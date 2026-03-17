Σχεδόν έξι χρόνια μετά τον θάνατό της, η γυναίκα-φαινόμενο της Ιταλίας Ραφαέλα Καρά, εθνική ντίβα της Ιταλίας, είναι όνομα της επικαιρότητας. Αφορμή, η αποκάλυψη πως ο προσωπικός της γραμματέας και μάνατζερ, Τζανλούκα Πελλόνι Μπουλτζόνι, είναι και ο κρυφά υιοθετημένος γιος της έχει σοκάρει τα ιταλικά media.

Η Καρά κατάφερε θαρραλέα να προστατέψει την ιδιωτικότητα της παρά την εμμονική καταδίωξη των προβολέων μαζί της, να κρατήσει το μεγάλο μυστικό της κρυμμένο ακόμα και μετά τον θάνατό της το 2021.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Corriere della Sera, η καλλιτέχνιδα είχε προχωρήσει στην υιοθεσία του στενού της συνεργάτη, Τζανλούκα Πελλόνι Μπουλτζόνι.

Ο Μπουλτζόνι, γεννημένος το 1964, δεν ήταν μόνο ο προσωπικός της γραμματέας αλλά, όπως αποδεικνύεται από τις νομικές διαδικασίες, και ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύτηκε την πνευματική και καλλιτεχνική της κληρονομιά.

Η αποκάλυψη αυτή δεν έγινε μέσω κάποιας επίσημης ανακοίνωσης, αλλά εξαιτίας μιας νομικής διαμάχης στη Ρώμη. Ο Μπουλτζόνι κατέθεσε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων κατά ισπανικής εταιρείας παραγωγής για το μιούζικαλ Ballo Ballo, υποστηρίζοντας πως το έργο ανέβηκε χωρίς τη δική του έγκριση.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ο ίδιος δήλωσε ρητά πως είναι ο υιοθετημένος γιος και ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της Καρά, κατέχοντας τα δικαιώματα της εικόνας, της φωνής και του ονόματός της, καθώς και των πνευματικών της έργων.

Παρόλο που η δικαστής Λάουρα Τσεντοφάντι δεν έκανε δεκτό το αίτημα για απαγόρευση των παραστάσεων, καθώς αυτές είχαν ήδη ολοκληρωθεί, η είδηση είναι αλλού.

Αμύθητη περιουσία, ένας κληρονόμος

Ο Μπουλτζόνι είναι ο άνθρωπος που ελέγχει την εντυπωσιακή περιουσία της Καρά. Η αποκάλυψη γεννά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του με τα δύο αγαπημένα ανίψια της καλλιτέχνιδας, τον Ματέο και τη Φεντερίκα Πελλόνι, στα οποία η ίδια είχε αναφερθεί συχνά στο παρελθόν ως τα παιδιά που φρόντιζε μετά τον θάνατο του αδελφού της.

Οι φήμες στην Ιταλία κάνουν λόγο για πιθανές, ενδοοικογενειακές συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί όσο η σταρ ήταν εν ζωή σημειώνει το Vanity Fair Ιταλίας.

«Η Ραφαέλα Καριά, στις τελευταίες της επιθυμίες, δεν απέκλεισε κανένα από τα αγαπημένα της πρόσωπα», ανέφερε χθες το απόγευμα σε σημείωμα το Ίδρυμα Καρά που φέρει το όνομά της. Πρόεδρός του είναι ο ίδιος ο Μπουλτζόνι.

Η περιουσία της Καρά είναι σημαντική, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων βιογραφικών και μουσικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα τραγούδια και τις τηλεοπτικές εκπομπές της, έσοδα από διαφημιστικές καμπάνιες και τηλεοπτικές εμφανίσεις, καθώς και τρία πολυτελή ακίνητα (ένα σπίτι στην καρδιά της Ρώμης, μια βίλα στο Argentario και ένα κτήμα στο Montalcino της Τοσκάνης).

«Η απόφαση της κας Ραφαέλα Καρά να υιοθετήσει τον κ. Τζανλούκα Πελόνι Μπουλτζόνι είχε ως στόχο τη συνέχιση της κληρονομιάς της και την εκτέλεση εκ μέρους της όλων των φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών που της είναι αγαπητές», γράφει στη δήλωση του.

«Ο κ. Πελόνι Μπουλτζόνι έχει ήδη ιδρύσει το Ίδρυμα Raffaella Carrà, αφιερώνοντας τις προσπάθειές του σε πολλά έργα αλληλεγγύης, καθώς και χορηγώντας πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις προς τιμήν της καλλιτέχνιδας».

