησή τους οι Kneecap.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Σύνταξη
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

Σύνταξη
«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι
Ελλάδα 17.03.26

«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής email αποδήμων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ
Ελλάδα 17.03.26

Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ

Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ στη Ζάκυνθο με 7 μαθητές και 4 συνοδούς χωρίς να τραυματιστούν - Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής από σπάζοντας το παράθυρο του οδηγού

Σύνταξη
Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντ Σίλβα μίλησε σε ισπανική εφημερίδα για τον επαναληπτικό αγώνα της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό και εξέφρασε την πίστη του ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνι κάνει καλή δουλειά στους Ανδαλουσιάνους.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σύνταξη
Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Τα Νέα της Αγοράς 17.03.26

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη

Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Σύνταξη
Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Κόσμος 17.03.26

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Σύνταξη
Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 17.03.26

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Σύνταξη
Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 17.03.26

Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Σύνταξη
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.03.26

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Χωρίς υποστήριξη 17.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Άλλα Αθλήματα 17.03.26

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

