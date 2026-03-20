Ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, Flea και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Hillel Slovak, ο οποίος πέθανε πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες σε ηλικία 26 χρόνων, είχαν δημιουργήσει μια φιλία που δεν κατάφερε να σβήσει ούτε η απώλεια, ούτε και οι κενές ημέρες.

Ο Flea και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Anthony Kiedis, μοιράστηκαν άγνωστες ιστορίες με τον Slovak, τον οποίο γνώρισαν ως έφηβοι, στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel».

Η ταινία καλύπτει τη ζωή του Slovak, το ρόλο που διαδραμάτισε στην ίδρυση του θρυλικού ροκ συγκροτήματος και τον θάνατό του από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1988.

Όπως θυμούνται ο Kiedis, ο Flea, ο αδελφός του Slovak, James και ο ντράμερ Jack Irons, ο Hillel πέθανε λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής περιοδείας του συγκροτήματος για την προώθηση του τρίτου άλμπουμ τους, The Uplift Mofo Party Plan.

«Επιθυμία να ζήσω»

Όταν ο Flea και ο Kiedis τελικά επανενώθηκαν μετά τον τραγικό θάνατο του Hillel, προσέλαβαν τον κιθαρίστα John Frusciante και τον ντράμερ Chad Smith για να συμπληρώσουν τη σύνθεση του συγκροτήματος.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Red Hot Chili Peppers έγιναν παγκοσμίως γνωστοί με την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους, το Blood Sugar Sex Magik του 1991, σε παραγωγή του Ρικ Ρούμπιν.

«Κατά τη διάρκεια της σύνθεσης αυτού του άλμπουμ, πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα στον τάφο του [Slovak]», λέει ο Flea στα τελευταία λεπτά του ντοκιμαντέρ. «Για να καθίσω μαζί του, να του μιλήσω, σε σημείο που οι άνθρωποι με θεωρούσαν περίεργο».

«Ο Hilel είχε φύγει, αλλά [προσπαθείς] να δημιουργήσεις κάτι όμορφο ανάλογα με το κενό που θέλεις να γεμίσεις, και αυτό ξύπνησε μέσα μου την επιθυμία να ζήσω πραγματικά», προσθέτει.

Το «Blood Sugar Sex Magik» ήταν το άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers που ουσιαστικά τους καθιέρωσε στη μουσική βιομηχανία, φτάνοντας στο νούμερο 3 του Billboard 200 και με πωλήσεις που έφτασαν τον εξωφρενικό αριθμό των 12 εκατομμύρια αντιτύπων.

Παράλληλα, όλα τα single του άλμπουμ, όπως τα «Under the Bridge», «Breaking the Girl» και «If You Have to Ask» αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένα.

«Δεν τον γνώριζες»

Όπως αναφέρουν στο ντοκιμαντέρ οι Flea, Kiedis και Frusciante, ο Hillel ήταν βασικός παράγοντας για την επιτυχία του συγκροτήματος και πηγή έμπνευσης για τους ίδιους: ο αείμνηστος μουσικός έμαθε στον Flea να παίζει μπάσο όταν ήταν έφηβοι, και ήταν από τους πρώτους που ενθάρρυναν τον Kiedis να γράψει στίχους.

Και, παρόλο που έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατό του, ο Flea επισημαίνει την επίδραση που εξακολουθούν να έχουν η τέχνη και η μουσική του Hillel στους θαυμαστές τους.

«Την τελευταία φορά που πήγα στον τάφο του Hillel, ήταν εκεί μια κοπέλα που δεν γνώριζα», λέει στο ντοκιμαντέρ.

«Και στεκόταν μπροστά στον τάφο του, καθώς τον αγαπούσε και ήθελε να τον τιμήσει. Και πραγματικά εξεπλάγην. Της είπα: ‘Φίλε, πέθανε πριν από 30 και κάτι χρόνια, και εσύ είσαι εδώ. Δεν τον γνώριζες’. Και εκείνη απάντησε: ‘Πραγματικά άγγιξε την ψυχή μου’», προσθέτει.

*Με πληροφορίες από: People