Αν και η Ραφαέλα Καρά δεν απέκτησε ποτέ βιολογικά παιδιά, η μητρότητα ήταν πάντα κομμάτι της ζωής της.

Μιλώντας σε συνέντευξη πριν από χρόνια, η Καρά εξήγησε:

«Αν τα παιδιά δεν έρθουν, τι πρέπει να κάνω; Ποτέ δεν ήμουν πεισματάρα και έχω αποδεχτεί αυτό που επέλεξε η Μητέρα Φύση για μένα. Η γονεϊκότητα, άλλωστε, μπορεί να βιωθεί με πολλούς τρόπους. Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω σταματήσει ποτέ να υιοθετώ παιδιά από απόσταση.

Κάθε χρόνο λαμβάνω τις φωτογραφίες τους και το να τα βλέπω να μεγαλώνουν με κάνει ευτυχισμένη. Και μετά έχω δύο ανίψια που φροντίζω και για τα οποία ενεργώ ως πατέρας αφού ο αδερφός μου δεν είναι πια μαζί μας».

Πέρα από entertainer, η Καρά υπήρξε μια δεινή επιχειρηματίας που κατάφερε να χτίσει μια οικονομική αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια της πεντηκονταετούς καριέρας της.

Αν και τα ακίνητα αποτελούν το ορατό μέρος της περιουσίας, η πραγματική πηγή του πλούτου της Καρά βρίσκεται στα πνευματικά δικαιώματα.

Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τους 60 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και μια τεράστια φιλμογραφία στην Ιταλία και την Ισπανία, τα ετήσια έσοδα από τις αναπαραγωγές και τη χρήση του ονόματός της είναι τεράστια.

Ο Τζανλούκα Πελλόνι Μπουλτζόνι, ως επικεφαλής πλέον της εταιρείας Arcoiris Edizioni Musicali, ελέγχει πλήρως τη χρήση της εικόνας και της φωνής της, γεγονός που εξηγεί τη σθεναρή δικαστική στάση του απέναντι σε παραγωγές που δεν έχουν τη συγκατάθεσή του.

Η οικονομική επιφάνεια της Καρά ενισχύθηκε σημαντικά από τη διπλή καριέρα της. Στην Ισπανία, η δημοτικότητά της ήταν τέτοια που οι αμοιβές της για τις εκπομπές στην τηλεόραση TVE άγγιζαν αστρονομικά ποσά.

Οι επενδύσεις της δεν περιορίζονταν μόνο σε σπίτια, αλλά και σε μετοχικές συμμετοχές και τραπεζικές καταθέσεις που διασφάλιζαν την οικονομική της ανεξαρτησία.

Με τον θάνατό της, η διαχείριση αυτής της κληρονομιάς πέρασε στα χέρια του Μπουλτζόνι, ο οποίος, όπως προέκυψε από τα δικαστικά έγγραφα, είναι ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος και φέρει την ευθύνη να προστατέψει μια γυναίκα φαινόμενο και, πραγματικά, ένα μύθο της showbiz που άνοιξε το δρόμο για κάθε ποπ ντίβα μετά από αυτή.

Σοκ, ερωτισμός και αφέλειες

Η Ραφαέλα Καρά κατάφερε πολλά. έγινε η πρώτη γυναίκα που τόλμησε να δείξει τον αφαλό της στην ιταλική τηλεόραση, προκαλώντας σεισμό στο Βατικανό και κατάφερε με το A far l’amore comincia tu να γίνει παγκόσμια μπράντα, κατακτώντας τσαρτς και καλώντας σε σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Αδιαπραγμάτευτο είδωλο, η Καρά ήταν μια επανάσταση ντυμένη με πούλιες και περιλουσμένη από το φως των προβολέων.

Μέσα από μια καριέρα που της έδωσε διάρκεια δεκαετιών, η σταρ και «βασίλισσα της RAI» κατάφερε να γκρεμίσει ταμπού, να επιβάλει τη γυναικεία κυριαρχία στη μικρή οθόνη και να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο είδωλο που λάτρεψαν εκατομμύρια άνθρωποι, από τη Ρώμη μέχρι το Μπουένος Άιρες.

Η ιστορία της Ραφαέλα Καρά είναι η ιστορία της ίδιας της σύγχρονης τηλεόρασης. Ξεκινώντας από την Μπολόνια ως Ραφαέλα Πελόνι, η Καρά δεν άργησε να καταλάβει ότι το ταλέντο της ήταν πολύ μεγάλο για να περιοριστεί σε συμβατικούς ρόλους.

