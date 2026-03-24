Ρίτα Αντωνοπούλου: Τι λέει για το νέο δίσκο της που υπογράφει τους στίχους και τον Θάνο Μικρούτσικο

Για πρώτη φορά η Ρίτα Αντωνοπούλου αναλαμβάνει ρόλο στιχουργού σε δύο τραγούδια, το «Έχω μια θάλασσα αγάπη» και το «Ρώτησαν κάποτε ένα αστέρι» και το αποτέλεσμα μας ξαφνιάζει με την ιδιαιτερότητα του.

Μια δουλειά που έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή και ξεχωριστή παρουσία της Ρίτας Αντωνοπούλου στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Μια καλλιτέχνις που έχει τραγουδήσει μερικούς από τους σπουδαιότερους στιχουργούς και ποιητές, ανάμεσα τους και οι Νίκος Καββαδίας, Μάνος Ελευθερίου, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Οδυσσέας Ιωάννου μας μιλά για το νέο καλλιτεχνικό της δημιούργημα, τις συνεργασίες της και τα μελλοντικά σχέδια της.

Ο δίσκος κυκλοφορεί σε 300 αριθμημένα συλλεκτικά βινύλια από την Melodica Art Productions.

Τι θα ακούσουμε στο νέο δίσκο σας με τίτλο «Έχω μια θάλασσα αγάπη»;

«Θα ακούσετε τραγούδια φωτεινά και γεμάτα δύναμη εσωτερική. Τραγούδια που θέλουν να λειτουργήσουν σαν φωλιά για όποιον έρχεται σε επαφή μαζί τους.

Για πρώτη φορά υπογράφετε στίχους τραγουδιών. Πώς προέκυψε η σύνθεση;

«Από ανάγκη να μιλήσω για κάτι συγκεκριμένο που μόνο εγώ είχα στο μυαλό μου κι έπρεπε να το αποκρυπτογραφήσω με στίχους. Ήθελα να μιλήσω για την αγάπη και για το ότι είμαστε όλοι ένα.»

Μιλήστε μας για τους υπόλοιπους συντελεστές του δίσκου και τη συνεργασία σας

«Όλη η μουσική ανήκει στον Σταύρο Σιόλα, αλλά και κάποιοι από τους στίχους των τραγουδιών. Συμμετέχουν άλλοι 3 στιχουργοί, η Μαρίτα Αλημίση, η Μαρία Γράμμη και ο Νάσος Αρώνης με τον οποίο είχα ξανασυνεργαστεί.

Δουλέψαμε πολύ όμορφα με τον Σταύρο κατά τη διαδικασία των ηχογραφήσεων στο Στούντιο Praxis του Κώστα Παρίση ο οποίος πάντα παίζει μεγάλο ρόλο στο αποτέλεσμα το ηχητικό και είναι σημαντικός συνεργάτης.

Ήρθαν στο στούντιο κι έγραψαν πολύ σημαντικοί μουσικοί και ευχαριστώ και τον Μίλτο που μοιραστήκαμε το Φιλί στο Πάρκο.»

Τι λειτουργεί ως έμπνευση στην καλλιτεχνική διαδρομή σας;

«Η ζωή. Ό,τι βιώνεις, ότι έχεις βιώσει, είναι κομμάτι σου και ζητά να εκφραστεί.»

Έχετε συνεργαστεί επί χρόνια με τον Θάνο Μικρούτσικο. Τι κρατάτε από τη συνεργασία σας; Σας λείπει;

«Δεν υπάρχει ένα πράγμα να κρατήσω από τη συνεργασία με τον Θάνο. Όλη η διαδρομή δίπλα του ήταν και θα είναι για πάντα για μένα ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στην πορεία μου.

Φυσικά μου λείπει. Σε όλους μας λείπει. Όποιος ήξερε τον Θάνο δε γίνεται να μην του λείπει.»

Υπάρχει σήμερα πολιτικό τραγούδι;

«Φυσικά και υπάρχει και είναι κι απολύτως απαραίτητο. Το πολιτικό τραγούδι δεν είναι μόνο το καταγγελτικό τραγούδι…πχ συνηθίζω να λέω ότι το Αερικό του Θανάση Παπακωνσταντίνου κατά τη γνώμη μου είναι ένα βαθύτατα πολιτικό τραγούδι.

Δηλώνει θέση και στάση ζωής.»

Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις με κοινωνικό περιεχόμενο, πιστεύετε ότι είναι η υποχρέωση των καλλιτεχνών;

«Όχι δε θεωρώ ότι είναι υποχρέωση των καλλιτεχνών γενικότερα, αλλά υποχρέωση των ανθρώπων στο σύνολό τους.»

Ποιο είναι το μήνυμα που θα στέλνατε στους νέους;

«Η ζωή σου είναι εκεί έξω κι όχι στην οθόνη του κινητού σου. Ποτέ δε θα ανατρέξεις σε κάποια ανάμνηση για να πεις, πωω θυμάμαι τότε που σκρόλαρα στο κινητό μου ένιωσα αυτό ή συνέβη το τάδε που το θυμάμαι…αλλά θα θυμηθείς τη φορά που πήγες στη θάλασσα και πέρασες τέλεια.

Ή όταν πήγες στα χιόνια με την παρέα σου, ή όταν αγκάλιασες αυτόν ή αυτήν που σου αρέσει, ή όταν πήγες στην τάδε συναυλία κι άκουσες μαζί με άλλους χιλιάδες το τραγούδι σου…η ζωή που θα θυμάσαι και αυτή στην οποία θα επιστρέφεις για να πάρεις δύναμη όταν θα τη χρειαστείς, είναι αυτή που θα ζήσεις έξω.»