Η πρώτη μεγάλη ρωγμή στο συντηρητικό κατεστημένο της εποχής ήρθε το 1970, όταν στην εκπομπή Canzonissima εμφανίστηκε με ένα σύνολο που άφηνε ακάλυπτο τον αφαλό της. Η επιλογή της τότε προκάλεσε την οργή της Καθολικής Εκκλησίας και μια τεράστια συζήτηση για τα όρια της δημόσιας ηθικής.

Παρά τις πιέσεις, η Καρά δεν υποχώρησε. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τη δημοσιότητα για να επιβάλει μια νέα, δυναμική και ανεξάρτητη εικόνα της γυναίκας που μέχρι τότε ήταν αθέατη.

Αν και η τηλεόραση ήταν το φυσικό της περιβάλλον, η μουσική ήταν το μέσο που την έκανε αθάνατη.

Από τη δεκαετία του 1970, όταν το Tuca Tuca έγινε εθνικό φαινόμενο στην Ιταλία, η Καρά άρχισε να χτίζει μια αυτοκρατορία πωλήσεων που σύντομα επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη.

Η απόλυτη κορυφή ήρθε με το εμβληματικό A far l’amore comincia tu, το οποίο κυκλοφόρησε σε πολλές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά), καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις στα charts της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας. Οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της την κατατάσσουν στο πάνθεον των πιο εμπορικών καλλιτεχνών όλων των εποχών.

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της δισκογραφικής επιτυχίας οφείλεται στην τεράστια απήχηση που είχε η Καρά στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.

Μεταφράζοντας τις επιτυχίες της στα ισπανικά, κατάφερε να κερδίσει μια αγορά εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Δίσκοι όπως το Fiesta και το Raffaella έγιναν ανάρπαστοι στην Αργεντινή, το Μεξικό και τη Χιλή, αποφέροντας δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.

Η ικανότητά της να πουλάει δίσκους σε διαφορετικές ηπείρους ταυτόχρονα ήταν κάτι πρωτοφανές για Ευρωπαία καλλιτέχνιδα της εποχής εκείνης.

Ακόμα και μετά το τέλος της χρυσής εποχής του βινυλίου και του CD, η μουσική της Καρά δεν σταμάτησε να παράγει έσοδα και πωλήσεις.

Η επανακυκλοφορία των επιτυχιών της σε ψηφιακές συλλογές και οι σύγχρονες διασκευές, όπως το remix του Bob Sinclar το 2011, έφεραν τα τραγούδια της σε μια νέα γενιά ακροατών, προσθέτοντας εκατομμύρια streams και downloads στον ήδη εντυπωσιακό λογαριασμό της.

Πιο πρόσφατα ένα ρακούν και η Ραφαέλα Καρά έγιναν ένα εξωφρενικό viral φαινόμενο.

Αρχιτέκτοντας της ψυχαγωγίας

Η ικανότητά της να συνδυάζει το τραγούδι, τον χορό και την παρουσίαση με μια τελειομανία που άγγιζε τα όρια του πρωταθλητισμού, την κατέστησε το απόλυτο multi-hyphenate είδωλο, πολύ πριν ο όρος γίνει μόδα.

Η Καρά υπήρξε η αρχιτέκτονας της σύγχρονης ψυχαγωγίας. Με την εκπομπή Pronto, Raffaella?, εισήγαγε τη ζωντανή επικοινωνία με τους τηλεθεατές, δημιουργώντας ένα οικείο περιβάλλον που δεν είχε προηγούμενο.

Αυτό το κορίτσι από τη Μπολόνιο έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε μεγάλων παραγωγών, αποδεικνύοντας ότι μια παρουσιάστρια μπορούσε να ελέγχει τα πάντα, από το σενάριο μέχρι τη σκηνοθεσία.

Η επιρροή της επεκτάθηκε και στην Ισπανία, όπου λατρεύτηκε εξίσου, αποτελώντας μια πολιτιστική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, η στήριξή της στην ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητα την έχρισε Gay Icon δεκαετίες πριν αυτό γίνει κοινωνικά αποδεκτό, με την ίδια να δηλώνει πάντα πως η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα και ταμπέλες.

Η Καρά είχε πολλά μυστικά και μια μόνη αλήθεια. Η ζωή είναι οργασμική, όλα τα υπόλοιπα είναι φήμες.